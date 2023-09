Les artisans de la paix travaillent pour prévenir la violence armée dans le sud de la Floride : coups de feu

basculer la légende Verónica Zaragovia/WLRN

Verónica Zaragovia/WLRN

Un récent jour de septembre, Shameka Pierce s’est arrêtée à Lincoln Fields, un complexe d’habitations à faible revenu à Miami pour livrer des couches. Elle a rencontré une fille qui s’occupait de ses jeunes frères et sœurs pendant que leur mère travaillait.

« Je t’ai apporté des Pampers pour tes sœurs », a déclaré Pierce. « Faites savoir à votre mère que nous lui en fournirons probablement davantage la semaine prochaine. »

Pierce est ici avec Peacemakers, un groupe de prévention de la violence armée du sud de la Floride. La livraison de couches ne semble peut-être pas être un moyen évident de mettre fin à la violence armée. Mais pour Artisans de la paix, répondre aux besoins de base comme les couches, la nourriture ou les soins médicaux est un élément clé de leur stratégie.

Le groupe se concentre sur l’intervention contre la violence communautaire, un raccourci pour réduire l’utilisation des armes à feu dans les communautés où les gens sont régulièrement blessés ou tués par balles. Lorsqu’il y a une fusillade, ils viennent souvent sur les lieux et apportent leur soutien. Mais une grande partie de leur action consiste à aider les gens à répondre à leurs besoins quotidiens, à améliorer leur bien-être et à instaurer la confiance.

« Si vous plantez les graines maintenant, avant que quelque chose n’arrive, quand quelque chose arrive, il est d’autant plus facile de s’engager et de s’impliquer parce que vous êtes un visage familier », explique Lamont Nanton, directeur de Peacemakers. « Si vous vous présentez sur les lieux, après une fusillade, et qu’ils ne vous connaissent pas, vous êtes comme la police. »

Nanton dit qu’ils se présentent chaque semaine dans des complexes comme celui-ci à Liberty City, un quartier historique noir, pour essayer de comprendre ce dont les gens ont besoin ici.

L’année dernière, leur travail a reçu 2 millions de dollars de soutien du Département américain de la Justice. Et cette année, les Peacemakers ont reçu 290 000 $ supplémentaires de la Health Foundation of South Florida, un groupe qui n’avait pas financé la prévention de la violence armée dans le passé.

« Quand vous pensez à notre mission visant à améliorer la santé et le bien-être, et au fait que la violence armée est véritablement un problème de santé publique, vous réalisez que si vous souhaitez lutter contre les disparités en matière de santé, vous devez lutter contre la violence armée », déclare Loreen Chant, Directeur général et président de la Health Foundation of South Florida.

Réduire la violence armée est une chose que Lamont Nanton souhaite faire non seulement du point de vue de la santé publique, mais aussi de son expérience personnelle. Il portait des armes dans sa jeunesse à Opa-Locka, une ville du comté de Miami-Dade, à environ six miles au nord des appartements de Lincoln Fields.

Il attribue à ses mentors le mérite de lui avoir appris qu’il était plus grand qu’une vie de crime – et maintenant il veut donner au suivant.

« C’est ma façon de réconcilier la vie que j’ai vécue autrefois et d’atteindre d’autres jeunes qui empruntent le même chemin et de leur faire savoir qu’il existe une autre façon de vivre, qu’il y a une autre façon de penser », dit-il.

Les membres des artisans de la paix veulent faire de cet endroit un lieu de vie plus sûr pour les résidents comme Karen Roberson et ses enfants.

« [My son] Un jour, je rentrais chez moi à pied et j’ai été abattu, simplement parce que nous vivons dans cette région », se souvient Roberson. « Dieu merci, il a survécu. Les gens ici ont des gang bangs, de la violence des gangs. Ils ciblent n’importe qui. »

Roberson se sent coincée à Lincoln Fields, où elle est également aux prises avec un problème chronique de moisissure. Miami, comme les villes des États-Unis, manque de logements abordables et de qualité.

Les artisans de paix ne sont peut-être pas en mesure de résoudre tous les problèmes qu’ils rencontrent, mais ils viennent avec le désir d’écouter. Ils connectent également les résidents aux fournitures. Pendant la pandémie, ils ont distribué des produits de première nécessité comme des masques. Ils informent également les résidents sur les soins médicaux accessibles dont ils ne connaissent peut-être pas l’existence, comme le Médecine de rue de Miami équipe.

Parfois, une dispute est en cours alors que les pacificateurs sont là, et ils essaient de séparer les gens et de dissiper les tensions. Ils encadrent des enfants et des adolescents et organisent des activités pour eux.

« L’effort de prospection revient presque à tendre la main à ce quartier et à cette communauté pour ce jour-là, en leur faisant savoir quelles ressources peuvent être disponibles », déclare Lyle Muhammad, directeur exécutif du Circle of Brotherhood, l’organisation à but non lucratif qui supervise le Artisans de paix.

Muhammad a déclaré que la récente subvention de la Health Foundation of South Florida l’avait aidé à faire grandir l’équipe Peacemakers à six employés à temps plein et un employé à temps partiel.

« Les artisans de la paix peuvent gagner un salaire décent, nourrir leur famille et faire ce travail à plein temps – c’est formidable », déclare Muhammad. Il dit qu’il est « sans précédent » qu’une fondation de santé soutienne ce type de travail. « C’est un énorme coup de pouce pour pouvoir garder les bottes sur le terrain. »

basculer la légende Verónica Zaragovia/WLRN

Verónica Zaragovia/WLRN

La fondation n’avait jamais financé d’intervention contre la violence armée au cours de ses 30 années d’histoire. Puis il a entendu parler de Roger McIntosh, professeur agrégé de neurosciences cognitivo-comportementales et de psychologie de la santé à l’Université de Miami. Il étudie les effets du stress sur la santé cérébrale et affirme que les personnes qui vivent dans la pauvreté ont tendance à internaliser le stress lié à leurs problèmes.

« Vous apprenez à réprimer vos émotions plutôt qu’à les exprimer, ce qui peut évidemment conduire à une accumulation et à des frustrations », dit-il.

Des frustrations que les gens ne peuvent souvent pas résoudre parce qu’ils n’ont pas accès aux soins de santé mentale ou ne peuvent pas les payer. Au lieu de cela, ils prennent une arme à feu, « prêts à dégainer et à tirer à cause de cette accumulation », explique McIntosh. « Ils ne savent pas forcément comment se débarrasser de tout ce stress toxique. »

Peacemakers vise à aider à lutter contre ce stress toxique – quelque chose qu’Olivia Eason, une autre Peacemaker, connaît de première main.

« Grandir dans des zones urbaines a été difficile », dit Eason. « C’est difficile mentalement, physiquement et émotionnellement. Tout ce que nous essayons de faire, c’est de nouer des relations et d’apporter à notre communauté l’aide et les ressources dont elle a besoin. »

Ce n’est pas un travail facile et il est souvent effectué par une seule personne à la fois. Elle s’approche d’un homme qui se tient devant son appartement.

« Ça va ? Tout est calme ? » elle lui a demandé. Elle a ensuite voulu savoir s’il avait déjà entendu parler du Circle of Brotherhood, un organisme communautaire qui organise des réunions hebdomadaires de thérapie de groupe et met les gens en contact avec des mentors. « Ils ont une réunion de groupe d’hommes phénoménale le mardi soir à 18h30 », a-t-elle déclaré en montrant du doigt le centre communautaire où ils se déroulent. « Une séance va changer votre vie. »

La Health Foundation of South Florida souhaite que Peacemakers atteigne 1 200 personnes par mois. Ils veulent savoir si les résidents ont été connectés à des services pour résoudre des problèmes tels que l’insécurité alimentaire, les problèmes de transport, les besoins en santé mentale et les problèmes de toxicomanie.

À long terme, la fondation évaluera si la violence a diminué. Chant, le président de la fondation, affirme que le groupe a décidé de financer Peacemakers parce qu’ils ont constaté qu’ils constituaient déjà un groupe de confiance dans les zones de Miami qu’ils souhaitaient atteindre.

« Nous n’entrerons pas dans une communauté proposant des solutions auxquelles nous croyons, mais nous écouterons la communauté et soutiendrons les solutions en lesquelles elle croit », déclare Chant.

Cette histoire a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre NPR, WLRN à Miami et KFF Health News.