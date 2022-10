Les arrestations pour violence domestique jettent une ombre sur la course des juges

MUSKEGON, Mich (AP) – Un candidat à la justice du Michigan fait face à des accusations d’agression domestique en partie basées sur des séquences vidéo suggérant qu’il a frappé sa petite amie à plusieurs reprises avec une ceinture, incitant les défenseurs locaux de la violence domestique à dénoncer activement sa candidature.

La petite amie du candidat et son avocat nient qu’il l’ait réellement frappée.

Selon le Detroit Free Press, Jason Kolkema a été interpellé pour délit à la mi-septembre. Kolkema, un avocat de 51 ans candidat au siège judiciaire du 14e circuit du comté de Muskegon, affirme qu’il frappait une chaise avec une ceinture et non sa petite amie, comme le suggère la vidéo tournée par un employé de bureau dans un immeuble voisin de l’appartement de Kolkema.

« Je comprends que l’optique est mauvaise. Je comprends la colère et la déception, en particulier de la part des personnes qui ont voté pour moi et m’ont soutenu… Tous les faits seront révélés en temps voulu », a écrit Kolkema sur Facebook en réponse à un commentaire.

Kolkema a refusé de commenter le journal, renvoyant plutôt les questions à sa petite amie. Son avocat, Terry Nolan, a déclaré à WOOD-TV en septembre que Kolkema n’avait pas frappé sa petite amie et a déclaré que l’incident ne devrait pas l’empêcher de chercher un siège sur le banc.

La femme, qui n’est pas identifiée dans le reportage de Free Press, a déclaré au journal qu’elle portait un casque et que Kolkema avait frappé l’accoudoir de la chaise pour attirer son attention. La femme a déclaré qu’elle était en partie responsable de l’incident, écrivant au Free Press que “c’était impoli de ma part de l’ignorer”.

Le journal a trouvé des dossiers judiciaires et de police décrivant des affrontements violents antérieurs impliquant Kolkema et sa petite amie.

Un incident est survenu deux jours avant les grèves de la bande vidéo. Selon les archives judiciaires du comté d’Ottawa, Kolkema aurait craché sur la fille de 12 ans de la femme, aurait jeté de l’eau dessus, suivi d’une bouteille de Gatorade qui les aurait manqués mais aurait heurté une lampe.

Trois mois plus tôt, la femme avait signalé à la police de Fruitport que Kolkema l’avait giflée. Lorsque les policiers sont arrivés, la petite amie s’est rétractée et Kolkema a dit à la police qu’elle “devient comme ça quand elle est ivre… et qu’elle invente”.

La femme a déclaré au Free Press que Kolkema ne lui avait jamais fait de mal ni à sa fille.

“Il ne m’a jamais battue”, a-t-elle écrit. “Il n’est pas effrayant ou menaçant en tant que personne … Juste bruyant, animé.”

Le procureur du comté de Muskegon, DJ Hilson, dont le bureau a accusé Kolkema de délit d’agression domestique lors de l’incident filmé du 18 août, a déclaré que peu importait que Kolkema ait réellement frappé sa petite amie ce jour-là.

“La violence domestique comprend la violence qui peut être soit physique, soit menacée”, a-t-il déclaré au journal. “Le contact n’est pas nécessaire.”

Le procès de Kolkema ne devrait pas commencer avant près de deux semaines après les élections du 8 novembre. Les images et l’attention des médias qui a suivi ont déclenché un débat intense dans l’ouest du Michigan.

“Je ne peux pas imaginer une victime assise devant un” Jason Kolkema “et lui demandant de la protéger d’un agresseur”, a déclaré Heather Fry, une résidente de Muskegon, qui est une survivante de la violence domestique et une avocate des victimes.

Quoi qu’il en soit, la scène qui s’est déroulée sur la vidéo montre “un acte violent destiné à semer la peur”, a déclaré Fry.

Les partisans des pages de médias sociaux de Kolkema ont offert leur soutien, affirmant qu’il méritait la présomption d’innocence et que sa vie ne devrait pas être détruite pour “une seule erreur”.

