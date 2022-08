Les artistes japonais de la cuisine plastique font preuve de créativité

De la “tour penchée de pizza” à un poisson qui se tranche et se cuisine lui-même et un dragon émergeant d’un fruit du dragon, les sculptures alimentaires en plastique originales des artisans japonais ont été exposées cette semaine lors d’une exposition à Tokyo. Les modèles ont été fabriqués avec les mêmes détails minutieux que les soupes de nouilles solides comme le roc et les collations en plastique croustillantes qui ont longtemps été exposées à l’extérieur des restaurants japonais où elles sont appelées “shokuhin sampuru”, ou “échantillons de produits alimentaires”. Les sampuru sont courants à l’extérieur des magasins de ramen et des restaurants familiaux à travers le Japon un siècle après que les magasins ont commencé à utiliser des modèles en cire pour annoncer leur menu à une classe moyenne en pleine croissance. « Normalement, nous devons suivre les commandes des clients. Nous tenons compte de leur point de vue lorsque nous fabriquons des articles », a déclaré à l’AFP l’artiste alimentaire plastique Shinichiro Hatasa, 57 ans.

Mais lorsque vous imaginez des designs amusants, « vous pouvez utiliser votre imagination. La façon dont cela se termine dépend entièrement de vous », a-t-il déclaré.

Pour l’exposition, Hatasa a confectionné un épi de maïs en train de bronzer tranquillement sur une plage.

D’autres créations exposées comprenaient une crevette frite avec quatre pattes panées errant comme un tigre sur une montagne de chou râpé et un jeu Tetris à base de poulet.

Un petit-déjeuner japonais composé de graines de soja fermentées appelées natto semblait tourner en spirale dans les airs, ressemblant à un puissant cyclone – surnommé, naturellement, un « nattornado ».

Une soixantaine de sculptures étaient exposées, certaines idiotes mais d’autres conçues pour mettre en valeur les formidables compétences des artistes.

«Ils ne sont pas réels, mais ils ont l’air si réels. C’est merveilleux », a déclaré Reiko Ichimaru, une participante à l’exposition.

Les hamburgers sont pour les débutants

Tous les modèles ont été fabriqués à la main par des spécialistes du groupe Iwasaki, le premier fabricant japonais de « sampuru », qui célèbre cette année son 90e anniversaire.

Dans une usine d’Iwasaki à Yokohama près de Tokyo, les artisans prélèvent d’abord des moules à partir d’ingrédients provenant de vrais repas cuisinés par les clients du restaurant de l’entreprise.

Ensuite, ils commencent le travail méticuleux de décoration des échantillons pour qu’ils soient aussi réalistes que possible, des gouttelettes d’humidité sur le verre refroidi aux ecchymoses subtiles sur la surface d’un fruit.

« Les produits frais sont plus difficiles à préparer. Légumes frais, poisson frais. Les plats cuisinés sont plus faciles”, car les couleurs sont moins compliquées, explique à l’AFP le chef d’usine Hiroaki Miyazawa, 44 ans.

“Les galettes de hamburger sont pour les débutants”, a-t-il ajouté.

La fausse nourriture est un marché de plusieurs millions de dollars au Japon, mais la production de sampuru a été touchée par la pandémie de Covid-19, qui a réduit la demande de restaurants.

Les fabricants de Sampuru espèrent que davantage de touristes seront bientôt autorisés à entrer dans le pays pour stimuler l’industrie de la restauration, mais ils mettent également leurs compétences uniques à profit ailleurs.

Par exemple, les artisans d’Iwasaki ont fabriqué des répliques de bananes à différents degrés de maturité pour que les usines les utilisent pour former de nouveaux employés.

Des commandes sont également passées par des vendeurs informatiques, qui souhaitent utiliser des faux routeurs Wi-Fi 5G dans leurs présentations.

Pendant ce temps, à l’exposition, les propositions les plus originales font le bonheur des petits comme des grands.

“Je pense que le nombre de restaurants utilisant des présentoirs en plastique diminue”, a déclaré Yutaka Nishio, 52 ans.

« C’est intéressant de préserver cela en tant qu’art. C’est vraiment super.”

