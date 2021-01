Les adorables arrière-nièces de la vice-présidente Kamala Harris ont été vues en train de prendre un selfie alors qu’elles étaient emmitouflées dans des vestes en fourrure faites pour correspondre au manteau que leur grand-tante portait enfant en 1972 avant de s’endormir sur leurs parents lors de l’inauguration de mercredi.

Assis à côté de l’ancien président Barack Obama, Amara, quatre ans, et Leela, deux ans, ont été aperçues en train de prendre un selfie avec leur père, Nikolas Ajagu.

Enfilant des tenues assorties, y compris des manteaux léopard en peluche en fausse fourrure, les petites filles ont également été vues faire une sieste dans les bras de leur mère, Meena Harris, 36 ans, et de leur père.

Leurs manteaux ont été fabriqués sur mesure par iloveplum, une start-up de vêtements pour enfants fondée par des femmes à New York, «comme une ode à leur grand-tante Kamala».

« Quand iloveplum a appris de Meena et qu’elle a adoré les manteaux qu’ils avaient dessinés, leur designer a passé le week-end dernier à les coudre à la main! Ils ont été fabriqués sur mesure à Oakland, en Californie, pour les deux filles », a déclaré une porte-parole à DailyMail.com.

Après l’inauguration, Meena a partagé une autre image de ses filles (à gauche) portant leurs jolis manteaux. Meena a également partagé une image de la nouvelle vice-présidente alors qu’elle n’était qu’une enfant (à droite) et portait une veste similaire

Selon l’entreprise, les manteaux porteront le nom de «Kamala» et seront bientôt disponibles à la commande sur www.iloveplum.com.

Après l’inauguration, Meena a partagé une autre image de ses filles portant leurs jolis manteaux.

« Des manteaux spéciaux pour ressembler à ceux de tante », a écrit Meena dans la légende.

Meena a également partagé une image de la nouvelle vice-présidente alors qu’elle n’était qu’une enfant en 1972. Harris est vue sur l’image portant une veste similaire à celle que ses arrière-nièces portaient mercredi.

Amara, Leela, Meena et Ajagu portaient également des masques évolutifs. Le masque de Milan a été favorisé par de nombreuses célébrités dont Katie Holmes, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Angelina Jolie et Miley Cyrus.

Meena Harris, est la fille de la sœur cadette du vice-président, Maya Harris, qui a également vu avec les petites filles tout au long de la cérémonie.

Harris est vu saluer l’ancienne première dame Michelle Obama et Barack Obama mercredi matin. La petite nièce de Harris, Amara (à l’extrême droite), est vue en train de regarder Michelle Obama

Amara a également été vue en train de saluer Harris qui s’est ensuite dirigée vers sa petite-nièce

La vice-présidente élue Kamala Harris accueille sa petite-nièce Amara lors de l’inauguration

Amara a également été vue avec Hillary Clinton lors de la cérémonie d’inauguration mercredi

D’autres images montraient Amara saluant Harris qui s’approchait ensuite pour saluer sa petite-nièce. Harris est vu sur la photo se penchant pour discuter brièvement avec Amara alors qu’Ajagu s’accrochait à Leela.

Ajagu, responsable des partenariats mondiaux chez Facebook et fondateur de Barrel & Ink et Code & Canvas, a également fait la une des journaux après avoir été aperçu portant les très rares Dior 1.

Les Dior 1 ont fait leurs débuts l’année dernière au prix de détail de 2000 $, mais sont vendus sur certains sites de revente de baskets pour 7000 $.

Les petites filles se préparaient à l’inauguration historique de Biden et Harris.

Meena, une avocate qui a récemment publié son premier livre pour enfants «La grande idée de Kamala et Maya», a partagé mardi un doux cliché de ses filles avec la légende: «Ils crient« INAUGURAAAATIONNNNN ».

Kamala Harris a franchi mercredi la barrière qui a maintenu les hommes aux plus hauts rangs de la puissance américaine pendant plus de deux siècles lorsqu’elle a prêté serment pour occuper la deuxième plus haute fonction du pays.

Meena Harris est vue en train de réparer le masque de sa fille lors de l’inauguration mercredi

Amara est vue en train de battre des mains alors qu’elle aperçoit sa grand-tante Kamala Harris

On voit Meena Harris (à droite) tenant la main de sa fille avant la cérémonie d’inauguration

La famille de Harris est vue applaudir pour elle alors qu’elle et son mari Doug Emhoff arrivent à l’inauguration mercredi

Harris a été assermentée en tant que première femme vice-présidente – et première femme noire et personne d’origine sud-asiatique à occuper ce poste – devant le Capitole américain par la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor.

Le moment était imprégné d’histoire et de signification à plus d’un titre. Elle a été escortée sur le podium par l’officier de police du Capitole Eugene Goodman, l’officier qui a affronté à lui seul une foule de partisans de Trump alors qu’ils tentaient de percer le plancher du Sénat lors de l’insurrection du Capitole qui cherchait à renverser les résultats des élections plus tôt ce mois-ci.

Harris portait des vêtements de deux jeunes créateurs noirs émergents – une robe et un manteau violet foncé.

Après avoir prêté serment, une Harris rayonnante a étreint son mari, Douglas Emhoff, et a donné une première bosse au président Joe Biden.

Son ascension est historique dans n’importe quel contexte, un autre moment où une frontière tenace s’effondre, élargissant l’idée de ce qui est possible dans la politique américaine.

Mais c’est particulièrement significatif parce que Harris prend ses fonctions à un moment de conséquences profondes, avec les Américains aux prises avec le rôle du racisme institutionnel et confrontés à une pandémie qui a dévasté de manière disproportionnée les communautés noires et brunes.

Harris, 56 ans, accède à la vice-présidence quatre ans à peine après son arrivée à Washington en tant que sénateur de Californie, où elle avait été procureure générale et procureure de district de San Francisco.

Elle s’attendait à travailler avec une Maison Blanche dirigée par Hillary Clinton, mais la victoire de Donald Trump a rapidement brouillé DC et a préparé le terrain pour la montée d’une nouvelle classe de stars démocrates.

Après l’échec de la candidature présidentielle de Harris, son ascension s’est poursuivie lorsque Biden l’a choisie comme candidate à la vice-présidence en août dernier. Harris était un ami proche de Beau Biden, le fils aîné de Joe Biden et un ancien procureur général du Delaware décédé en 2015 d’un cancer.

Les activités d’inauguration comprenaient des hochements de tête à son rôle de créateur d’histoire et à son histoire personnelle.

Harris a utilisé deux Bibles pour prêter serment, une qui appartenait au juge de la Cour suprême Thurgood Marshall, la défunte icône des droits civiques que Harris cite souvent comme source d’inspiration, et Regina Shelton, qui a aidé à élever Harris pendant son enfance dans la région de la baie de San Francisco. La batterie de l’alma mater de Harris, l’Université Howard, a rejoint l’escorte présidentielle.

Pour marquer l’occasion, la sororité Alpha Kappa Alpha, la plus ancienne sororité de femmes noires du pays, que Harris a rejoint à l’Université Howard, a déclaré mercredi Soror Kamala D. Harris Day.

Les membres de la sororité qui regardaient les célébrations à travers le pays étaient vêtus de perles, tout comme Harris, et les couleurs roses et vertes de la sororité.