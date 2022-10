Les arrières latéraux indiens Amandeep et Loitongbam Singh impressionnent lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC

Amandeep et Loitongbam Taison Singh, les deux arrières latéraux de l’équipe nationale masculine de football U-20 de l’Inde, ont impressionné tout le monde par leurs performances pour les équipes nationales du groupe d’âge.

Tous deux ont été applaudis par l’entraîneur-chef Shanmugam Venkatesh, les joueurs adverses, les entraîneurs et même les arbitres pour leurs performances sur le terrain lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC.

Les arrières latéraux ou latéraux sont une race rare dans le football moderne. Ils sont considérés comme des défenseurs, mais ils doivent attaquer. Ils ont besoin à la fois de créativité et de capacité à s’attaquer. Ils demandent d’être explosifs à certaines occasions et calmes et collectifs à d’autres.

Amandeep et Taison Singh ont tous deux excellé pour l’équipe nationale, affichant leurs compétences et leur tempérament pour devenir les meilleurs arrières latéraux de leur groupe d’âge.

“Les matchs ont été joués à une très haute intensité, et nous avons dû nous battre à chaque étape du chemin”, a déclaré Loitongbam Taison Singh, qui a joué dans le double rôle de la droite, ainsi que de la droite. de retour pour l’équipe au fil des ans, a été cité par la Fédération indienne de football (AIFF) dans un rapport sur son site Web.

“Nous aurions aimé avoir de meilleurs résultats, plus positifs, mais la chance ne nous a pas favorisés dans les moments cruciaux des deux matches. En tout cas, on peut sortir la tête haute.

L’arrière gauche Amandeep a joué à son poste au cours des quatre dernières années, mais il s’est également adapté à d’autres postes.

“Je veux juste être là sur le terrain et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour jouer. J’ai joué sur l’aile, le milieu de terrain défensif, le défenseur central – tout ce que je veux faire, c’est jouer », a-t-il déclaré.

Mais les deux joueurs ne sont pas des arrières naturels et ont dû apporter des ajustements majeurs à leur jeu au cours des dernières années.

Alors que les deux ont commencé comme joueurs principalement du pied droit, de graves blessures au genou les ont obligés à s’absenter pendant longtemps; quelque chose qui ne convenait pas à l’un ou l’autre des joueurs.

C’est lors de leurs journées à la Subroto Cup en 2017 avec la Chandigarh Football Academy que Taison et Amandeep ont subi des blessures au genou, et après avoir raté quelques matchs, les deux jeunes, avec la consultation de leurs physios et entraîneurs, ont décidé de prendre leur pied gauche et continue de jouer.

“C’était tellement difficile à l’époque. Mon pied gauche allait bien, mais quand j’ai commencé à l’utiliser comme arme principale, les choses se sont détraquées. Coach se bahut gaali khata tha (l’entraîneur nous grondait à chaque tournant) », a ri Amandeep. “Mais nous avons vraiment baissé la tête et travaillé tellement sur notre pied gauche que maintenant nos pieds gauches sont meilleurs que nos droits.”

Il n’a pas fallu longtemps avant que le duo n’impressionne lors d’un match d’entraînement contre l’équipe indienne U-16, où Bibiano Fernandes les a immédiatement repérés et les a immédiatement intégrés dans l’équipe nationale, a indiqué le rapport sur le site Web de l’AIFF.

Alors que Taison et Amandeep font partie de l’équipe nationale depuis environ quatre ans maintenant, les deux se connaissent depuis leurs jours d’académie.

“En fait, nous nous étions presque disputés pour savoir quelle chaîne regarder, alors que nous étions tous les deux nouveaux à la Chandigarh Football Academy. Heureusement, pour moi, ça n’a pas été un coup dur, car Taison avait aussi été formé à la boxe quelques années auparavant », s’amuse Amandeep.

« Mais sérieusement, nous sommes devenus de très bons amis au fil des ans et nous nous sommes aidés à nous améliorer dans l’équipe nationale. Nous avons joué tellement de matchs ensemble pour nos académies et pour l’Inde », a plaisanté Amandeep.

“Et c’est souvent par instinct que je cherche Taison avec une longue balle en diagonale sur le terrain – si j’ai de l’espace et que je casse en contre-attaque, je sais que Taison fera également cette course. Nous avons développé cette compréhension.

L’équipe nationale U-20 a également été un endroit où le duo a appris l’art de jouer dans leurs positions respectives, ainsi que d’opérer dans d’autres rôles également.

“J’ai commencé comme milieu de terrain central, puis j’ai été transféré sur l’aile droite. J’ai aussi joué arrière droit, arrière gauche et milieu défensif. L’avantage d’apprendre autant de rôles est que lorsque vous revenez à votre poste d’origine, vous savez également ce que vos coéquipiers autour de vous sont sur le point de faire. Cela aide la chimie de l’équipe », a déclaré Taison.

« Ces quatre dernières années dans les groupes d’âge de l’équipe nationale ont été une énorme courbe d’apprentissage pour nous. De la discipline au régime, en passant par la conscience tactique, nous avons tout appris sous la direction d’entraîneurs comme Bibiano Fernandes et Venkatesh Shanmugam. Je suis vraiment reconnaissant pour une telle expérience.

Alors qu’il ne reste qu’un match pour les Éliminatoires de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC contre le Koweït, ces deux Colts bleus chercheront à effectuer un autre changement, alors que l’Inde tentera de clore sa campagne avec une victoire contre les hôtes.

