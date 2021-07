Les arrestations à la frontière américano-mexicaine dépassent le million pour l’exercice

« Nous sommes dans la partie la plus chaude de l’été, et nous assistons à un nombre élevé d’appels de détresse au CBP de la part de migrants abandonnés sur un terrain dangereux par des passeurs sans aucun égard pour la vie humaine », a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim des douanes et frontières américaines. Protection. « Bien que le CBP fasse tout son possible pour localiser et sauver les personnes perdues ou en détresse, le résultat est le suivant : le terrain le long de la frontière est extrême, la chaleur estivale est intense et les kilomètres de migrants du désert doivent parcourir des kilomètres après avoir traversé la frontière. dans de nombreux domaines sont impitoyables.