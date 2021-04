Les détails des funérailles du prince Philip doivent être confirmés «en temps voulu», a déclaré le palais de Buckingham, à la suite du décès de l’époux de la reine à l’âge de 99 ans.

Mais alors qu’il sera inhumé avec tous les honneurs dus à un prince du Royaume-Uni, la pandémie COVID-19 a quelque peu compliqué des arrangements bien préparés.

« Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils actuels du gouvernement et des directives de distanciation sociale, des arrangements funéraires et cérémoniels modifiés pour Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg sont envisagés par Sa Majesté la Reine », a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.

Le palais annoncera plus tard quand les funérailles auront lieu et combien de personnes y assisteront.

Les funérailles sont actuellement limitées à 30 personnes ou moins en vertu des règles anglaises sur les coronavirus.

Que se passe-t-il ensuite?

Les drapeaux sur les bâtiments gouvernementaux et les résidences royales ont été abaissés en berne et y resteront jusqu’à 8 heures du matin le lendemain des funérailles, selon le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole de cérémonie.

Les chaînes de télévision britanniques ont interrompu leur programmation programmée, puis l’ont annulée, permettant une couverture spéciale des nouvelles.

Sa mort sera marquée par des saluts de 41 coups à midi samedi dans des endroits à travers le pays, y compris la tour de Londres et le château d’Édimbourg, ainsi qu’à Gibraltar et sur des navires de la Royal Navy en mer.

Mais le palais et le gouvernement ont exhorté les gens à ne pas cueillir ni déposer de fleurs à l’extérieur des résidences royales pour l’honorer.

Le palais a plutôt invité les sympathisants à signer un livre de condoléances – mais uniquement en ligne, pour éviter les foules et les files d’attente.

Lorsque la reine mère Elizabeth est décédée en 2002, son cercueil était en état au Westminster Hall du Parlement, et des milliers de personnes ont défilé pour lui rendre un dernier hommage.

Mais le corps du prince Philip ne restera pas en l’état, comme il le souhaite, ni ne sera un enterrement d’État.

Le corps du duc du College of Arms reposera au château de Windsor, où il passa ses dernières semaines avec la reine.

Ses funérailles auront lieu dans la chapelle St George du château, site de siècles d’enterrements royaux et de mariages royaux – y compris le mariage de Harry et Meghan Markle en 2018.

On s’attend à ce que Harry essaie de voyager de son domicile à Montecito, en Californie, pour dire au revoir à son grand-père, mais il peut avoir des problèmes avec les règles britanniques sur les coronavirus.

Les voyageurs des États-Unis ont besoin d’un test COVID-19 négatif avant de monter dans l’avion et de faire face à une quarantaine de 10 jours, qui peut se terminer tôt si un test effectué après cinq jours s’avère négatif.

Meghan, enceinte de leur deuxième enfant, ne devrait pas faire le voyage.