Les articles qui sont devenus moins chers en octobre

Avec un taux d’inflation en hausse de 7,7 % au cours de la dernière année, la plupart des choses sont plus chères. Mais le prix de certains articles a en fait baissé au cours du dernier mois, des machines à laver aux bijoux en passant par les beignets.

L’inflation s’est refroidie d’un sommet d’une année sur l’autre de 9,1 % en juin à 7,7 % en octobre, de sorte que des baisses sont attendues pour certains éléments. La saisonnalité, l’atténuation des problèmes de chaîne d’approvisionnement et une surabondance de stocks sont probablement des facteurs à l’origine de la baisse des prix.

Voici un aperçu de 10 articles dont les prix ont chuté en octobre, mesurés en pourcentage, selon les données de l’indice des prix à la consommation:

Laveuses et sécheuses : -7,8% Téléphones intelligents : -5,9% Vêtements d’extérieur pour femmes : -3,8% Bijoux: -3,2% Voitures et camions d’occasion : -2,4% Fruit frais: -2,4% Petits pains sucrés frais, gâteaux au café et beignets : -1,9% Meubles de salon, de cuisine et de salle à manger : -1,9% Habillages de fenêtres : -1,2% Jouets: -1,1%

Avec les pénuries de semi-conducteurs s’atténuent, les prix des voitures d’occasion ont continué de baisser en octobre. Les prix ont régulièrement baissé au cours des quatre derniers mois de près de 6 %.

Et avec la flambée des taux d’intérêt qui rétrécit le marché du logement, il n’est pas surprenant que de nombreuses baisses de prix soient liées à des biens neufs courants comme les meubles, les couvre-fenêtres et les gros appareils électroménagers, déclare Gene Goldman, directeur des investissements de la société d’investissement Cetera Investment Management.

Compte tenu du ralentissement de l’économie et des inquiétudes généralisées d’une récession, il faut également s’attendre à des baisses de prix pour les articles de luxe haut de gamme comme les smartphones et les bijoux, dit-il.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les acheteurs, la plupart des articles dont les prix ont baissé en octobre sont toujours plus chers qu’ils ne l’étaient l’année dernière. Par exemple, les prix des laveuses et sécheuses ont diminué de 7,8 % le mois dernier, mais ils sont tout de même en hausse de 1,5 % par rapport à octobre dernier.

Mais un certain allégement des prix vaut mieux que rien du tout.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

Ne manquez pas : Apple vient d’annoncer son nouvel iPhone 14 – voici combien vous auriez si vous aviez investi 1 000 $ il y a dix ans