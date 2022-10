Les artefacts du massacre de Wounded Knee – autrefois présentés comme “une curiosité” – sont retournés aux Lakota Sioux

Comme ça arrive6:27Les artefacts du massacre de Wounded Knee – autrefois présentés comme “une curiosité” – sont retournés aux Lakota Sioux

Le retour d’artefacts du massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud aidera les aînés Lakota Sioux à commencer à guérir de leur traumatisme et donnera aux jeunes une chance d’en apprendre davantage sur leur histoire, dit Kevin Killer.

Un musée du Massachusetts a déclaré qu’il restituerait environ 150 objets sioux, dont certains auraient un lien direct avec le massacre de 1890 au cours duquel des soldats américains ont tué plus de 250 hommes, femmes et enfants Lakota.

“J’espère que c’est le début d’un chemin de guérison”, a déclaré Killer, président de la tribu Oglala Sioux dans le Dakota du Sud. Comme ça arrive Nil Koksal.

Les objets – qui avaient été conservés au Founders Museum de Barre, Massachusetts, pendant plus d’un siècle – comprennent des armes, des pipes, des mocassins, des flèches et des vêtements.

Leur retour fait partie d’un effort plus large du musée pour rapatrier sa collection amérindienne, et le musée restera fermé au public jusqu’à ce que ce processus soit terminé.

“Ce n’est pas notre histoire de Barre. C’est l’histoire des Sioux Lakota, et nous devons honorer les Sioux Lakota et ce qu’ils désirent”, a déclaré Ann Meilus, présidente du conseil d’administration du musée, lors d’une conférence de presse.

Changer les récits de l’histoire

Le 29 décembre 1890, les troupes américaines du Calvaire ont ouvert le feu sur un camp de la réserve indienne de Lakota Pine Ridge dans le Dakota du Sud, près de Wounded Knee Creek, tuant plus de 250 personnes et en blessant plus de 50. Vingt-cinq soldats ont également été tués.

“Ce fut une journée assez triste, je pense, dans l’histoire de beaucoup de gens, en particulier de nos nations”, a déclaré Killer.

Ce fut l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis. Mais pendant des générations, il a été célébré comme une victoire pour l’armée américaine, et ses artefacts ont défilé dans tout le pays et dans le monde comme curiosités dans des expositions itinérantes et des musées.

Le retour des artefacts, a déclaré Killer, reflète les récits changeants de la société sur l’histoire autochtone.

Ce 7 février 2012, la photo montre une croix sur une tombe au site historique national de Wounded Knee dans le Dakota du Sud. (Rapid CityJournal/Associated Press)

À l’époque, les États-Unis ont qualifié l’incident non pas de massacre, mais de bataille. Les soldats avaient été envoyés pour désarmer les Lakota, dont certains avaient participé à une cérémonie religieuse appelée Ghost Dance, que les colons blancs considéraient comme une menace et un précurseur de la guerre.

“Les médias étaient vraiment irresponsables aussi”, a déclaré Killer. “Ils étaient en fait en train de susciter une partie de cette discussion et de la fièvre de la guerre.”

Au final, 20 des soldats impliqués ont reçu la médaille d’honneur, la plus haute distinction militaire américaine.

Les artefacts de l’événement macabre sont dispersés aux États-Unis et dans le monde, dans divers musées. Ceux de Barre ont été acquis auprès de Frank Root, un vendeur de chaussures ambulant du 19ème siècle qui a collecté les articles lors de ses voyages, et a déjà organisé un road show qui rivalisait avec les extravagances de PT Barnum, a déclaré Meilus.

On pense que Root a pris une partie du son des morts à Wounded Knee lorsqu’il a été embauché pour nettoyer le terrain, rapporte Native News Online, citant les archives du musée.

“Au début des années 1900, c’était presque une curiosité / un numéro de cirque / quelque chose à regarder. Et maintenant … nous sommes à une autre époque dans les années 2020”, a déclaré Killer.

“C’est juste le pendule du temps, vous savez, qui revient essentiellement dans l’autre sens et dit, OK, comment honorons-nous et reconnaissons-nous l’histoire de beaucoup de nos communautés?”

Des dizaines de milliers d’artefacts volés

Les objets restitués ne représentent qu’une infime fraction des 870 000 artefacts amérindiens estimés – dont près de 110 000 restes humains – en possession des universités, musées et même du gouvernement fédéral les plus prestigieux des États-Unis.

Tous ces articles, dit Killer, devraient être restitués en vertu de la loi de 1990 sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes (NAGPRA).

Il dit que sa tribu a déjà été en contact avec des institutions en Californie et en Suisse pour organiser le retour d’autres artefacts.

Kevin Killer, photographié ici en 2017, est le président de la tribu Oglala Sioux. (James Nord/Associated Press)

Les objets du musée fondateur doivent être officiellement remis lors d’une cérémonie le 5 novembre.

Wendell Yellow Bull, un descendant de Joseph Horn Cloud, victime de Wounded Knee, a déclaré qu’ils seraient stockés au Collège Oglala Lakota jusqu’à ce que les chefs tribaux décident quoi en faire.

“Au retour des articles, il y aura une réunion de masse et une discussion très méticuleuse sur comment et ce que nous allons faire avec les articles”, a-t-il déclaré.

“Surtout, il y a des objets provenant du site du massacre, donc beaucoup de préparatifs et de cérémonies doivent avoir lieu pour que nous puissions aller de l’avant.”

Killer espère que la cérémonie sera bénéfique pour les aînés et les jeunes.

“Je pense que pour la génération plus âgée, ce sera un peu plus difficile parce que, vous savez, au cours de leur vie, ils ont dû endurer bien plus que notre génération”, a-t-il déclaré.

Au Canada et aux États-Unis, les populations autochtones sont en croissance, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de jeunes. L’âge médian de la nation Oglála Lakhóta, a-t-il dit, est d’environ 25 ans.

“Je pense que c’est une opportunité d’apprentissage pour [youth]mais aussi une façon de voir que, vous savez, les récits qui ont été racontés à notre sujet changent, et cela change au cours de leur vie », a-t-il déclaré.

Il dit que le retour des objets est une réponse à la prière que ses ancêtres ont faite il y a plus d’un siècle.

“C’est quelque chose que nous croyons profondément – que, vous savez, quand quelqu’un dit une prière à propos de quelque chose, cela définit une intention non seulement pour sa génération, mais aussi pour les générations futures.”