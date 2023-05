Les arrestations de manifestants du couronnement étaient « préméditées », selon le chef de la République

Les arrestations de manifestants anti-monarchie lors du couronnement étaient une tentative préméditée de « perturber et diminuer » leur manifestation républicaine, a déclaré un militant de premier plan.

Graham Smith, le chef du groupe Republic, a déclaré que la décision de la police métropolitaine de mettre fin à la manifestation prévue samedi avant qu’elle ne commence à bafouer leurs droits, ajoutant que le groupe avait été en conversation avec Scotland Yard pendant des mois auparavant.

Cela s’est produit alors que les politiciens de l’hôtel de ville se joignaient au maire de Londres, Sadiq Khan, pour demander des réponses à Scotland Yard sur la détention de manifestants de la République et de bénévoles travaillant pour le conseil local pour assurer la sécurité des personnes.

Smith a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous avons eu quatre mois de conversation étroite avec la police métropolitaine, au cours de laquelle nous leur avons expliqué exactement ce que nous allons faire, où nous allons être. Nous leur avons dit combien de pancartes nous avions, ce qu’ils diraient, que nous aurions des drapeaux, que nous aurions du matériel d’amplification.

« Le matériel d’amplification a alors été saisi et mes collègues ont été prévenus qu’ils seraient arrêtés s’ils utilisaient des mégaphones. Le tout était une tentative délibérée de perturber et de diminuer notre protestation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que son arrestation avant l’événement était préméditée, Smith a répondu: « Absolument. Je n’ai aucun doute à ce sujet, simplement parce que rien de ce que nous avons fait ne pourrait justifier même d’être détenu, arrêté et détenu.

Il a déclaré que son organisation s’était entretenue avec la police tout au long de la planification de sa manifestation, les officiers ayant déclaré jusqu’à la veille qu’ils n’avaient aucune inquiétude.

« Ils savaient bien ce que nous allions faire et [said] ils s’engageraient avec nous et ne nous perturberaient pas. Ils ont donc menti à plusieurs reprises sur leurs intentions. Et je crois qu’ils avaient l’intention de nous arrêter avant de le faire », a-t-il déclaré.

Le Met a déclaré avoir arrêté 64 personnes samedi, dont des membres de la campagne de sécurité des femmes du conseil municipal de Westminster, Night Stars, qui distribuent des alarmes anti-viol et d’autres articles. La police a affirmé que les renseignements avaient indiqué que des personnes prévoyaient d’utiliser des alarmes anti-viol pour perturber le cortège du couronnement.

Scotland Yard fait face à un examen minutieux de sa gestion de l’événement, la politicienne verte Caroline Russell, qui préside le comité de la police et de la criminalité de l’Assemblée de Londres, le qualifiant de « vraiment inquiétant ».

Elle a déclaré à Today: « C’était comme si, pour quelqu’un qui essayait de protester et de le faire selon les règles, il était très difficile de comprendre quelles étaient les règles.

«Cela semble absolument extraordinaire que ces gens qui faisaient du bénévolat, ils étaient là-bas en train de distribuer des tongs à des gens qui ne pouvaient plus marcher avec leurs talons hauts parce qu’ils avaient un peu trop bu et de distribuer des alarmes de viol. Il semble tout simplement extraordinaire qu’ils se soient retrouvés pris dans le filet de sécurité du Met. Comment? C’est juste très étrange.

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a déclaré que la police avait agi « sans crainte ni faveur » et devait agir dans le contexte qu’elle avait trouvé sur le terrain.

Il a déclaré : « Les manifestations peuvent avoir lieu dans ce pays. Mais c’est le niveau auquel vous voulez effectuer cette protestation que nous devons équilibrer.

00:34 Le chef du principal mouvement anti-monarchie du Royaume-Uni parmi plusieurs personnes arrêtées lors d’une manifestation contre le couronnement – vidéo

Il a rejeté les inquiétudes concernant la police autoritaire comme « pontifiant », insistant sur le fait que la police avait fait un « travail incroyable » un jour où les yeux du monde étaient tournés vers le Royaume-Uni. « Pas un seul incident n’a eu lieu. Et cela s’est passé dans le monde entier sans qu’il soit nécessaire de s’inquiéter de ce qui s’est passé ce jour-là.

Marsh n’a pas abordé le risque d’atteinte à la réputation du pays par les mesures prises pour empêcher les manifestants d’exercer ce qu’ils qualifient de leur droit à la liberté d’expression.

Rishi Sunak a soutenu la police lundi, déclarant: «La police est opérationnellement indépendante du gouvernement, elle prendra ces décisions en fonction de ce qu’elle pense être la meilleure.

« En fait, je suis reconnaissant à la police et à tous ceux qui ont contribué à ce que ce week-end se passe si bien, avec tant de succès et en toute sécurité. Ce fut un effort extraordinaire de la part de tant de personnes et je leur suis reconnaissant pour tout leur travail acharné.

Le maire de Londres a déclaré dimanche: « Certaines des arrestations effectuées par la police dans le cadre de l’événement de couronnement soulèvent des questions et, alors que les enquêtes sont en cours, j’ai demandé des éclaircissements urgents aux dirigeants du Met sur les mesures prises. »