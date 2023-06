Les articles «hypoallergéniques» vendus chez Superdrug and Boots échouent au test d’allergie

Plus d’un tiers des produits de soins personnels, tels que les shampooings et les nettoyants pour le corps, commercialisés comme hypoallergéniques chez Boots et Superdrug se sont avérés contenir des allergènes cutanés courants, selon des recherches.

Comme une grande partie de la population a la peau sensible ou des allergies, les produits utilisent de plus en plus le terme « hypoallergénique » pour faire la publicité des produits. Mais l’Association britannique des dermatologues a déclaré qu’il fallait plus de réglementation, car certaines marques étiraient les «conditions à leur limite» et ne pouvaient pas correspondre à ces affirmations.

Les produits de soins personnels inclus dans les études étaient les shampooings, les revitalisants, les produits de soins de la peau, les cosmétiques, les lingettes humides, les déodorants, les mousses à raser et les nettoyants pour le corps.

Des chercheurs de l’hôpital Wrexham Maelor et de l’hôpital Glan Clwyd au Pays de Galles ont examiné les produits marqués comme hypoallergéniques pour la présence d’allergènes dans la série de référence de la British Society for Cutaneous Allergy (BSCA).

Cette série est la liste des allergènes courants qui sont régulièrement testés lors des tests épicutanés pour identifier une personne souffrant d’allergies de contact potentielles – un type de réaction allergique causée par un contact cutané direct ou indirect avec quelque chose dans l’environnement d’une personne.

Au total, 208 produits ont été inclus dans l’examen ; 47 (23%) étaient des produits rincés lors de l’utilisation et 161 (77%) étaient des produits absorbés par la peau. Au moins une substance de la série de référence BSCA était un ingrédient dans 79 (38 %) de ces produits. Parmi ceux-ci, 54 (26 %) avaient un allergène potentiel, 21 (10 %) en avaient deux et quatre (2 %) avaient trois allergènes potentiels de la série.

Le Dr Siwaporn Hiranput de l’hôpital Wrexham Maelor, membre de l’équipe à l’origine des découvertes, a déclaré que la recherche, qui sera présentée lors de la réunion annuelle de la British Association of Dermatologists, a suggéré que certaines marques « sous-estiment » ou « minimisent ce qui constitue un produit hypoallergénique ». .

« Il existe diverses réglementations régissant les allégations marketing au Royaume-Uni ; cependant, de nombreux termes utilisés pour commercialiser les produits de soins personnels ne sont pas clairement définis. Compte tenu de l’énorme marché des produits adaptés aux peaux sensibles, il y a tout intérêt à pousser ces termes à leur limite. Une réglementation plus claire ou une meilleure application des règles existantes est nécessaire », a-t-elle déclaré.

« En attendant, nous exhortons les membres du public souffrant d’allergies de contact à connaître les noms des ingrédients auxquels vous êtes allergique et à les rechercher sur l’emballage des produits, qu’ils soient annoncés comme hypoallergéniques ou non. »

On estime qu’un cinquième de la population britannique peut avoir des réactions cutanées allergiques aux allergènes environnementaux courants. Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir la peau sensible est encore plus élevé, une enquête l’évaluant à 71 % de la population.

Les allergènes les plus fréquemment rencontrés étaient l’alcool cétéarylique et le mélange de parabènes, présents respectivement dans 42 (20 %) et 37 (18 %) des produits. En plus des allergènes, les chercheurs ont examiné les ingrédients apparentés connus pour provoquer des réactions chez les personnes allergiques aux produits chimiques dans la série de référence. Dans l’ensemble, 153 (74 %) des 206 produits commercialisés comme hypoallergéniques contenaient des allergènes de la série de référence BSCA ou des ingrédients susceptibles de provoquer une réaction croisée avec eux.

Bien qu’il existe diverses réglementations relatives aux allégations marketing des produits cosmétiques, il n’existe aucune norme officielle sur ce qui constitue un produit hypoallergénique au Royaume-Uni.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Le professeur Mabs Chowdhury, président de la British Association of Dermatologists, a déclaré : « Il est important que les consommateurs sachent qu’il n’est pas inhabituel que des produits étiquetés comme hypoallergéniques contiennent des allergènes courants. Il n’y a pas de norme officielle pour ce qui constitue un produit hypoallergénique ; cependant, il est raisonnable pour les utilisateurs de s’attendre à ce que ces produits soient peu susceptibles de provoquer une réaction allergique.

« Bien qu’il soit possible que certains de ces ingrédients puissent légitimement figurer dans des produits hypoallergéniques s’ils sont utilisés à de très faibles concentrations, il est difficile de voir comment des produits contenant des ingrédients tels que des libérateurs de formaldéhyde, de la méthylisothiazolinone et des parfums tels que le limonène et le linalol pourraient être décrit comme hypoallergénique.

Un porte-parole de Superdrug a déclaré : « Cette étude ne fournit aucune information sur les produits qui ont été testés. Cependant, conformément à la législation de l’UE et du Royaume-Uni, tous les produits de marque Superdrug sont soumis à des évaluations de sécurité indépendantes et tous les allergènes sont répertoriés dans la liste des ingrédients sur l’emballage, conformément à la législation.

Boots a été approché pour un commentaire.