Les arrivées de migrants par voie maritime sur l’île italienne dépassent les 2100

Il Giornale di Sicilia, un quotidien sicilien, a déclaré un peu avant minuit dimanche, un bateau dépêché par le bureau du capitaine du port a aidé un bateau de pêche avec 352 migrants à bord, à environ 9 miles nautiques (16 kilomètres) de l’île. Quelques heures plus tard, un autre bateau à moteur des garde-côtes a embarqué 87 hommes dans un bateau plus loin en mer, tandis que des heures successives ont vu d’autres bateaux, dont certains rouillés, atteindre l’île, selon le journal. Parmi les derniers arrivants, il y avait au moins 13 femmes et huit enfants, selon le quotidien.