Continuer à soutenir l’Ukraine nécessite plus de production industrielle, a déclaré le chef du bloc militaire

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis, l’OTAN, a besoin d’un « plus robuste » l’industrie afin de reconstituer les stocks d’armes et de munitions vidés par un an d’approvisionnement de Kiev, a déclaré lundi le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence industrielle en Allemagne.

OTAN « doit continuer à soutenir l’Ukraine » comme il le fait depuis 2014, a déclaré Stoltenberg lors de la Journée de l’industrie à Berlin, organisée par la Fédération des industries allemandes (BDI).

« Nous avons également besoin d’une industrie de la défense plus robuste », argumenta le secrétaire général. « Nos stocks d’armes et de munitions sont épuisés et doivent être reconstitués. Pas seulement en Allemagne, mais dans de nombreux pays de l’OTAN.

Il a ajouté qu’il avait rencontré des représentants de l’industrie militaire la semaine dernière et discuté de la meilleure façon d’augmenter la production et de rationaliser les chaînes d’approvisionnement, ajoutant que c’était « clé pour maintenir notre soutien à l’Ukraine. »

En savoir plus Contre-offensive ukrainienne jusqu’à présent : Dernières VIDÉOS du matériel détruit

Le secrétaire général de l’OTAN a également répété son argument selon lequel seule la victoire de l’Ukraine sur le champ de bataille peut aboutir à une paix juste et durable. Les forces de Kiev avaient tenté une offensive à grande échelle sur le front sud au cours de la semaine dernière, avec de lourdes pertes en main-d’œuvre, ainsi qu’en armement fourni par l’Occident.

Les États-Unis et leurs alliés ont envoyé pour plus de 100 milliards de dollars d’armes, d’équipements et de munitions à Kiev l’année dernière, après l’escalade du conflit en Ukraine. Ils insistent sur le fait que cela ne fait pas d’eux une partie aux hostilités avec la Russie, bien que Moscou les ait avertis à plusieurs reprises à cet effet.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l’Occident d’être directement impliqué, non seulement dans les livraisons d’armes, mais aussi dans l’entraînement des troupes ukrainiennes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et ailleurs.

Kiev s’est plaint que beaucoup d’armes qui arrivent sont en si mauvais état qu’elles doivent être cannibalisées pour les pièces. Selon le New York Times, au moins un tiers du potentiel militaire de l’Ukraine subit des réparations à tout moment.