Les arrestations liées au football atteignent un niveau record en Angleterre et au Pays de Galles

Les arrestations lors de matches de football en Angleterre et au Pays de Galles auraient atteint leur plus haut niveau depuis neuf ans. Selon des responsables du gouvernement britannique, il y a eu 2 264 arrestations liées au football au total au cours de la saison 2022/23. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à la campagne précédente et la plus importante depuis 2013/14.

Les chiffres incluent toutes les arrestations lors de matches nationaux masculins et féminins, ainsi que lors de matchs à l’étranger, notamment avec les équipes d’Angleterre et du Pays de Galles. Les infractions liées à la drogue ont également été intégrées pour la première fois dans les statistiques.

Les supporters de West Ham ont une nouvelle fois conservé le titre ignoble des arrestations de supporters lors de la saison 2022/23. Au total, quatre-vingt-neuf supporters des Hammers ont été arrêtés lors de matchs de football au cours de la dernière campagne.

Les interdictions se multiplient alors que les équipes tentent de dissuader les arrestations de footballeurs en Angleterre et au Pays de Galles

Les ordonnances d’interdiction étaient également en augmentation dans ces deux domaines. En fait, 682 interdictions ont été accordées aux supporters au cours de la saison 2022/23. Il s’agit d’une augmentation de 32 % par rapport à la campagne précédente. Cette récente hausse constitue le nombre le plus élevé depuis la saison 2010/11, au cours de laquelle 960 interdictions ont été prononcées.

Au total, 1 624 interdictions totales étaient en vigueur au 1er août 2023. 1 618 (99,6 %) de ces interdictions concernaient des hommes et 1 133 d’entre elles à des personnes âgées de 18 à 34 ans. de toutes les équipes de l’étude.

Il y a eu plusieurs cas très médiatisés d’arrestations de supporters au cours de la saison 2022/23. Cela inclut un fan de Tottenham Hotspur donnant un coup de pied au gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale, une jeune fille de 15 ans frappée à la tête avec un verre de bière rempli de pièces lors d’un match entre Manchester City et Liverpool, ainsi qu’un fan de Leeds affrontant le manager de Newcastle, Eddie. Howe lors d’un match en mai.

Les invasions de terrains en baisse drastique au Royaume-Uni

Le rapport contient cependant quelques statistiques positives. Les arrestations pour invasion de terrain ont diminué de manière assez significative au cours de la campagne 2022/23. Il y a eu 147 arrestations de supporters qui ont pris d’assaut le terrain, contre 313 il y a un an. Le nombre total de matchs avec arrestations a également diminué de 6 % par rapport à la saison précédente.

PHOTO : IMAGO/PA Images