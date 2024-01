Les arrestations israéliennes de journalistes palestiniens ont grimpé en flèche en 2023 : CPJ | Nouvelles de Gaza

Plus d’une douzaine de journalistes palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre.

Israël est devenu l’un des principaux pays où l’on emprisonne les journalistes en 2023, selon un rapport de l’organisme de surveillance de la liberté de la presse, le nombre de journalistes derrière les barreaux ayant explosé après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Dans son instantané annuel des journalistes emprisonnés publié jeudi, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a constaté qu’Israël était le sixième plus grand pays emprisonnant des journalistes en 2023, aux côtés de l’Iran.

Au 1er décembre, 17 journalistes palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes, a indiqué le CPJ. À titre de comparaison, l’année précédente, un journaliste palestinien était détenu dans une prison israélienne, selon l’organisation à but non lucratif basée à New York.

« Israël est apparu à plusieurs reprises dans le recensement annuel du CPJ, mais il s’agit du plus grand nombre d’arrestations de journalistes palestiniens depuis que le CPJ a commencé à documenter les arrestations en 1992 et la première fois qu’Israël se classe parmi les six principaux délinquants », peut-on lire dans le rapport.

Toutes les personnes détenues dans les prisons israéliennes l’ont été en Cisjordanie occupée après le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 139 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte d’Al Jazeera. sur la base des statistiques officielles. Environ 240 autres personnes ont été capturées, selon les autorités israéliennes.

Israël a répondu par un bombardement dévastateur et une offensive terrestre sur Gaza. Plus de 24 600 personnes ont été tuées lors de l’attaque israélienne, selon des responsables palestiniens.

Depuis le début de la guerre à Gaza, plus de trois mois, la violence a grimpé dans les villes de Cisjordanie, les forces israéliennes menant des raids quasi quotidiens et des arrestations massives.

Selon le nouveau rapport, la plupart des journalistes arrêtés ont été placés en détention administrative – une pratique selon laquelle les autorités israéliennes détiennent les détenus sans inculpation ni procès pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois. La détention peut être prolongée sur la base de « preuves secrètes » que ni les détenus ni leurs avocats ne sont autorisés à consulter.

En raison du manque d’informations sur les raisons de l’emprisonnement, le CPJ a déclaré qu’il était difficile d’établir pourquoi les 17 journalistes avaient été arrêtés. Plusieurs familles de journalistes ont déclaré qu’elles pensaient avoir été emprisonnées pour des messages publiés sur les réseaux sociaux, selon le rapport.

La liste du CPJ est un instantané des personnes incarcérées le 1er décembre et n’inclut pas celles emprisonnées ou libérées tout au long de l’année. Au 17 janvier, au moins 19 journalistes étaient toujours en prison, a indiqué le CPJ.

La guerre à Gaza a également été marquée par une augmentation du nombre de journalistes tués dans la région. À la mi-janvier, 83 journalistes avaient été tués depuis le début du conflit. Au moins 67 étaient Palestiniens, quatre Israéliens et trois Libanais, selon le CPJ.

Depuis le début de l’année 2024, le comité a enregistré qu’au moins six journalistes ont été tués, dont Hamza Dahdouh, le fils aîné du chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, Wael Dahdouh. Il est le quatrième membre de la famille proche de Dahdouh à être tué pendant la guerre.

Des centaines de détenus dans le monde

Le rapport révèle que 320 journalistes étaient en prison dans le monde au 1er décembre de l’année dernière, le deuxième nombre le plus élevé enregistré depuis que le comité a commencé à documenter les arrestations en 1992. Ce total marque une baisse par rapport au record mondial de 2022, lorsque plus de 360 ​​​​journalistes étaient emprisonnés. derrière les barreaux.

Cela représente « un baromètre inquiétant de l’autoritarisme enraciné et du vitriol des gouvernements déterminés à étouffer les voix indépendantes », peut-on lire dans le rapport.

« Certains gouvernements vont encore plus loin, en utilisant la répression transnationale pour menacer et harceler les journalistes au-delà de leurs propres frontières », ajoute-t-il.

La Chine est le pays le plus coupable, avec 44 journalistes emprisonnés, suivie du Myanmar (43) et de la Biélorussie (28).

Plus de 65 pour cent des personnes recensées sont accusées de diffusion de fausses informations et de « terrorisme en représailles à leur couverture critique ».

Dans 66 cas, les personnes détenues n’ont pas encore été informées des accusations portées contre elles, lit-on dans le rapport.