Les articles Pokemon Go deviennent plus chers dans certains pays

Le développeur de Pokemon Go Niantic augmente les prix du jeu dans certains territoires à partir du 5 octobre, a annoncé le studio mardi. L’augmentation vient en réponse à l’Apple Hausse des prix de l’App Store prenant effet dans la majeure partie de l’Europe et d’autres territoires.

“Nous savons que les changements de prix et de devise ont un impact sur notre communauté dans tous les jeux Niantic – Pokemon Go, Ingress et Pikmin Bloom – et nous voulions informer de manière proactive que certains joueurs connaîtront une augmentation des prix des devises dans le jeu à partir de dès le 5 octobre”, a déclaré Niantic dans un message sur son site d’assistance.

L’augmentation des prix affectera les mêmes régions touchées par la hausse de l’App Store : Chili, Égypte, Japon, Malaisie, Pakistan, Pologne, Corée du Sud, Suède, Vietnam et tous les pays qui utilisent l’euro.

De plus, bien qu’il ait été stimulé par l’augmentation des prix d’Apple, le changement ne se limitera pas seulement à l’iPhone ; Niantic dit qu’il “apportera également des modifications similaires sur d’autres plates-formes mobiles”.

Maintenant dans sa sixième année, Pokemon Go continue d’être le titre le plus rentable du studio, dépassant plus de 6 milliards de dollars en dépenses de joueurs à vie selon Tour de capteur. Pokemon Go a récemment lancé sa saison de lumière, avec un variété d’événements en jeu prévus pour octobre.

Au-delà de Pokemon Go, Niantic s’est récemment associé à Nintendo sur le tracker de marche mobile Fleur de Pikmin. Le studio a également quelques nouveaux projets en préparation, notamment Marvel World of Heroes et le jeu virtuel pour animaux de compagnie en réalité augmentée Péridot.