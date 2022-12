Les articles de recherche sur les soins de santé les plus intéressants de 2022, selon les experts

Bien que la pandémie et toutes ses crises de soins de santé qui l’accompagnent soient restées la principale histoire des soins de santé de 2022, le travail critique d’universitaires, opérant sur des délais plus longs, qui essaient toujours de donner un sens à la santé américaine des soins et de la médecine elle-même, pour avoir une meilleure idée de ce qui ne va pas et comment l’améliorer.

Pour conclure cette année, j’ai demandé à quelques douzaines d’experts en politique de la santé quelles recherches publiées cette année (bien que, comme l’un d’eux me l’a rappelé, ces articles sont souvent en préparation depuis des années) les avaient surpris, changé leur façon de penser ou les avaient frappés comme particulièrement remarquable.

Voici cinq articles particulièrement intéressants, du moins selon moi. Parce que beaucoup plus que cela mérite d’être mentionné, j’ai essayé d’entasser autant de références à d’autres travaux que possible. L’une des leçons que j’ai tirées de cet exercice est que de nouvelles études remarquables sont produites en permanence. Le système de santé américain mérite certainement une enquête aussi approfondie, compte tenu du nombre et de la diversité de ses failles.

Ces études couvrent un large éventail de sujets, des subtilités des réseaux de fournisseurs de Medicaid à l’adoption des ordonnances par les bénéficiaires de Medicare, en passant par la réaction des passants lorsqu’une personne subit un épisode cardiaque en public. Mais d’abord, au sujet de la pandémie…

1) Les campagnes d’éducation à la vaccination dans les maisons de retraite n’ont pas fait beaucoup de différence

Plusieurs experts m’ont indiqué des ensembles de données liés à la vaccination contre le Covid-19 dans les maisons de retraite, les scènes de tant de maladies et de décès au cours de cette effrayante première année de la pandémie. Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation, a signalé une enquête récente de la KFF qui a révélé que moins de la moitié des résidents des maisons de soins infirmiers sont à jour sur leurs vaccins.

Cela a mis en relief les conclusions d’une étude que David Grabowski de la Harvard Medical School a citée comme l’une de ses préférées de l’année. L’article, publié dans JAMA Internal Medicine en janvier 2022, a évalué un effort visant à utiliser des campagnes éducatives et d’autres incitations pour améliorer les taux de vaccination parmi les résidents et le personnel des maisons de retraite.

Ils n’ont pas trouvé d’effet significatif, malgré trois mois de programmation. Il y avait beaucoup de place pour grandir, en particulier parmi le personnel, dont environ la moitié n’était pas vaccinée pendant la période d’étude. (Les taux de vaccination parmi les résidents étaient déjà élevés à l’époque, bien que l’expérience n’ait toujours pas trouvé d’effet significatif de la campagne à multiples facettes.)

“La sagesse conventionnelle était qu’une grande partie des taux de vaccination à la traîne était un manque d’informations et de connaissances sur les avantages de la vaccination”, a déclaré Grabowski. Mais cette étude a plutôt révélé que «ces efforts éducatifs n’ont pas réussi à encourager une plus grande vaccination. Bien que les campagnes d’information semblent être une excellente politique, elles ne le sont vraiment pas.

Il a déploré que l’étude ait été ignorée par les décideurs politiques, notant que les efforts fédéraux pour augmenter les taux de vaccination parmi cette population restent axés sur l’éducation. Grabowski a déclaré que les politiques avec les preuves les plus solides sont les cliniques de vaccination et les mandats de vaccination pour le personnel.

2) Les réseaux “fantômes” de Medicaid peuvent surestimer l’accès des patients aux soins de santé

J’adore le bon jargon, et “médecins fantômes” est l’une de mes nouvelles phrases préférées de l’année, qui a récemment été portée à mon attention par Adrianna McIntyre, professeur à l’Université de Harvard (et ancienne collaboratrice de Vox).

Il provient de cet article de mai 2022 sur les affaires de la santé, rédigé par Avital Ludomirsky et ses collègues de l’Université de Yale, qui a évalué les réseaux de fournisseurs des plans de soins gérés de Medicaid. Ce sont des plans administrés par des particuliers pour les personnes à faible revenu qui doivent suivre les règles fédérales et nationales de Medicaid ; leur nombre d’inscriptions a augmenté ces dernières années, de plus en plus d’États ayant décidé d’externaliser leur rôle dans la fourniture d’une couverture santé aux plus vulnérables.

L’une de ces règles est qu’un nombre suffisant de médecins et d’hôpitaux acceptent ces plans Medicaid, également connus sous le nom d’adéquation du réseau. L’étude Health Affairs a examiné les plans de soins gérés dans quatre États sur plusieurs années pour avoir une meilleure idée de la participation des prestataires au programme.

Leur découverte la plus frappante est que si la participation nominale était assez élevée, environ un tiers des prestataires qui ont techniquement accepté Medicaid ont en fait vu moins de 10 bénéficiaires de Medicaid au cours d’une année donnée. La responsabilité de prodiguer des soins à ces patients était concentrée sur un petit nombre de cabinets, 25 % des médecins de soins primaires fournissant 86 % des soins et 25 % des spécialistes fournissant 75 % de ces services.

En d’autres termes, alors que de nombreux médecins pourraient dire qu’ils acceptent les plans, les personnes qui y sont inscrites peuvent en pratique constater qu’elles ont relativement peu de médecins parmi lesquels choisir. “Nos résultats suggèrent que les normes actuelles d’adéquation du réseau pourraient ne pas refléter l’accès réel”, ont écrit les auteurs dans leur conclusion. “De nouvelles méthodes sont nécessaires pour tenir compte des préférences des bénéficiaires et de la volonté des médecins de servir les patients de Medicaid.”

L’évolution vers davantage de soins gérés par Medicaid a suscité de nombreux débats et études. Matthew Fiedler, chercheur principal à la Brooking Institution, m’a envoyé une étude de Harvard avec sa propre découverte surprenante : au Texas, la transition des inscrits à Medicaid vers les soins gérés avait en fait entraîné une augmentation de l’utilisation des médicaments sur ordonnance et des services de consultations externes, tandis que le nombre de les hospitalisations évitables ont chuté.

Ce qui semble s’être produit, a déclaré Fiedler, c’est que l’État avait été «sage et insensé» lors de l’exécution du programme lui-même en imposant un plafond inhabituellement strict au nombre d’ordonnances que les patients pouvaient remplir en un an. Avec ce plafond assoupli dans le cadre des plans de soins gérés, les patients ont rempli plus d’ordonnances et cela correspondait à moins d’épisodes au cours desquels ils se sont retrouvés à l’hôpital alors qu’ils n’avaient pas à le faire.

Fiedler pensait que l’étude pourrait également avoir des implications pour Medicare Advantage, une autre version d’un programme d’assurance maladie gouvernemental administré par des entreprises privées.

“Pour être clair, dans bon nombre de ces cas, il serait peut-être préférable de résoudre ce problème en réparant simplement le programme public directement”, m’a-t-il dit. “Mais étant donné que nous semblons souvent réticents à le faire, cela indique un avantage très réel de la participation des régimes privés.”

3) De nombreux bénéficiaires de Medicare ne remplissent pas d’ordonnances importantes

Rachel Sachs, qui étudie la politique en matière de médicaments sur ordonnance à l’Université de Washington à Saint-Louis, a souligné une étude sur un sujet similaire qui a été publiée dans Health Affairs en avril 2022, dirigée par Stacie Dusetzina de l’Université Vanderbilt. Les chercheurs ont étudié la différence dans l’utilisation des ordonnances par les bénéficiaires de Medicare qui reçoivent une subvention gouvernementale pour compenser leurs coûts de médicaments par rapport à ceux qui n’en reçoivent pas.

Ce dernier groupe, qui peut parfois devoir payer des centaines de dollars pour chaque ordonnance qu’il remplit, était beaucoup moins susceptible d’utiliser réellement son médicament tel qu’il avait été prescrit, même pour des diagnostics graves comme le cancer. Les personnes recevant des subventions étaient deux fois plus susceptibles de remplir leurs ordonnances. L’étude a révélé que 30 % des ordonnances de médicaments anticancéreux et 22 % des ordonnances de traitement de l’hépatite C n’avaient jamais commencé.

Le problème de l’abordabilité des médicaments pour les patients de Medicare est une préoccupation constante. En raison de la structure actuelle du programme, les bénéficiaires qui sont inscrits au programme Medicare traditionnel mais qui ne sont pas éligibles aux subventions n’ont pas de limite supérieure sur le montant qu’ils peuvent être invités à dépenser en produits pharmaceutiques au cours d’une année donnée.

Dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, le Congrès instaure un tel plafond pour la première fois, en utilisant les économies réalisées grâce aux nouveaux contrôles des prix des médicaments également inclus dans la loi, plafonnant les frais remboursables à 2 000 $ à partir de 2025. C’est le genre d’intervention que les auteurs de Health Affairs réclamaient lorsqu’ils ont publié l’article. Nous verrons maintenant si ce changement de politique a un effet sur les personnes âgées qui prennent réellement leurs médicaments.

4) Les Américains noirs et hispaniques sont moins susceptibles de recevoir la RCR dans les espaces publics

L’un des experts à qui j’ai demandé des commentaires est Michael Barnett de la Harvard Medical School, qui publie chaque année sur Twitter son propre aperçu des meilleures recherches de l’année. Il m’a envoyé quelques études, dont la plupart je le laisserai partager son propre aperçu, mais une étude en particulier est restée, examinant quelles personnes sont plus (ou moins) susceptibles d’obtenir de l’aide lorsqu’elles ont une urgence sanitaire dans un lieu public avec d’autres personnes autour.

L’article, publié dans le New England Journal of Medicine en octobre par une collection d’universitaires à travers le pays, a examiné plus de 100 000 incidents d’arrêt cardiaque survenus à l’extérieur de l’hôpital de 2013 à 2019. Ils se sont concentrés en particulier sur la question de savoir si la personne subissant arrêt cardiaque en public a reçu la RCR d’un passant.

Les résultats étaient profonds : les Noirs et les Hispaniques étaient beaucoup moins susceptibles de recevoir une RCR qu’une personne blanche, 45 % contre 60 %. Et ce modèle s’est maintenu dans des quartiers de différentes compositions raciales et socio-économiques. Que le quartier soit à prédominance blanche, noire ou hispanique, de haut en bas de l’échelle des revenus, dans les quartiers intégrés, les Blancs étaient plus susceptibles de recevoir la RCR que quelqu’un qui est noir et hispanique.

“Les différences raciales et ethniques dans la RCP des spectateurs dans les lieux publics soulèvent des préoccupations supplémentaires concernant les biais implicites et explicites dans la réponse des profanes aux arrêts cardiaques hors de l’hôpital”, ont écrit les auteurs.

Le racisme au sein du système médical est bien établi. Les Américains noirs et hispaniques ont généralement moins accès aux soins de santé. Ils ont tendance à avoir de pires expériences avec les médecins. Les essais cliniques et autres recherches ne leur donnent pas la priorité. Les traitements médicaux ont tendance à être développés et conçus en pensant aux Blancs.

Mais cette étude suggère que même les formes les plus informelles de racisme et de préjugés intériorisés peuvent avoir un réel effet sur la santé des Américains marginalisés.

5) Les prix augmentent après que le capital-investissement ait acquis le cabinet d’un médecin

L’investissement plus profond du capital-investissement dans les soins de santé aux États-Unis est l’une des histoires en cours les plus importantes dans le domaine à l’heure actuelle. Les enjeux peuvent être la vie ou la mort, comme l’a révélé un article que j’ai couvert l’année dernière sur les taux de mortalité dans les maisons de retraite achetées par des sociétés de capital-investissement. (Il convient de noter cette année, selon Amitabh Chandra de Harvard, qu’un autre article a documenté les grandes disparités dans les résultats entre les maisons de retraite, même celles qui sont situées dans la même zone.)

Un rapport publié par des universitaires de Johns Hopkins, Harvard et de l’Oregon Science & Health University en septembre 2022 dans le JAMA Health Forum, qu’Emma Sandoe de North Carolina Medicaid et Duke University a partagé avec moi, a examiné ce qui est arrivé aux coûts et à l’utilisation des soins lorsque le capital-investissement les entreprises avaient acheté des cabinets de consultation externes spécialisés en ophtalmologie, dermatologie et gastro-entérologie, certaines de leurs cibles préférées.

L’étude a détecté plusieurs effets : le coût des services individuels a augmenté et ces pratiques voyaient plus de nouveaux patients et facturaient également plus de temps pour leurs patients existants. Le montant facturé par les bureaux acquis par capital-investissement par service a augmenté de 20 % par rapport au groupe témoin de l’étude. Ils ont vu 38 % de nouveaux patients en plus et il y a eu une augmentation de 9 % du nombre de visites de patients existantes qui ont été facturées comme ayant duré plus de 30 minutes.

À première vue, cela pourrait sembler être une bonne nouvelle en partie, malgré les hausses de prix, avec plus de patients vus et passant plus de temps avec leur médecin. Mais certaines des autres conclusions remettent en question la valeur de ces augmentations du volume de service. En dermatologie, l’augmentation des visites ambulatoires n’a pas correspondu à une augmentation des biopsies demandées. Dans les cabinets de gastro-entérologie, il y a eu plus de visites et d’endoscopes, mais pas d’augmentation notable des prélèvements de polypes. Et de même, dans les cliniques ophtalmologiques, il y avait plus d’imagerie diagnostique mais aucun effet sur les retraits réels de la cataracte.

Les auteurs ont terminé leur article sur cet avertissement. “La propriété privée des cabinets médicaux a ajouté une influence nettement privée et axée sur le marché aux tendances plus larges de la consolidation des entreprises des médecins par les systèmes de santé et les assureurs”, ont-ils écrit. “Cette étude apporte des preuves d’une surutilisation potentielle et d’une augmentation des dépenses de soins qu’il sera important que les décideurs politiques surveillent.”