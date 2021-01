Les arrestations massives à Hong Kong écrasent l’opposition alors que la Chine resserre le contrôle

Les raids, impliquant plus de 1000 officiers, ont marqué l’assaut le plus dramatique dans la transformation du président chinois de Hong Kong Xi Jinping, qui a jamais erré librement dans une ville en proie à la peur sous un régime autoritaire. La Chine a pris des mesures ces derniers mois pour remodeler les institutions de Hong Kong, y compris les écoles, les médias et la législature, et les observateurs ont averti que le nettoyage était un signe que d’autres allaient arriver.

Le 1er juillet, la Chine a adopté une loi autoritaire sur la sécurité nationale pour réprimer la dissidence et les manifestations à Hong Kong et rompre le traité avec la Grande-Bretagne. (Le Washington Post)

Loin de préserver le mode de vie de Hong Kong à l’époque postcoloniale comme il l’avait promis, Pékin utilise une variété de tactiques perfectionnées dans ses campagnes répressives au Tibet et au Xinjiang pour écraser la société civile et l’opposition politique de Hong Kong. disent les groupes de défense des droits et les militants. .

«L’idée d ‘« opposition politique », un phénomène courant dans les systèmes démocratiques, est considérée comme intrinsèquement illégale par Pékin», a déclaré Jude Blanchette, président Freeman des études chinoises au Centre d’études stratégiques et internationales. Il est tragique mais prévisible que le gouvernement Xi continue de serrer [Hong Kong] jusqu’à ce qu’il y ait une soumission totale. «

Carl Minzner, un expert du droit et de l’administration chinois à l’Université Fordham, a ajouté que le contrôle de Pékin à Hong Kong, comme dans les autres régions périphériques en difficulté de la Chine, « met un accent particulier sur le remodelage communautés considérées comme insuffisamment patriotiques et loyales »à travers l’éducation idéologique et la masse. arrestations et tentatives de « coopter des institutions que Pékin pense ne pas contrôler totalement ».

John Lee, le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, a salué l’opération de police comme « nécessaire » et a accusé les personnes impliquées dans les primaires de tenter de paralyser le gouvernement en gagnant la majorité à la législature. La police a déclaré que d’autres pourraient être arrêtés et que l’enquête était « en cours ».

« Le gouvernement ne tolérera pas de saper le pouvoir de l’État », a déclaré Lee. « C’est grave, et nous allons poursuivre en conséquence. »

Un porte-parole du bureau de liaison du gouvernement central chinois à Hong Kong a déclaré mercredi dans un communiqué que l’agence « soutenait fermement » la police et le gouvernement de Hong Kong dans les détentions. La déclaration a qualifié la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong de tournant entre le chaos et l’état de droit.

Hong Kong est devenu un point de tension majeur dans les relations américano-chinoises, posant un défi à la prochaine administration Biden. Sous le président Trump, Washington a imposé des sanctions à Hong Kong et aux responsables chinois responsables de la violation des libertés de la ville et a mis fin aux privilèges commerciaux spéciaux pour Hong Kong.

Antony Blinken, candidat du président élu Joe Biden au poste de secrétaire d’État, a déclaré dans un communiqué tweeter que les arrestations « ont attaqué ceux qui prônent courageusement les droits universels » et que le nouveau gouvernement « soutiendra la répression du peuple de Hong Kong et de Pékin contre la démocratie ».

Une déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a qualifié les arrestations massives de « grave atteinte aux droits et libertés de Hong Kong » et a déclaré que les autorités chinoises « induisaient délibérément le monde en erreur quant au véritable objectif de la loi sur la sécurité nationale, qui est utilisé pour exprimer une dissidence et des opinions politiques opposées. «

Puni pour une primaire

Les dizaines de personnes arrêtées mercredi étaient soit des candidats, soit ont aidé à faciliter des primaires de juillet visant à sélectionner des candidats pro-démocratie pour se présenter aux élections législatives.

Quelques jours après l’adoption par Pékin de la nouvelle loi sur la sécurité restreignant fortement les libertés à Hong Kong, les primaires symbolisaient la résistance et une manière dont les résidents peuvent exprimer leur volonté. Les manifestations de rue contre le resserrement de l’emprise de Pékin étaient terminées à l’époque à cause de la pandémie et de la nouvelle loi qui impose de lourdes peines de prison pour des crimes au sens large comme « sécession » et « ingérence étrangère ».

Les magasins et les restaurants qui soutiennent le mouvement démocratique se sont transformés en bureaux de vote. Plus que les attentes ont dépassé 600000 personnes qui ont choisi candidats qui étaient plus résistants à la coopération avec Pékin que certains des piliers les plus modérés du camp pro-démocratie. Ils comprenaient les militants Joshua Wong, Lester Shum et Gwyneth Ho.

Benny Tai, un avocat et activiste qui a lancé des manifestations en 2014 qui ont abouti à une occupation de 79 jours des rues de la ville, selon l’élection. représentait une nouvelle forme de désobéissance civile, et que si le camp démocrate avait une majorité à la législature, cela pourrait entraver les efforts du gouvernement de Hong Kong pour réaliser quoi que ce soit, même s’il adopte un budget. La primaire a été saluée par le secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a félicité les électeurs pour «avoir fait entendre leur voix à la lumière des efforts du Parti communiste chinois pour étouffer les libertés de la région».

Le bureau de liaison de Pékin a déclaré l’exercice illégal, affirmant que le but du camp d’opposition était de s’emparer du «pouvoir au pouvoir» de Hong Kong et que les candidats avaient l’intention de mener une «révolution des couleurs». Lee a ajouté mercredi que « le plan est de créer une destruction mutuelle pour que la société saute de la falaise ».

Seule la moitié du mandat de Hong Kong est élue. Le PDG, quant à lui, est sélectionné parmi un groupe de candidats sélectionnés par Pékin, puis est voté par un comité d’environ 1 200 membres.

Cependant, la volonté du peuple a été renversée par les autorités de Hong Kong, qui ont disqualifié de nombreux candidats gagnants et ont ensuite reporté l’élection.

Le balayage de mercredi a également visé les médias. La police gérait trois agences de presse indépendantes à Hong Kong avec mandat de perquisition, qui a exigé des informations sur les candidats et le scrutin, selon des journalistes qui y travaillent.

Lau Siu-kai, un conseiller principal de Pékin sur la politique de Hong Kong, a déclaré que le gouvernement avait averti le camp pro-démocratie de ne pas procéder à la primaire.

«L’avertissement a été défié et ignoré», a-t-il déclaré. La priorité, a-t-il ajouté, devrait être d’assurer la sécurité nationale.

Soupçon de culpabilité

Plusieurs autres, y compris le magnat des médias milliardaire Jimmy Lai et un homme qui conduisait une moto enfoncée dans la police dans des circonstances peu claires, avaient déjà été arrêtés et inculpés en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Seule Lai a obtenu une courte caution, une décision critiqué par les médias d’État chinois comme violant les dispositions de la loi sur la sécurité, par une cour inférieure. La plus haute cour de Hong Kong a par la suite révoqué la caution de Lai et l’a renvoyé en prison le soir du Nouvel An.

Ce précédent, selon les experts juridiques et les associés des personnes arrêtées mercredi, a fait craindre qu’ils n’obtiennent pas de caution s’ils étaient inculpés en vertu de la loi sur la sécurité – laissant des dizaines de personnes en détention avant le début des audiences formelles. Sur plus de 50 personnes arrêtées, beaucoup ont été perdantes dans le sondage et ont poursuivi leur travail dans la communauté et la société civile, y compris Jeffrey Andrews, premier candidat de la minorité ethnique de Hong Kong à se présenter aux élections législatives et défenseur de longue date des minorités. et les droits des réfugiés.

Parmi les autres personnes arrêtées figuraient John Clancey, un avocat américain qui représentait l’un des groupes pro-démocratie qui ont organisé la primaire. UNE la vidéo est largement partagée Mercredi, Clancey a trébuché hors de son immeuble de bureaux avec une seule béquille avant que la police ne l’escorte dans une camionnette noire. Le consulat américain à Hong Kong n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les militants de la démocratie de Hong Kong, dont un nombre croissant ont fui vers les pays occidentaux pour éviter d’être arrêtés et poursuivre leur plaidoyer, font pression sur le nouveau gouvernement Biden pour qu’il impose des sanctions plus sévères contre Pékin et pour donner à l’Union européenne un accord d’investissement avec la Chine.

Des groupes de défense des droits humains tels qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ainsi que des politiciens occidentaux, ont condamné ces arrestations comme une violation flagrante de l’expression pacifique et du droit d’association.

« Pékin n’a pas encore appris de ses erreurs à Hong Kong: que la répression génère de la résistance et que des millions de Hongkongais persisteront dans leur lutte », a déclaré Maya Wang, chercheuse senior sur la Chine à Human Rights Watch.

Cependant, d’autres experts de la Chine ont adopté un ton sombre, soulignant le bilan du Parti communiste chinois.

« La leçon de fer que Pékin a apprise en faisant face aux troubles politiques, grands et petits, tout au long de son histoire centenaire, est que la violence et une réputation mondiale ternie sont toujours préférables au succès potentiel des mouvements démocratiques », a déclaré Blanchette du SCRS.