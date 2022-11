Les arrestations après l’effondrement d’un pont en Inde font plus de 130 morts

Neuf personnes ont été arrêtées lundi en lien avec l’effondrement d’un pont piétonnier dans l’ouest de l’Inde qui a fait au moins 137 morts, a indiqué la police.

Le pont, qui avait rouvert quelques jours plus tôt après rénovation, s’est effondré dimanche soir, envoyant des centaines de personnes tomber dans la rivière ou s’accrocher à l’épave tout en criant à l’aide dans l’obscurité.

Les neuf personnes – toutes associées à une entreprise qui entretenait le pont de Morbi – faisaient l’objet d’une enquête pour homicide coupable ne constituant pas un meurtre, a déclaré l’officier supérieur de police Ashok Kumar Yadav dans un communiqué.

Les rapports ont nommé l’entreprise responsable en tant qu’unité du groupe Oreva basé au Gujarat, qui se décrit comme le plus grand fabricant d’horloges au monde, et fabrique également des produits d’éclairage et des vélos électriques. La société n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.

Les foules sur le site célébraient le dernier jour de la fête de Diwali. Des images de vidéosurveillance ont montré la structure vieille de près de 150 ans se balançant – avec quelques personnes apparemment délibérément la secouant – avant qu’elle ne cède soudainement. Le chef de la police locale, P. Dekavadiya, a déclaré que lundi après-midi, le nombre de morts de la catastrophe dans l’État d’origine du Premier ministre Narendra Modi, le Gujarat, était passé à 137.

Ils comprenaient une cinquantaine d’enfants, le plus jeune étant un garçon de deux ans.

Les accidents dus à des infrastructures anciennes et mal entretenues, y compris des ponts, sont fréquents en Inde.

En 2016, l’effondrement d’un pont aérien sur une rue animée de Calcutta a tué au moins 26 personnes.

Cinq ans plus tôt, au moins 32 personnes avaient péri lorsqu’un pont bondé s’était effondré dans la station balnéaire de Darjeeling.