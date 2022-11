Les arriérés de visas obligent les Canadiens à annuler leurs voyages en Inde

Il est 8 h 30 un vendredi matin frisquet à Surrey, en Colombie-Britannique, et une file de gens serpente autour d’un centre commercial dans la banlieue métropolitaine de Vancouver.

Ils ne sont pas là pour la confiserie du centre commercial ou le restaurant fusion philippin. La plupart d’entre eux ont attendu des heures pour un visa indien au centre de demande de visa international BLS.

Des dizaines de personnes ont fait la queue devant le bureau international du BLS à Surrey, en Colombie-Britannique, le vendredi 18 novembre. Cela survient au milieu de nombreux rapports faisant état de retards dans le système indien de traitement des visas. (Lyndsay Duncombe/CBC)

Arminder Bajwa est l’un des centaines de demandeurs de visa indiens qui disent que les arriérés dans le système laissent des gens comme lui dans les limbes alors que les demandes de visa ont augmenté au milieu d’une baisse des restrictions de voyage mondiales. Il est ici depuis 5h30 du matin quand les températures étaient proches de zéro.

Les demandeurs de visa indiens demandent le retour d’un programme de visa électronique qui permettait les demandes en ligne et qui était en place au Canada avant la pandémie, ainsi que davantage de personnel pour traiter les retards de traitement signalés dans tout le pays.

“J’ai dépensé environ 8 000 dollars en billets”, déclare Bajwa dans la file d’attente, entouré de dizaines d’autres personnes essayant de se réchauffer. “Pour le mariage de ma sœur… c’est ma sœur, et je dois être là parce que c’est comme une tradition.

“Cette situation, l’inflation et tout… 8 000 $”, répète-t-il.

Arminder Bajwa est l’un des dizaines de demandeurs, dont certains faisaient la queue devant le bureau des visas depuis 3 heures du matin. Il a déjà réservé des billets, qui lui ont coûté des milliers de dollars, afin que lui et sa famille puissent se rendre en Inde. (Radio-Canada)

Mais le passeport de Bajwa est entre les mains des autorités du bureau du BLS depuis plus de 17 jours, et il est désespéré.

Une autre personne en ligne a déclaré qu’elle attendait depuis plus de deux mois – malgré l’avis du consulat indien délai annoncé de 30 jours pour un visa.

Avant la pandémie, les candidats comme Bajwa avaient accès à une demande de visa électronique entièrement virtuelle, un programme qui a été interrompu en raison des interruptions de voyage.

Et bien que le programme ait été rétabli dans plus de 156 pays, il n’a pas encore été rétabli au Canada, malgré le fait que l’Inde statut de plus grande source de nouveaux immigrants asiatiques au Canada depuis 2016.

Le haut-commissaire indien désigné, Sanjay Kumar Verma, a déclaré que les demandes de visa avaient atteint des niveaux spectaculaires, mais a nié les retards généralisés.

Mais un message vocal de BLS International, auquel le haut-commissariat indien a externalisé ses demandes de visa, indique que “les délais de traitement ont été allongés”.

La société n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Mais la reconnaissance des retards n’est guère une consolation pour Bajwa et d’autres dans sa situation.

“La population de Surrey, dans la région métropolitaine de Vancouver, explose. Elle augmente de jour en jour”, a-t-il déclaré. “Ils ont besoin de plus de bureaux. Ils ont besoin de plus de personnel.”

L’agent de voyage dit que l’e-visa devrait être restauré

Manpreet Grewal, le directeur de l’agence My Dream Traveler à Mississauga, en Ontario, affirme que BLS devrait envisager d’ouvrir davantage de bureaux au Canada et en Ontario.

Elle dit qu’elle entend parler de retards dans le système depuis des mois et a même publié plusieurs TikToks pour les demandeurs de visa cherchant des conseils.

“De nos jours, il n’y a que un emplacement à Brampton pour l’ensemble du Grand Toronto”, a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une interview.

Actuellement, il existe neuf bureaux BLS International à travers le pays – le seul centre qui traite les demandes de visas indiens au Canada. Ils sont concentrés dans les plus grands centres urbains, alors même que de plus en plus d’immigrants font leur chemin aux petites collectivités . Cela signifie que ceux qui vivent loin des centres urbains doivent soit envoyer leurs documents aux centres BLS, soit s’y rendre en personne.

Grewal, et le Association indienne des voyagistes, ont demandé le retour du programme de visa électronique. Le programme permet aux personnes des pays éligibles de remplir la demande et d’obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA), avant de faire tamponner leur visa électronique sur leur passeport à leur destination.

Manpreet Grewal, un agent de voyages à Mississauga, en Ontario, a créé un certain nombre de TikToks avec des conseils pour les personnes ayant besoin de visas indiens. Elle dit qu’il est difficile d’obtenir des rendez-vous, même pour les personnes qui en ont besoin immédiatement parce que leurs parents indiens sont décédés. (Radio-Canada)

Si les candidats ont la citoyenneté canadienne, même s’ils sont nés en Inde, ils doivent obtenir un visa pour revenir, car l’Inde n’autorise pas la double citoyenneté.

“La raison principale [for] le retard pour les visas est dû au fait qu’ils n’ouvrent pas les visas électroniques », a-t-elle déclaré.

Le haut-commissaire cite des ressources limitées

Le haut-commissaire désigné a nié qu’il y ait eu des retards importants dans l’ensemble du système, bien qu’il ait admis qu’il y avait eu des augmentations massives des volumes de candidatures qui avaient resserré les ressources.

« Si je regarde Ottawa… octobre 2022 [visa] soumissions par rapport à octobre 2021, les soumissions ont augmenté de 605% », a déclaré Verma à CBC News dans une interview.

Il a dit que les comparaisons étaient similaires pour Vancouver et Toronto, avec des augmentations respectives de 203 et 188 % depuis octobre dernier.

Sanjay Kumar Verma, le haut-commissaire désigné, a déclaré que les candidats devraient utiliser le service de dépôt sur les sites de BLS International – qui ne sont situés que dans les plus grandes villes du Canada – pour éviter les longues files d’attente. (Radio-Canada)

Verma a encouragé les candidats à consulter les délais de demande de visa sur le site Web de la commission et a déclaré que ceux qui attendaient dans les files d’attente dans les bureaux du BLS étaient des rendez-vous sans rendez-vous.

“En ce qui nous concerne, nous traitons les demandes de visa et accordons le visa des candidats éligibles beaucoup, beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensent autrement”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le programme de visa électronique, Verma a déclaré que le programme était en cours de restauration “pays par pays, en tenant compte des contraintes sur les ressources”.

“Il y a des discussions. Il y a des considérations. Il y a des mouvements dans cette direction. Quand cela sera finalement décidé par les deux gouvernements, alors, bien sûr, nous entendrons le résultat”, a-t-il déclaré.

Une demande de commentaires d’Affaires étrangères Canada n’a pas été retournée dans les délais.