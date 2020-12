GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les grands murs de briques vieux de 500 ans de l’école al-Kamalaia ont lentement émergé d’années de déchets accumulés alors que les conservateurs de la base ont entamé le long processus de restauration de son ancienne gloire.

Situé au cœur du vieux quartier de la ville de Gaza, le bâtiment de l’époque mamelouke fait partie d’un nombre toujours croissant de structures historiques menacées de démolition.

«C’était dans un état très difficile et pitoyable. C’était un dépotoir », a déclaré Abdullah al-Ruzzi, artiste et bénévole de premier plan.

Al-Ruzzi et d’autres artistes ont lancé le programme Mobaderoon ou Initiators, cherchant à sauver les maisons et les bâtiments abandonnés de deux périodes de l’histoire de Gaza: le sultanat mamelouk et l’empire ottoman qui a suivi.

Dans l’ancienne partie de l’enclave palestinienne, moins de 200 maisons de ces époques sont partiellement ou entièrement debout, selon les responsables du tourisme. Ils sont menacés par la négligence, la décomposition ou même la démolition par un nouveau développement urbain.

«Le manque de sensibilisation du public et les considérations économiques des propriétaires sont les plus grandes menaces pour ces bâtiments», a déclaré Ahmed al-Astal, directeur d’Iwan, l’institut d’histoire et du patrimoine de l’Université islamique de Gaza. «Ces maisons sont notre identité, mais l’ignorance conduit à leur destruction.»

Parce que la bande de Gaza est petite, avec 2 millions de personnes vivant sur seulement 300 kilomètres carrés (115 miles carrés), les experts et les volontaires craignent que les structures des siècles passés disparaissent, comme celles de civilisations bien plus anciennes.

La croissance démographique, le conflit avec Israël et la mauvaise gestion du Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza depuis 2007, ont contribué à l’effacement de nombreux signes des cinq millénaires d’histoire de Gaza. Le territoire a été enrichi par son emplacement privilégié le long de la route reliant l’Égypte ancienne, le Levant et la Mésopotamie. Par exemple, les bulldozers du Hamas ont détruit de grandes parties d’une colonie rare de l’âge du bronze vieille de 4 500 ans pour faire place à un projet de logement.

Mobaderoon est l’une des rares organisations cherchant à préserver les sites antiques de la ville de Gaza. Mais leurs efforts ont généralement une portée limitée et manquent de plans systématiques.

Il a fallu deux semaines à l’équipe pour retirer les déchets de l’école al-Kamalaia, qui porte le nom d’un sultan mamelouk. Chaque jour, des jeunes hommes et femmes s’y rassemblent, balayant le sol poussiéreux, brossant les briques et soutenant les fenêtres avec des cadres en bois.

Une fois la rénovation terminée, al-Ruzzi dit que l’objectif est de convertir le bâtiment en un lieu d’activités culturelles et artistiques car ces installations sont peu nombreuses à Gaza.

«C’est la seule école qui conserve encore son standing architectural, elle a encore des salles de classe. Il est clair que cette école a été utilisée jusqu’à une époque récente dans l’éducation et la mémorisation du Coran parce qu’elle se trouve dans la vieille ville », a déclaré Jamal Abu Rida, directeur du département d’archéologie au ministère du Tourisme de Gaza.

Les résidents de Gaza sont préoccupés par des problèmes financiers, aux prises avec un blocus israélo-égyptien de 13 ans et à la lutte contre une épidémie de coronavirus qui fait rage qui a submergé le système de santé. Les campagnes de protection du patrimoine et des sites archéologiques ne sont pas des priorités absolues, mais sont les bienvenues.

«Les initiatives sont très importantes car leur objectif est de préserver l’héritage culturel», a déclaré al-Astal.

À quelques pâtés de maisons de l’école, une autre équipe travaille à la rénovation d’une maison, le palais Ghussein, du nom de la famille qui en est propriétaire depuis 200 ans. Les ouvriers ont gratté les briques pour enlever les couches de poussière qui cachaient leurs traits. D’autres ont pris des mesures pour les cadres de porte.

Les travaux ont commencé sur cette maison en août et devraient s’achever en janvier. «Il a été laissé pendant longtemps et a beaucoup de fissures et de problèmes», a déclaré Nashwa Ramlawi, l’architecte responsable de la restauration. «L’endroit a une grande valeur patrimoniale et culturelle. Nous le consacrerons à tout ce qui sert la communauté; un centre culturel, de services ou social ouvert à tous. «