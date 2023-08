Les arrêts de Swift à Toronto créent des opportunités et des risques pour les marques liées au spectacle: les spécialistes du marketing

Les entreprises qui se commercialisent dans le cadre du futur passage de Taylor Swift à Toronto pourraient voir une rémanence qui survivra à la poignée de spectacles de la pop star dans la ville.

Les experts en marketing affirment que la marque et la base de fans de Swift sont si fortes que les entreprises canadiennes qui ont des liens avec la chanteuse récolteront également les fruits de sa tournée Eras.

Rogers Communications Inc. s’est présenté comme la présentatrice des six soirées de Swift à Toronto en novembre prochain, qui la verra orner la scène du Rogers Centre.

La Banque Royale du Canada est répertoriée comme partenaire officiel des escales canadiennes et offrira une allocation exclusive de billets à ses membres Avion.

Richard Powers de la Rotman School of Management affirme que le fait d’être connecté à Swift crée une histoire de bien-être pour Rogers, qui tente de reconstruire la bonne volonté après une panne massive d’une journée l’été dernier.

Il dit que pour RBC, Swift crée une chance d’atteindre un groupe démographique plus jeune et d’élargir la base de membres d’Avion au-delà des personnes à revenu élevé qu’il voit le programme cibler généralement.

Mais Joanne McNeish dit qu’une démographie plus jeune rendra plus difficile la capitalisation. Le professeur agrégé de marketing à l’Université métropolitaine de Toronto dit que c’est une idée fausse que de mettre votre marque devant des jeunes qui ne peuvent actuellement pas acheter votre produit ou service stimulera la clientèle plus tard.