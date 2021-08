Les artistes de Punch & Judy pourraient disparaître des stations balnéaires en raison de violences verbales choquantes de la part des parents

Les artistes de PUNCH et Judy pourraient disparaître des stations balnéaires – en raison de violences verbales choquantes de la part des parents.

Deux des trois marionnettistes à plein temps laissés sur les plages d’Angleterre sont prêts à démissionner en raison de tirades qui leur sont destinées, ainsi qu’à leur personnel.

Deux des trois marionnettistes à temps plein – photographiés ici Joe Burns – laissés sur les plages d’Angleterre pourraient démissionner après des violences verbales choquantes de la part des parents Crédit : BNPS

Les «professeurs» de Punch et Judy, Joe Burns et Mark Poulton, disent que certaines personnes le perdent lorsqu’on leur demande de payer 2 £ pour regarder, car ils supposent que les conseils financent les émissions traditionnelles sur les plages publiques.

Joe, 29 ans, travaille chez Swanage et Mark, 50 ans, à Weymouth – tous deux dans le Dorset – des villes balnéaires qui ont des expositions depuis 1904 et 1880 respectivement.

Joe a déclaré: «Il y a beaucoup d’effing et d’aveuglement maintenant.

«Cela semble plus prononcé cette année et ce n’est pas bien avec les enfants.

« C’est aussi bouleversant sur le plan émotionnel pour les collectionneurs qui travaillent pour nous. Vous commencez à penser : « A quoi bon continuer ? »

Il a ajouté : « Nous payons nos licences et nos assurances et les gens pensent que nous gagnons beaucoup d’argent, mais certaines années, j’ai de la chance si je peux me payer le salaire minimum.

«Je pourrais faire un travail privé et obtenir plus.

«Nous faisons cela par amour et pour garder la tradition de Punch et Judy sur la plage, mais il y a un réel danger qu’elle se perde.

« Vous ne voulez tout simplement pas vous réveiller le matin et ne pas savoir si quelqu’un va vous dire de vous retirer ou non. »

Les artistes de Punch et Judy révèlent que certaines personnes le perdent lorsqu’on leur demande de payer 2 £ pour regarder Crédit : BNPS