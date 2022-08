Les artistes doivent encaisser lorsque le travail est revendu avec la mise à jour des lois sur le droit d’auteur

Les artistes doivent être payés lorsque leur travail est revendu dans un remaniement des lois sur le droit d’auteur qui leur donnerait une part des bénéfices des collectionneurs.

Les peintres, sculpteurs et autres artistes visuels sont susceptibles d’obtenir un paiement lorsque leur travail est revendu aux enchères et par des galeries, dans le cadre d’une initiative gouvernementale conçue pour aider à soutenir des milliers d’artistes travaillant actuellement en dessous du seuil de pauvreté.

Dans le cadre des réformes de la loi sur le droit d’auteur, en cours d’élaboration par le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne et le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez, les artistes obtiendraient un “droit de suite” leur donnant une redevance pendant la durée du droit d’auteur, selon le bureau de Champagne.

Les artistes se plaignent qu’ils n’obtiennent plus rien si les peintures et les sculptures augmentent considérablement en valeur.

L’artiste abstrait montréalais Claude Tousignant, dont le tableau Accélérateur Chromatique 90 a été revendu en 2012 pour 110 000 $, fait partie des artistes soutenant la réforme de la loi. Il aurait reçu 5 500 $ si des modifications à la loi sur le droit d’auteur en cours de préparation par les ministres avaient été en place lors de la revente.

Le regretté artiste inuit Kenojuak Ashevak a vendu une œuvre intitulée Enchanted Owl en 1960 pour 24 $ et elle a ensuite été revendue pour 158 500 $.

« Notre gouvernement fait actuellement avancer les travaux sur d’éventuelles modifications à la Loi sur le droit d’auteur afin de protéger davantage les artistes, les créateurs et les titulaires de droits d’auteur », a déclaré Laurie Bouchard, porte-parole de Champagne. « Les droits de suite pour les artistes sont en effet une étape importante vers l’amélioration des conditions économiques pour les artistes au Canada.

CARFAC, qui représente les artistes canadiens, souhaite que les artistes obtiennent 5 % de la valeur de leur œuvre lorsqu’elle est revendue, et que leur succession reçoive des fonds conformément aux règles du droit d’auteur des décennies après leur décès.

Il dit qu’au moins 90 pays, dont le Royaume-Uni et la France, ont déjà des droits de suite pour les artistes, mais le Canada est à la traîne, ce qui pousse de nombreux artistes à abandonner leur métier parce qu’ils ne peuvent pas en vivre.

Il y a plus de 21 000 artistes visuels au Canada, et selon le recensement de 2016, leur revenu médian est de 20 000 $ par année de toutes les sources de revenu.

« Il est important de vraiment reconnaître que la moitié de nos artistes vivent dans la pauvreté », a déclaré April Britski, directrice générale de CARFAC. “Nous bénéficions tous des arts et de la culture, et nos créateurs méritent un revenu meilleur et plus stable.”

La prochaine modification de la loi fait suite à des années de campagne de la sénatrice Patricia Bovey, la première historienne de l’art au Sénat.

Bovey, ancien directeur de la Winnipeg Art Gallery, a déclaré que la France avait le droit de suite depuis plus de 100 ans et que la modification des lois sur le droit d’auteur était bien en retard au Canada.

La sénatrice a dit qu’elle connaissait de nombreux artistes qui avaient vendu des œuvres au début de leur carrière pour de petites sommes, et les avait vus s’apprécier “par 10 fois ou plus”.

Les artistes inuits, qui vivent souvent dans des régions éloignées et vendent localement, sont parmi ceux qui bénéficieraient particulièrement s’ils obtenaient une part de la valeur de revente dans les galeries et les ventes aux enchères.

« Les artistes sont le groupe au Canada qui représente le plus grand pourcentage de travailleurs pauvres – en dessous du seuil de pauvreté », a déclaré Bovey. « Ce sont nos artistes qui nous disent qui nous sommes, où nous sommes, à quoi nous sommes confrontés en tant que société. S’ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins financiers, nous perdrons cette fenêtre vraiment importante sur qui nous sommes en tant que Canadiens.

Paddy Lamb, un artiste basé à Edmonton, a déclaré qu’il est très difficile de gagner sa vie dans les arts, même pour les artistes établis.

Il a dit avoir vu des œuvres prendre de la valeur lorsque des artistes s’établissent et que leur art est vendu dans de grandes galeries ou salles de vente aux enchères.

« Pour les artistes inuits, dès que leur travail quitte le Nunavut, il prend immédiatement de la valeur… et (les artistes) ne reçoivent rien de tout cela », a-t-il déclaré. “C’est un outil pour permettre aux artistes de gagner leur vie.”

Il a déclaré que les artistes canadiens savent, par les artistes des pays où le droit de suite est déjà en place, à quel point les paiements sont importants pour « aider les gens ».

“La plupart des paiements en Grande-Bretagne sont versés par petits incréments aux artistes qui ne sont pas des artistes de premier plan”, a déclaré Lamb. « En Australie, une grande partie de cette somme revient aux artistes aborigènes. Ce que nous demandons, c’est des règles du jeu vraiment équitables.

La vice-présidente de CARFAC, Theresie Tungilik, une artiste qui vit à Rankin Inlet, a déclaré qu’il est “injuste” que les artistes qui voient des œuvres revendues n’en “retiennent pas un sou”.

“J’ai observé comment le monde traite ses artistes”, a-t-elle déclaré. « La France l’a fait il y a plus de cent ans et il est important pour tous les artistes canadiens, y compris les artistes inuits, qu’ils aient le même droit.

– Marie Woolf, La Presse canadienne