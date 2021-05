Les artistes indépendants indiens pourraient bientôt figurer en tête des charts internationaux : Armaan Malik | Nouvelles des gens

Mumbai : Avec la croissance et la popularité croissante de la musique indépendante dans le pays ces derniers temps, le chanteur Armaan Malik pense que les chansons indiennes du genre pourraient en fait figurer en tête des charts internationaux dans quelques années.

« C’est incroyable de voir des artistes indépendants obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. Il y a eu un énorme pic de consommation de musique non bollywoodienne en Inde et avec l’élan que nous avons pris actuellement, je n’ai aucun doute que dans quelques années nous allons voir plusieurs actes indépendants indiens en tête des charts internationaux », a déclaré Armaan à IANS.

Armaan a collaboré avec l’auteur-compositeur-interprète coréen-américain Eric Nam et le producteur de musique international KSHMR pour son dernier single « Echo ».

« Les Armaanians, NamNation et la communauté de musique dance de KSHMR n’ont ménagé aucun effort lorsqu’il s’agit de répandre leur amour sur » Echo « . Des réseaux sociaux aux plateformes de streaming, nous recevons tellement de soutien à travers le monde, c’est irréel! » il a dit à propos de la réaction des fans que la chanson a reçue.

« J’ai toujours été un grand fan de Niles », a-t-il déclaré à propos de KSHMR, dont le vrai nom est Niles Hollowell-Dhar, ajoutant : « Mon amour pour sa production remonte à l’époque où il faisait partie des Cataracs. Son travailler au fil des ans car KSHMR a vraiment été révolutionnaire et unique sur le plan sonore. »

À propos de la collaboration avec Eric Nam, Armaan a ajouté : « Même si Eric et moi ne nous sommes jamais rencontrés en personne, il existe une connexion inexpliquée. Notre amitié sur Internet a commencé en se complimentant sur le travail de chacun sur Twitter. Il y a une véritable admiration et appréciation mutuelles. Au-delà de la musique , j’apprécie à quel point il se fait entendre sur les questions relatives aux Asiatiques. »

Interrogé s’il aimerait collaborer à nouveau avec eux, Pat lui a répondu : « Je ferais une autre chanson avec eux sans hésiter parce que travailler sur ‘Echo’ a été un jeu d’enfant. »

Il a une formule simple pour passer ses jours de confinement : « Mangez, dormez, faites de la nouvelle musique, répétez. »

Que fait-il quand il s’ennuie ? « Soit regardez ma série télévisée ou mes films préférés, soit jouez sur ma Playstation », a-t-il informé, ajoutant une note de précaution pour les fans: « S’il vous plaît, restez à la maison, restez en sécurité et si vous sortez en cas d’urgence, veuillez suivre tout précautions. »

Armaan a signé en révélant un peu de son côté fragile, au-delà de l’image d’icône de la jeunesse et du succès dont il jouit dans la vie publique.

« Pour le monde, je suis cette personne super positive mais je n’ai pas été à mon meilleur ces derniers temps. La musique a été mon seul sauveur en période de détresse. Cependant, il n’y a pas de bouton que je peux allumer et devenir instantanément créatif. Je suis en essayant de garder mon calme et en priant pour des temps meilleurs. Je ne peux rien faire de plus », a-t-il déclaré.