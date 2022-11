Les artistes du football seront sous surveillance constante dans la zone VAR

Les matchs de Qatar 2022 se joueront dans la zone VAR. Pour la deuxième fois dans une Coupe du Monde de la FIFA (après la Coupe du Monde Russie 2018), la technologie d’arbitrage vidéo sera utilisée pour suivre les buts, évaluer les pénalités infligées, identifier les joueurs avertis et vérifier les fautes graves entraînant des cartons rouges. Douze caméras placées sous le toit du stade seront utilisées à chaque match, pour enregistrer le mouvement du ballon de match qui a une puce de capteur à l’intérieur pour relayer les données en permanence.

Les joueurs seront sous surveillance constante, pas seulement par des officiels de match désignés, mais les 12 caméras conçues pour VAR se concentreront sur chaque footballeur sur le terrain, 28 points sur son corps. Cette nouvelle technologie, qui suit chaque membre du corps du joueur, sera utilisée pour les décisions de hors-jeu semi-automatisées pour la première fois en Coupe du Monde. Il n’y a pas d’endroit où se cacher pour ces joueurs rusés, essayant d’obtenir un avantage injuste via des fautes loin de la vision de l’arbitre, avec ou sans le ballon.

Les matchs de la Coupe du monde dans le passé ont été marqués par des fautes vicieuses. L’attaquant franc-tireur uruguayen Luis Suarez a mordu le défenseur italien Giorgio Chiellini à l’épaule lors de Brésil 2014. L’officiel du match n’a pas repéré l’acte ignoble, Suarez s’est échappé sans avertissement malgré l’appel de l’Italien. VAR aurait cloué le joueur au moment où sa bouche est entrée en contact avec l’épaule de l’Italien alors que les deux allaient chercher le ballon.

La commission de discipline de la FIFA a ensuite examiné les images du match plus tard et a interdit Suarez pour neuf matchs internationaux. Il a également été invité à rester à l’écart de tout match de football pendant quatre mois, plus une amende de 100 000 francs suisses. L’acte de l’Uruguayen était le résultat de la frustration face à la lutte pour avoir un impact sur la scène de la Coupe du monde, après son retour dans l’équipe après une opération au genou. L’Uruguay a gagné 1-0 pour se qualifier pour les KO, l’Italie est sortie.

Suarez a raté le prochain match de la Coupe du monde et a été renvoyé chez lui en disgrâce. Il est alors passé du Liverpool FC au FC Barcelone et s’est entraîné seul, car l’entrée dans les stades ou les terrains de football était interdite par la FIFA. Après six saisons réussies avec le FCB (2014-2020), il a rejoint le rival de la Liga Atletico Madrid en 2022 et est actuellement avec le club uruguayen Nacional. Il est de retour sur la scène de la Coupe du monde pour Qatar 2022, un vétéran de 35 ans essayant de raviver l’ancien flair dans la bouche de but.

La technologie VAR capturant l’action du terrain créera un peu de liberté pour les joueurs de balle de toutes les équipes pour s’exprimer via des compétences incroyables. Les rivaux en position défensive hésiteront à se précipiter dans les tacles ou à recourir à des fautes contre des footballeurs aussi spéciaux, de peur d’être repérés par des caméras. Le rythme de la Coupe du monde de football est si rapide que pour les maestros, 12 caméras qui suivent tous les joueurs peuvent être un allié et un sauveur contre des rivaux impitoyables.

Pour un pur génie comme feu Diego Maradona (trois participations à la Coupe du monde en Espagne 1982, Mexique 1986, Italie 1990), le VAR utilisé aurait alors évité d’être piraté à plusieurs reprises. Les défenseurs n’ont pas hésité à risquer un avertissement de l’arbitre ou même un carton jaune pour maîtriser le gros Argentin, crédité du “But du siècle” au stade Azteca de Mexico. Il a dribble cinq joueurs anglais et le gardien Peter Shilton pour marquer dans une victoire 2-1, laissant ses adversaires dans un état second.

Le but merveilleux était l’aboutissement de 11 touches du capitaine argentin sur le ballon. Plus tôt dans le même match, son premier but à la 51e minute contre l’Angleterre aurait été refusé pour hand-ball si des caméras VAR avaient été utilisées puis au profit de l’arbitre tunisien Ali Bin Nasser pour se référer. Maradona a bondi comme s’il façonnait sa tête, son bras gauche tendu a guidé le ballon devant un Shilton abasourdi, le n ° 10 a lancé une course de fête.

Les joueurs anglais ont protesté, Nasser a maintenu sa décision et le but de la “Main de Dieu” a été maintenu. À une autre époque, un tel acte rusé aurait été capté par des caméras varoises zoomant sur le terrain depuis le toit du stade, l’arbitre aurait averti le buteur argentin d’un avertissement ou d’un carton jaune pour tricherie. L’Angleterre obtiendrait un coup franc de l’endroit où l’horrible coup de main s’est produit. Maradona est rentré chez lui avec le trophée. La décision de but controversée est maintenue.

Les deux buts d’une victoire 2-1 pour l’Argentine alors que le score aurait dû être 1-1 en réalité, représentent les nuances noires et blanches d’un maestro de 25 ans, rusé dans la bouche de but et classe avec le ballon à ses pieds. Sans se laisser décourager par le tollé suscité par un but de la “main de Dieu” comme Maradona l’a décrit ironiquement, l’Argentine est allée de mieux en mieux, dirigée par un capitaine talismanique, pour être couronnée championne.

Il était présent dans l’enceinte VIP de Russie 2018, regardant VAR utilisé pour la première fois en Coupe du Monde. Maradona est décédé à 60 ans l’année dernière en raison de graves problèmes de santé, sa présence plus grande que nature manquera à Qatar 2022 lorsque l’Argentine entrera sur le terrain pour les matches du groupe C contre l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. Lionel Messi est cette fois la force motrice des Argentins, jouant dans la zone VAR et espérant la protection des arbitres pour faire sa magie.

Messi a disputé la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud sous les couleurs argentines bleues et blanches, avec Maradona comme entraîneur national dans la pirogue. Les coéquipiers de Messi au club français du Paris Saint Germain (PSG), Neymar et Kylian Mbappe représentant respectivement le Brésil et la France au Qatar, sont des visages célèbres qui seront fortement marqués dans la moitié rivale et dépendront d’un réseau de caméras focalisées sur eux pour leur protection. de vilaines fautes.

La France a été le premier bénéficiaire de l’utilisation du VAR lors d’une finale de Coupe du monde pour la première fois de l’histoire du tournoi. L’arbitre Nestor Pitana a manqué le Croate Ivan Perisic manipulant le ballon lors d’une tentative de dégagement suite à une situation de coup franc au stade Luzhniki de Moscou. Répondant aux joueurs français pointant le handball, l’officiel de match a ensuite vérifié l’écran hors terrain et a accordé un penalty à la France. Antoine Griezmann s’est converti et la France a remporté le

affrontement de titre 4-2. Les Français reviennent à Qatar 2022 en tant que tenants du titre.

