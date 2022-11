Les arrangements concernant la garde du fils d’Aaron Carter Prince révélés – Hollywood Life

Voir la galerie





Aaron Carter tentait de reconstruire sa vie lorsqu’il a été retrouvé mort à 34 ans à son domicile de Lancaster, en Californie, le 5 novembre. Quelques mois seulement avant son décès, en septembre, Aaron a perdu la garde de ses 11 mois- son vieux fils Prince quand il s’est volontairement inscrit en cure de désintoxication pour surmonter la dépendance, dont il parlait très fort. A l’époque, la mère de Prince Mélanie Martin dit qu’elle souffrait de dépression post-partum. En conséquence, les tribunaux ont ordonné que Prince soit placé sous la garde temporaire de la mère de Mélanie. Et maintenant, deux semaines après la mort prématurée d’Aaron, HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT appris du représentant d’Aaron que Prince “est toujours sous la garde de la mère de Melanie et restera sous sa garde”. Le porte-parole a ajouté: “Tout le monde convient qu’il est au meilleur endroit pour lui en ce moment.”

Bien que le porte-parole n’ait pas voulu commenter davantage, une source distincte a déclaré HollywoodLa Vie qu’avant son décès, Aaron avait prévu de “doucher Prince de cadeaux d’anniversaire” lorsque Prince aura un an le 22 novembre. “Il était vraiment ravi de voir Prince le jour de son anniversaire”, a déclaré la source. “Le fils d’Aaron est pris en charge de manière incroyable par la mère de Melanie, dont il est sous la garde depuis plusieurs mois maintenant. Il avait dit qu’être père était la chose la plus incroyable qui lui soit arrivée et qu’il essayait vraiment de remettre sa vie en ordre afin qu’il soit un père présent pour son garçon..”

Comme les fans le savent, la relation d’Aaron avec sa petite amie récurrente Melanie était difficile. Dans un Publication Instagram le 22 juillet – deux mois avant le moment où Aaron a décidé d’entrer dans un programme de traitement ambulatoire – le défunt frère de Garçons de la rue étoile Nick Carter, 42 ans, a écrit: “Être un père célibataire est très éprouvant et très difficile mais je n’abandonnerai jamais mon fils et je respecte la mère de mon enfant.” Aaron a également parlé de son programme de traitement dans une interview avec Le soleil à l’époque. « C’est un programme d’abstinence et je travaille avec un conseiller individuel. Je fais de la thérapie de groupe, des cours de parentalité et des cours de violence domestique. Je me suis certifié en RCR, juste beaucoup de choses différentes », a-t-il déclaré au point de vente.

Lorsque Prince est né, Aaron était présent et a partagé son enthousiasme avec ses fans sur Instagram en publiant une photo de lui coupant le cordon ombilical du bébé. Avant de se rendre à l’hôpital, Aaron a également dit à ses fans que sa mère, Jeanne, était tout aussi excité quand il a posté une capture d’écran d’une conversation que les deux hommes avaient alors qu’il se préparait. La capture d’écran montrait sa mère avec un grand sourire sur son visage. Dans la légende, Aaron a écrit : « FaceTiming avec grand-mère. Mon incroyable maman prépare-toi à rencontrer ton nouveau petit garçon.'” La source nous a dit que la famille immédiate d’Aaron est également d’accord avec l’arrangement de garde actuel. “Tout le monde sait que le bébé est en sécurité et aimé par la mère de Melanie”, a révélé l’initié. “La famille d’Aaron a définitivement l’intention de s’impliquer dans la vie de Prince et est en contact avec la mère de Melanie, qui est plus que disposée à permettre à sa famille d’accéder à Prince.”

Le corps d’Aaron a été incinéré et ses cendres sont actuellement avec sa sœur jumelle. Sa cause de décès est toujours répertoriée comme “différée” alors que les autorités poursuivent leur enquête sur la tragédie.