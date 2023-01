Les arrestations nocturnes israéliennes hantent les enfants et les familles palestiniens

CAMP DE RÉFUGIÉS DE BALATA, Cisjordanie (AP) – Yousef Mesheh dormait dans son lit superposé lorsque les forces israéliennes ont fait irruption chez lui à 3 heures du matin

En quelques instants, le Palestinien de 15 ans a déclaré qu’il était allongé sur le sol alors que les soldats le frappaient et criaient des insultes. Un soldat a frappé la poitrine de sa mère avec la crosse de son fusil et l’a enfermée dans la chambre, où elle a crié pour ses fils.

Yousef et son frère de 16 ans, Wael, ont été expulsés de chez eux dans le camp de réfugiés de Balata, dans le nord de la Cisjordanie. Yousef portait un maillot de corps sans manches et ne pouvait pas voir sans ses lunettes.

“Je ne peux pas oublier cette nuit-là”, a déclaré Yousef à l’Associated Press depuis son salon, décoré de photos de Wael, qui est toujours en détention. “Quand je vais dormir, j’entends encore des tirs et des cris.”

L’armée israélienne a arrêté et interrogé des centaines d’adolescents palestiniens en 2022 en Cisjordanie occupée, sans jamais délivrer de convocation ni avertir leurs familles, selon un prochain rapport de l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme HaMoked.

Les accusations portées contre les personnes arrêtées allaient d’être en Israël sans permis à lancer des pierres ou des cocktails Molotov. Certains adolescents disent avoir été arrêtés pour obtenir des informations sur des voisins ou des membres de leur famille.

Dans la grande majorité des arrestations de mineurs planifiées par l’armée l’année dernière, des enfants ont été emmenés de chez eux en pleine nuit, a déclaré HaMoked. Après avoir été arrachés du lit, des enfants aussi jeunes que 14 ans ont été interrogés alors qu’ils étaient privés de sommeil et désorientés. L’eau, la nourriture et l’accès aux toilettes étaient souvent refusés. Yousef a déclaré que les soldats l’avaient battu lorsqu’il avait demandé à faire ses besoins pendant son trajet de sept heures jusqu’au centre de détention.

L’armée israélienne affirme qu’elle a le pouvoir légal d’arrêter des mineurs à sa discrétion lors de raids nocturnes.

Les avocats et les défenseurs disent que la tactique va à l’encontre des promesses légales d’Israël d’alerter les parents sur les délits présumés de leurs enfants.

En réponse à une requête adressée à la Cour suprême par HaMoked il y a deux ans, il y a eu une légère amélioration lorsqu’Israël a demandé à l’armée de convoquer d’abord les parents palestiniens au sujet de leurs enfants accusés. Mais les progrès ont été de courte durée. L’année dernière, l’armée israélienne a arrêté des centaines de Palestiniens de Cisjordanie âgés de 12 à 17 ans lors d’arrestations nocturnes, selon HaMoked. Les militants des droits disent qu’ils croient que de telles tactiques sont destinées à créer la peur.

“Le fait que l’armée ne fasse aucun effort pour réduire ces arrestations nocturnes traumatisantes nous indique que le traumatisme fait partie du problème”, a déclaré Jessica Montell, directrice de HaMoked. “Cette intimidation et cette terrorisation des communautés semblent en fait faire partie de la politique.”

Selon les chiffres rapportés à la Cour suprême, l’armée n’a convoqué les parents palestiniens pour interroger leurs enfants qu’une poignée de fois en 2021. L’année dernière, pas une seule famille n’a reçu de convocation dans près de 300 cas suivis par HaMoked en Cisjordanie.

Les délits mineurs et les cas où des enfants ont été libérés sans inculpation – comme cela est arrivé à Yousef – n’ont pas fait exception. HaMoked a déclaré que les chiffres sont incomplets car il pense que des dizaines de cas similaires ne sont jamais signalés.

« Ils ne mettent pas en œuvre la procédure qu’ils ont eux-mêmes créée », a déclaré Ayed Abu Eqtaish, directeur du programme de responsabilisation pour Défense des enfants international dans les territoires palestiniens. “Les coups et les mauvais traitements infligés aux enfants lors des arrestations nocturnes sont vraiment ce qui nous préoccupe.”

En réponse à une demande de commentaires, l’armée israélienne a déclaré qu’elle essayait de convoquer des enfants palestiniens soupçonnés d’infractions mineures qui n’ont pas d’antécédents de condamnations pénales graves. Mais, selon l’armée, cette politique ne s’applique pas aux infractions graves ou “lorsqu’une convocation à une enquête nuirait à son objectif”.

L’armée n’a pas voulu commenter l’arrestation de Yousef, mais a déclaré que son frère, Wael, fait face à des accusations liées à des “délits financiers graves”, notamment “avoir contacté l’ennemi”, “apporter illégalement de l’argent” et aider “une organisation illégale”. Ces accusations reflètent généralement des cas de Palestiniens communiquant avec des habitants de la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Bien que HaMoked ait constaté que la plupart des cas avaient été rapidement abandonnés, les arrestations nocturnes ont hanté les enfants longtemps après.

Depuis son arrestation le 7 novembre, Yousef “n’est plus comme avant”, a déclaré sa mère, Hanadi Mesheh, qui a également raconté son calvaire à l’AP. Il n’arrive pas à se concentrer à l’école. Il ne joue plus au football. Elle dort à côté de lui certaines nuits, le tenant pendant ses cauchemars.

“J’ai l’impression d’être toujours surveillé”, a déclaré Yousef. “J’ai peur quand ma mère me réveille le matin pour aller à l’école.”

Des histoires similaires abondent dans la région. La ville de Naplouse, dans le nord du pays, est apparue comme un foyer de violence majeur l’année dernière après qu’Israël a lancé une répression en Cisjordanie en réponse à une série d’attaques palestiniennes en Israël.

L’année dernière, les forces israéliennes ont tué au moins 146 Palestiniens, dont 34 enfants, a rapporté le groupe israélien de défense des droits B’Tselem, faisant de 2022 la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie en 18 ans. Selon l’armée israélienne, la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués. Les attaques palestiniennes, quant à elles, ont tué au moins 31 Israéliens l’année dernière.

Israël affirme que les opérations visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens ont dénoncé les raids comme une punition collective visant à cimenter l’occupation illimitée par Israël depuis 55 ans des terres qu’ils veulent pour un futur État. Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza.

Les arrestations nocturnes ne se limitent pas à la Cisjordanie. La police israélienne effectue également des raids réguliers dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est.

L’automne dernier, dans le quartier de Beit Hanina à Jérusalem, Rania Elias a entendu frapper à la porte avant l’aube. Son plus jeune fils, Shadi Khoury, 16 ans, dormait en sous-vêtements. La police israélienne a fait irruption dans leur maison, a poussé Khoury au sol et lui a roué de coups au visage. Du sang était partout, a-t-elle dit, alors que la police le traînait dans un centre de détention de Jérusalem pour un interrogatoire.

“Vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est que de se sentir impuissant pour sauver son enfant”, a déclaré Elias.

En réponse à une demande de commentaires, la police israélienne a déclaré avoir accusé Khoury de faire partie d’un groupe qui a lancé des pierres sur la voiture d’une famille juive le 12 octobre, blessant un passager.

Sous le nouveau gouvernement ultra-nationaliste du Premier ministre Benjamin Netanyahu, les parents disent avoir plus que jamais peur pour leurs enfants. Certains des ministres les plus puissants sont des colons israéliens qui promettent une ligne dure contre les Palestiniens.

“C’est le moment le plus sombre”, a déclaré l’activiste Murad Shitawi, dont le fils de 17 ans, Khaled, a été arrêté en mars dernier lors d’un raid nocturne à leur domicile dans la ville cisjordanienne de Kfar Qaddum. « Je m’inquiète pour mes fils.

L’écrivain de l’Associated Press, Sam McNeil, du camp de réfugiés de Balata, en Cisjordanie, a contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press