Les arrivées d’écoles Pac-12 pourraient provoquer un changement de style Big Ten

Aucune conférence Power Five n’a eu tendance à s’appuyer davantage sur la défense et le jeu de course que le Big Ten. L’arrivée de l’USC, de l’UCLA, de l’Oregon et de Washington l’année prochaine pourrait bien changer la donne.

« Ce sera un mélange amusant de ligues », a déclaré le nouveau coordinateur offensif de Purdue, Graham Harrell, qui a occupé le même poste à l’USC de 2019 à 2021.

Peut-être que ce mélange aidera à équilibrer une conférence dont la force s’est récemment concentrée sur un côté du ballon.

La liste des 14 programmes de la subdivision Bowl permettant d’accorder le moins de verges par match la saison dernière comprenait six écoles du Big Ten : Iowa (2e), Illinois (3e), Michigan (6e), Minnesota (9e), Wisconsin (11e) et Ohio State. (14e). Il s’agissait de la 10e saison consécutive au cours de laquelle au moins deux équipes du Big Ten se sont classées dans le top 10 en défense totale.

Chacune des cinq dernières années, Ohio State a été le seul programme Big Ten à terminer parmi les 20 meilleures équipes du pays en attaque totale. La dernière fois que le Big Ten avait deux équipes classées dans le top 15 en attaque totale, c’était en 2014.

« Je pense qu’il y a une nature à jouer vraiment bien dans le Big Ten », a déclaré le nouvel entraîneur du Wisconsin, Luke Fickell, qui a déjà passé environ deux décennies dans la conférence en tant que plaqueur défensif, entraîneur adjoint et entraîneur-chef par intérim à Ohio State. « Il y a une nature de jeu vraiment physique dans le Big Ten, non pas qu’ils ne le font pas dans d’autres conférences. Si cela signifie peut-être qu’il y a de meilleures défenses ou moins de puissance de feu offensive dans le Big Ten, qu’il en soit ainsi. »

Cette puissance de feu offensive arrivera bientôt.

Washington s’est classé deuxième, l’USC troisième, l’UCLA quatrième et l’Oregon sixième au niveau national en attaque totale la saison dernière. Les quatre équipes ont réalisé en moyenne au moins 500 verges par match, ce qu’aucun programme Big Ten autre que l’Ohio State n’a fait depuis l’Indiana en 2015.

Certes, la plupart des écoles quittant le Pac-12 auront des quarterbacks différents au moment où elles entreront dans le Big Ten. Pourtant, ces écoles devraient encore offrir un changement de rythme par rapport au football typique du Big Ten, car leurs styles sont plus conformes aux tendances nationales donnant la priorité à l’offensive.

« Je pense que défensivement en général, nous n’avons pas été aussi bons dans tout le pays pour suivre le rythme des attaques », a déclaré Fickell. « Je pense que les défenseurs ont un peu pris leurs habitudes. Mais je pense que ce que vous commencez à voir, c’est une évolution et un changement des deux côtés du ballon. Cela affectera-t-il le Big Ten ? Oui. Je ne le fais pas. je sais exactement comment. »

Cette incertitude se répercute sur les joueurs expérimentés à la fois dans le Pac-12 et dans le Big Ten.

Le centre du Nebraska Ben Scott a été transféré de l’État de l’Arizona et le receveur du Wisconsin CJ Williams a commencé sa carrière universitaire à l’USC. Tous deux prédisent de légers changements dans le style de jeu du Big Ten avec l’arrivée des écoles Pac-12, mais ils ne s’attendent pas à une transformation majeure.

Scott a noté que les quatre écoles qui ont pris cette décision pourraient également devoir s’adapter au Big Ten, plus axé sur la course, la ligue connue pendant des années pour « trois mètres et un nuage de poussière » en attaque.

« Je suppose qu’ils devraient devenir plus physiques et embaucher de plus gros défenseurs et de plus gros secondeurs au lieu de secondeurs et de sécurités », a déclaré Scott.

Harrell ne s’attend pas à ce que de nombreuses écoles modifient leurs approches uniquement en raison du réalignement des conférences.

« Je ne pense pas qu’une équipe de la côte Ouest qui arrive va changer ce qu’elle fait ou ce que font les autres ici », a déclaré Harrell. « Je pense que ces gars vont jouer leur style de football. Peu importe à quoi cela ressemble, ça ressemble. »

Il a toujours hâte de découvrir quel genre d’impact à long terme ce changement aura.

« En intégrant les équipes de la côte ouest et même certaines des recrues qu’elles ont déjà effectuées dans le Big Ten, il sera intéressant de voir à quoi ressemble la ligue », a déclaré Harrell.

Harrell peut se considérer parmi ces nouvelles recrues qui attirent l’attention. Harrell a établi un record depuis battu dans la subdivision Bowl en lançant 134 passes de touché tout en exécutant l’attaque aérienne de Mike Leach à Texas Tech de 2005 à 2008.

Son passage au Big Ten coïncide avec l’embauche par le Wisconsin du coordinateur offensif Phil Longo, un disciple d’Air Raid qui occupait auparavant le même poste en Caroline du Nord. Les deux quarts partants de Longo en Caroline du Nord étaient le partant actuel des Washington Commanders, Sam Howell, et le choix projeté de première ronde, Drake Maye.

Ohio State était le seul programme Big Ten à se classer parmi les 21 meilleures équipes du pays la saison dernière en termes de verges par match. Les arrivées de Harrell et Longo suggèrent que les équipes du Big Ten pourraient commencer à lancer le ballon plus souvent. Le Minnesota a déjà montré des signes de recul par rapport à son approche traditionnelle axée sur la course ; Les 44 tentatives de passes d’Athan Kaliakmanis lors d’une victoire d’ouverture de la saison 13-10 contre le Nebraska ont été le plus grand nombre de quarts-arrière des Gophers depuis 2010.

« Le lancer 44 fois a probablement choqué beaucoup de gens, mais c’est ce qu’il fallait pour gagner ce match en particulier », a déclaré l’entraîneur du Minnesota, PJ Fleck.

Longo a déclaré à plusieurs reprises pendant l’intersaison que le Wisconsin continuerait de mettre l’accent sur l’attaque au sol qui est synonyme du football des Badgers depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur Barry Alvarez au début des années 1990. Le triomphe du Wisconsin en ouverture de saison 38-17 contre Buffalo l’a confirmé.

Les 24 passes réussies de Tanner Mordecai ont été les plus nombreuses de tous les quarts-arrière du Wisconsin lors d’une première performance depuis au moins 1968, mais la production de 312 verges au sol des Badgers a représenté leur total le plus élevé en un seul match depuis le 9 octobre 2021.

Cet équilibre pourrait refléter l’apparence du Big Ten après l’arrivée des quatre écoles Pac-12.

« Je pense vraiment que le football dans son ensemble est en quelque sorte passé à cette offensive étendue, type d’accord sur la côte ouest de la part de l’entraîneur Leach », a déclaré Williams. « Je pense que vous en verrez beaucoup plus dans le Big Ten également, mais je pense qu’il y a toujours de la place pour ce smash intransigeant qui dirige le football. »

