Les artistes de St. Charles orneront le ballet Casse-Noisette – Shaw Local

Une tradition bien-aimée illuminera à nouveau la scène, lorsque la Beth Fowler Dance Company et la Beth Fowler School of Dance présenteront “The Nutcracker Ballet”.

Depuis 29 ans, les danseurs et artistes de Beth Fowler inaugurent la saison des fêtes avec la production annuelle du ballet, mettant en vedette la musique de Tchaïkovski. Les représentations auront lieu à 19 h le vendredi 2 décembre; 14 h et 19 h samedi 3 décembre; et 14 h le dimanche 4 décembre au théâtre égyptien, 135 N. Second St. à DeKalb. Beth Fowler a des studios à St. Charles et à Gênes.

“C’est toujours l’un de nos moments préférés de l’année”, a déclaré Fowler, qui est également directeur artistique de l’entreprise, dans un communiqué de presse.

Peu de personnes dans le bâtiment seront aussi excitées par le lever du rideau lors de la soirée d’ouverture qu’Ellie Books of Sycamore.

Le lycéen Sycamore High School, 17 ans, dansera le rôle de la reine des roses, qui titre la “Valse des fleurs”. Quand elle montera sur scène, cela marquera la première apparition de Books dans une production de Beth Fowler, ou toute autre production scénique en direct depuis que de graves blessures au genou l’ont forcée à interrompre sa carrière de danseuse à la fin du collège.

“J’adore danser et j’adore jouer sur scène”, a déclaré Books dans le communiqué. “Et j’aime vraiment que je revienne sur scène pour danser, dans ce rôle, en particulier.”

Les livres seront rejoints dans la production par des dizaines de collègues danseurs de la Fowler Company, dont Lorraine Robinson, 17 ans, de DeKalb, et Clara Owen, 18 ans, de St. Charles.

Robinson, un senior à l’école secondaire DeKalb, et Owen, un senior à l’école secondaire St. Charles East, ont chacun l’occasion de danser le rôle de la reine des neiges. Robinson dansera le rôle vendredi soir et samedi après-midi, tandis qu’Owen jouera le rôle samedi soir et dimanche. Lorsqu’ils ne danseront pas en tant que Snow Queen, ils alterneront dans le rôle du soliste “espagnol”.

En 2021, Owen décroche son rôle homonyme, celui de Clara. Mais pour elle, aucun rôle ne pouvait se comparer à Snow Queen.

“Snow Queen est le rôle que je voulais depuis que j’ai rejoint l’entreprise”, a déclaré Owen dans le communiqué. “Et c’est encore mieux que je puisse le partager avec mon amie Lorraine.”

Ils feront chacun équipe avec le Snow King, dansé par Ben Fowler de Kingston.

Alexis Green, 15 ans, du Hampshire, dansera le rôle central de Clara. Elle s’associera à Brady McCue, 17 ans, de St. Charles, qui dansera le rôle du Prince Casse-Noisette.

McCue, un senior de la St. Charles East High School, a déclaré que c’était un honneur d’obtenir “un si grand rôle” pour sa dernière année, une production qui pourrait être l’une de ses dernières avec la Beth Fowler Dance Company.

“Comme c’était la première fois que je jouais un rôle principal dans un ballet, c’était tellement stimulant et amusant”, a déclaré McCue dans le communiqué. « J’ai hâte d’y aller et de faire ça pour tout le monde. … [The ballet] est un classique, et tellement amusant à regarder. Chaque année apporte quelque chose de différent.

Jennifer Flatland du Hampshire, ancienne élève du BFDC et actuelle professeur de danse du BFSD, dansera le rôle de la fée Dragée. Le rôle du Sugar Plum Cavalier sera interprété par le danseur Taylor Maurchie-Banks de Rockford, étudiant à la Northern Illinois University.

Parmi les autres danseurs de la région, citons Ben Christian de Sycamore dans le rôle de Fritz; Emily Belzey de South Elgin dans le rôle de la reine arabe; Brandon Fowler en tant que roi d’Arabie ; Alexa Johnson de South Elgin dans le rôle de la fée de Noël; et Mekdes Lenth de Kingston, et Sonali Jain de St. Charles jouant chacun le Rat King.

Phil Masterton de Rockford reprendra le rôle de Herr Drosselmeyer.

Les prix des billets varient de 15 $ à 24 $. Les enfants de 3 ans et moins entrent gratuitement. Tous les billets pour enfants incluent un “Meet & Greet” dans les coulisses après le spectacle, pour une photo souvenir avec le casting.

Pour acheter des billets, rendez-vous www.BethFowlerDanceCompany.com. Les billets peuvent également être achetés à la porte à partir d’une heure avant chaque représentation.