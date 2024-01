Les articles du GOP sur la destitution de Mayorkas sont examinés à la loupe

L’approche novatrice des Républicains de la Chambre pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, suscite des critiques de la gauche et même de la droite, qui affirment que le Parti républicain ne respecte pas les normes constitutionnelles nécessaires pour démettre un responsable du Cabinet de son poste.

Des articles qui devraient être annotés mardi par le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants accusent Mayorkas de ne pas respecter les lois sur l’immigration – soulignant des normes de détention qui n’ont jamais été respectées sous aucune administration, y compris sous l’ère Trump.

Ils l’accusent également d’« abus de confiance du public » – ce qui, selon eux, équivaut à une « violation de son serment de s’acquitter correctement et fidèlement des devoirs de sa fonction ».

Alors que les républicains affirment que leur cas s’élève au niveau des crimes et délits graves, les démocrates sont virulents dans leurs critiques.

D’autres voient des problèmes petits et grands dans cette affaire, depuis l’incapacité d’identifier un crime jusqu’à, dans certains cas, l’inclusion d’informations incorrectes, comme l’accusation de Mayorkas d’avoir mis fin à des accords avec les gouvernements latino-américains qui ont en fait été suspendus par le secrétaire d’État Antony Blinken.

« Il n’y a pas de trahison. Il n’y a pas de corruption. Il n’y a pas de crimes ni de délits graves. Vous avez deux accusations complètement inventées dans une litanie d’articles de mise en accusation qui ne font que réciter des différends politiques parce que les républicains n’aiment pas la façon dont le président Biden et le secrétaire Mayorkas ont tenté de résoudre les problèmes à la frontière », a déclaré le représentant Dan Goldman (DN. Y.), membre de la commission, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Certains républicains ont également critiqué l’approche du Parti républicain de la Chambre des représentants concernant la deuxième destitution d’un secrétaire du Cabinet.

Dans un éditorial publié dimanche, l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Michael Chertoff, qui a servi sous l’ancien président George W. Bush, a mis en garde : « Ne destituez pas Alejandro Mayorkas. »

“Ils n’ont pas réussi à présenter des preuves à la hauteur”, a écrit Chertoff.

« C’est pourquoi les républicains ne cherchent pas à obliger M. Mayorkas à respecter les normes constitutionnelles relatives aux « crimes et délits élevés » en matière de destitution. Ils avancent l’argument sans fondement selon lequel il manque à son devoir.

Le commentateur conservateur et expert juridique Jonathan Turley a déclaré lundi : « Je ne crois tout simplement pas qu’ils disposent ici d’une base reconnaissable pour une destitution. »

En réponse, les républicains du panel de sécurité intérieure ont envoyé une compilation de déclarations de démocrates exprimant leur inquiétude concernant la frontière.

La majeure partie des articles est consacrée à briser les lois sur l’immigration que le Parti républicain affirme avoir défiées par Mayorkas.

Cela inclut l’accent mis sur le libellé de la loi sur l’immigration et la nationalité qui dit que les migrants « doivent » être détenus.

Mais le Département de la Sécurité intérieure (DHS) n’a jamais respecté cette norme depuis que la loi a été adoptée pour la première fois en 1996. C’est également une norme impossible à établir, puisque le DHS n’a ni l’espace ni le financement pour le faire.

C’est le Congrès – et non le pouvoir exécutif – qui détermine le nombre de lits de détention à financer. L’an dernier, le chiffre était fixé à 34 000, et le projet de loi de crédits de cette année porte ce chiffre à 41 000.

“Cette administration a renvoyé, renvoyé ou expulsé plus de migrants en trois ans que l’administration précédente en quatre ans”, a écrit le DHS dans une note en réponse aux articles, un chiffre qui inclut une baisse de l’immigration au cours de la pandémie. .

“Une norme exigeant 100 pour cent de détention signifierait que le Congrès aurait dû destituer tous les secrétaires du DHS depuis la création du département.”

Les Républicains ont fait valoir qu’autoriser ce type de mépris de la loi pourrait créer un dangereux précédent.

« Le Congrès peut adopter les mots qu’il veut. Le fait est que ces mots – s’ils doivent être vidés de leur sens par un responsable exécutif, alors cela ne sert à rien de produire une législation », a déclaré une source républicaine proche de la procédure de destitution.

« Peu importe qu’il y ait un président républicain ou démocrate. Si nous laissons subsister le précédent selon lequel un secrétaire peut choisir unilatéralement les lois qu’il applique, alors ce sera le chaos. Les deux parties pourraient profiter du terrible précédent créé par ce secrétaire d’État, si celui-ci était maintenu.»

Goldman a déclaré qu’une telle logique crée son propre précédent dangereux.

« Si les Républicains ouvrent la porte à la destitution d’un secrétaire parce qu’ils n’aiment pas la façon dont ce secrétaire fait son travail, eh bien, que se passera-t-il s’il y a une autre politique de séparation des enfants ? Que se passerait-il si un autre président se retirait de l’accord de Paris sur le climat malgré la volonté du Congrès ? Il y a une pente glissante entre un certain nombre de désaccords différents qui pourraient ensuite aboutir au niveau d’une destitution », a-t-il déclaré.

Les républicains ont également reproché à Mayorkas d’avoir créé des programmes permettant aux migrants d’être « libérés sur parole » dans le pays même s’ils ne répondraient pas autrement aux critères d’immigration.

Le DHS a utilisé le pouvoir en faveur des Afghans, des Ukrainiens et des migrants de certains pays d’Amérique latine.

Mais un rapport des démocrates attaquant les efforts de destitution a déclaré que Mayorkas agissait bien au sein de ses autorités en utilisant le pouvoir pour de larges groupes de personnes, comme cela avait été fait auparavant en réponse aux guerres et à l’instabilité mondiale.

« Le secrétaire Mayorkas s’est conformé à l’exigence d’évaluation au cas par cas pour les demandes de libération conditionnelle. Les programmes de libération conditionnelle du DHS permettent à des populations désignées de demander une libération conditionnelle, la demande de chaque personne étant évaluée au cas par cas », ont écrit les démocrates dans leur rapport.

Les articles donnent également des informations erronées sur d’autres détails.

La résolution reproche à Mayorkas d’avoir laissé tomber un accord conclu sous l’administration Trump qui aurait limité le droit d’asile américain pour les demandeurs d’asile guatémaltèques, bien que ce soit Blinken qui ait mis fin à l’accord.

« Quand vous regardez des choses comme un article de mise en accusation qui fait référence à une action entreprise par un secrétaire de cabinet complètement différent, ou des choses comme satisfaire à un mandat de détention dont tout le monde sait qu’il est impossible à remplir, je pense que cela indique certains des problèmes factuels qui surviendront. si jamais il y a un procès au Sénat », a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, directeur politique à l’American Immigration Council.

«Cela souligne vraiment les défauts de nombreuses affirmations factuelles ici. Cela a toujours été un processus précipité.

Les Républicains affirment également que Mayorkas a « trahi la confiance du public » en abrogeant les politiques d’immigration de l’administration Trump, y compris ses efforts visant à construire un mur frontalier.

Mais alors que les articles accusent Mayorkas d’avoir résilié les contrats pour le mur, ils ne mentionnent pas que le secrétaire d’État a repris la construction du mur au Texas, là où l’administration Biden a déterminé que cela était requis par la loi de crédits.

Les articles de dimanche affirment également que Mayorkas a induit le Congrès en erreur – un argument qui repose principalement sur sa réponse aux questions sur la sécurité opérationnelle de la frontière.

Lors de leurs comparutions devant le Congrès, les Républicains ont demandé à plusieurs reprises à Mayorkas si la frontière était opérationnellement sécurisée selon la définition fixée par le Secure Fence Act. Cette loi crée une norme de perfection qui n’a jamais été atteinte, définissant le statut comme étant celui dans lequel aucune personne ou aucun objet de contrebande ne franchit indûment la frontière.

Mayorkas a déclaré qu’il fallait considérer la loi avec une « couche de raisonnable », affirmant qu’il considérait la loi comme exigeant du secrétaire qu’il maximise les ressources dont il dispose pour rendre la frontière aussi sûre que possible, affirmant aux législateurs qu’il estime qu’il se conforme aux loi.

“Je fais. Et membre du Congrès, je pense que le secrétaire à la Sécurité intérieure aurait dit la même chose en 2020 et 2019 », a déclaré Mayorkas lors d’un échange en 2022.

Les articles accusent également Mayorkas d’avoir fait des commentaires trompeurs sur l’examen des arrestations d’évacués et de migrants afghans, sans identifier directement ces commentaires.

“Ils n’ont pas réussi à présenter des preuves qui satisfont aux critères nécessaires à une destitution”, a déclaré lundi le représentant Glenn Ivey (Démocrate du Maryland), un autre membre du comité.

« Ils savent que c’est la vérité. Nous savons que c’est la vérité. Demain, nous allons faire en sorte que le peuple américain sache que c’est la vérité.»