Les artistes martiaux de la Colombie-Britannique se battent pour réduire le risque de commotion cérébrale chez les athlètes de combat

Lors de son dernier combat, le kickboxeur Greg Lamothe s’est pris un tibia à la tête. La grève l’a envoyé sur la toile, où il s’est assis pendant sept secondes avant de se remettre sur pied – et de se rallier pour gagner le combat.

Le combattant et entraîneur dit que sa durabilité peut être une bénédiction sur le ring – mais il sait que ce n’est pas sans risques à long terme.

“J’ai été frappé plusieurs fois sur les fesses. Je n’ai jamais eu froid”, a-t-il déclaré à CBC News. “Mais ça ne veut pas dire que tu t’en es sorti.”

Des entraîneurs comme Lamothe tentent de sensibiliser le monde des sports de combat, où les chercheurs disent que les connaissances sur les commotions cérébrales font défaut. Une étude de 2020 publiée dans Le médecin et la médecine sportive ont constaté que moins de 6 % des entraîneurs de sports de combat « reconnaissaient le niveau de traumatisme crânien qu’une commotion cérébrale représente ».

Lamothe, 39 ans, s’entraîne aux sports de combat depuis son adolescence et, au fil des années, s’est familiarisé de plus en plus avec les risques à long terme de coups répétés à la tête, son intérêt piqué par des livres comme Commotion cérébrale qui ont mis en évidence la relation troublante entre le sport et les lésions cérébrales.

Les chercheurs ont longtemps émis l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) ou une maladie cérébrale dégénérative et les coups répétés à la tête.

Historiquement, les grandes ligues de sports de contact ont minimisé les risques, mais le vent semble tourner. En novembre, le Institut national américain de la santé (NIH) a fait la reconnaissance historique d’un lien de causalité entre les coups physiques à la tête et le CTE.

Le combattant de l’UFC Kamaru Usman est montré après avoir perdu son match pour le titre des poids welters contre Leon Edwards à Salt Lake City samedi. (Francisco Kjolseth/Associated Press)

Brain Injury Canada affirme que le CTE est associé à des perturbations des souvenirs et du traitement de la pensée parallèlement aux changements dans la personnalité, comme l’agressivité et l’impulsivité. Finalement, les personnes atteintes de CTE avancé développent une démence. Actuellement, il ne peut être diagnostiqué que post-mortem.

Lamothe, kickboxeur et propriétaire d’une salle d’arts martiaux, fait partie de la minorité éduquée et est le premier à admettre qu’il est à un coup dur de raccrocher les gants pour de bon. C’est un état d’esprit qu’il essaie d’inculquer aux étudiants qui entrent dans son gymnase de Victoria, Martial Arts Unlimited.

“Il y a des risques sur le ring”, a-t-il déclaré à CBC News. “Mais je pense que le risque majeur se produit dans le gymnase, avec une mauvaise culture du combat, avec des gens qui essaient de prouver à quel point ils sont forts … le combat est un exercice, mais pour certaines personnes, cela se transforme en combat.”

S’entraîner en toute sécurité

L’avocat basé en Colombie-Britannique et directeur de la Fighting Foundation, Erik Magraken, fait partie de ceux qui poussent les entraîneurs, les promoteurs d’événements et les régulateurs du monde entier à éduquer les concurrents sur les risques.

“Cela semble moche à dire, mais les lésions cérébrales et les sports de combat vont de pair, et cela vaut la peine d’être franc à ce sujet”, a déclaré Magraken. “Quand vous êtes franc à ce sujet, les gens le comprennent et s’en sortent mieux.”

Les entraîneurs de Martial Arts Unlimited ont adopté des protocoles de commotion cérébrale dans l’espoir de réduire les risques pour la santé. (Arts martiaux illimités)

Magraken et Lamothe affirment que le plus grand changement culturel doit se produire dans les gymnases et les centres d’entraînement, où se produisent la majorité des traumatismes crâniens au cours de la carrière d’un compétiteur.

“Une chose que tous les gymnases doivent faire est de comprendre les commotions cérébrales et de mettre en place un protocole de commotion cérébrale où les étudiants qui ont des blessures commotionnelles se retirent du sport, puis ils reviennent en toute sécurité”, a déclaré Magraken.

REGARDER : Un scientifique explique comment les commotions cérébrales peuvent modifier le cerveau :

Comment les commotions cérébrales affectent-elles le cerveau ? Le neuroscientifique Naznin Virji-Babul explique la science derrière les commotions cérébrales et pourquoi elles peuvent être si dangereuses.

“Moins vous êtes touché à la tête, mieux c’est, plus c’est sûr. Lorsque les entraîneurs comprennent cela et qu’ils les exposent à des impacts à la tête moins nombreux et moins graves, cela conduit à un meilleur résultat à long terme pour leurs élèves. “

Pour Lamothe, cela a signifié s’assurer que les séances d’épargne se concentrent sur un contact léger et surveillent les étudiants et les concurrents qui pourraient faire une grève lourde dans le gymnase.

“S’ils se font bourdonner, c’est tout pour la nuit et peut-être même pour la semaine”, a déclaré Lamothe. “Alors nous allons commencer à chercher ceux [concussion] symptômes … et si vous affichez l’un de ceux-ci, vous êtes absent au moins une semaine et vous passez à notre protocole de retour au jeu. “

La Fight Foundation a également mise à disposition d’affiches pour les salles de sport pour aider à informer les athlètes sur les signes et les symptômes des commotions cérébrales.

La Fighting Foundation a rassemblé ces affiches pour que les gymnases les adoptent afin que les combattants puissent comprendre les symptômes de commotion cérébrale et le risque de CTE. (Fondation de combat)

Campagne mondiale

La fondation Magraken a réussi à faire pression sur la commission sportive de la Colombie-Britannique pour promouvoir la sensibilisation aux commotions cérébrales. Le défenseur de la sécurité a même convaincu l’un des plus grands promoteurs thaïlandais d’arts martiaux mixtes de diffuser un segment de sensibilisation aux commotions cérébrales mettant en vedette des combattants de l’UFC sur sa diffusion en direct.

La fondation s’est associée à l’Association of Ringside Physicians pour exhorter les principaux promoteurs, comme l’UFC, ainsi que les commissions sportives à travers l’Amérique du Nord, à faire de même.

Magraken dit que le but ultime est de s’assurer que les combattants arrivent à la fin de leur carrière avec un minimum de sacrifices pour leur santé à long terme.

“Nous allons le faire. Je suis persistant, nous allons donc continuer à frapper aux portes et nous transmettrons ce message à tous les membres de la communauté.”