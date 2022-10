Les arnaqueurs de taxi escroquent à nouveau les Torontois. Cette femme veut que vous connaissiez les signes avant-coureurs

Saja Kilani n’a pas réfléchi à deux fois lorsqu’elle a été arrêtée dans la rue dimanche par un jeune garçon demandant de l’aide pour payer son trajet en taxi.

Elle dit qu’il lui a dit que le chauffeur n’acceptait que les paiements par carte, mais qu’il n’avait que de l’argent liquide. Si elle payait le chauffeur, lui dit le garçon, il la rembourserait.

“Ma première pensée est … si quelqu’un est dans une situation désespérée, je voudrais que quelqu’un m’aide dans cette situation”, a déclaré Kilani, qui est de Toronto.

Malgré sa volonté d’aider, des drapeaux rouges ont continué à apparaître. Tout d’abord, le chauffeur a demandé sa carte, et lorsqu’elle l’a remise, le garçon a essayé d’attirer son attention en la bombardant de questions. Et lorsqu’elle a saisi son code PIN et s’est approchée pour reprendre sa carte, le chauffeur a arraché la machine et a rendu une carte qui ne portait pas son nom.

C’est à ce moment-là qu’elle a réalisé ce qui s’était passé, a récupéré sa vraie carte et l’a annulée peu de temps après. Mais tout le monde n’a pas cette chance.

“Je sais qu’il est difficile d’admettre que j’ai été victime d’une arnaque, mais je préfère l’admettre et que les gens ne passent pas par là”, a déclaré Kilani.

“Si j’avais vu ça en ligne avant… je l’aurais évité.”

C’est ce qui a conduit Kilani à publier son expérience sur TikTok. En une seule journée, elle a obtenu plus de 800 000 vues, 75 000 likes et plus de 2 000 commentaires sur son message, qui comprend une partie de sa rencontre avec l’escroc présumé.

Cela a même attiré l’attention de Meaghan Onorato, qui a publié un message similaire devenu viral en mai sur la même plate-forme après s’être fait arnaquer de la même manière. Dans son cas, elle a perdu 1 400 $ avant que sa banque ne le rembourse.

“Je ne suis pas surpris, mais c’est vraiment triste, je pense, d’entendre que cela arrive encore aux gens”, a déclaré Onorato.

Kilani et Onorato ont été victimes d’une escroquerie de taxi manuel – lorsque des conducteurs, souvent avec des complices, volent les informations de carte des clients en les distrayant puis en les échangeant avec une autre carte. Alors que ce type d’arnaque n’est pas nouveau, gendarme de la police de Toronto. Marco Ricciardi dit que le service a connu une augmentation “assez importante” et que n’importe qui pourrait en être victime.

“Vous devez être conscient que si quelqu’un dit que son taxi n’accepte pas d’argent liquide, c’est le premier signal”, a déclaré Ricciardi.

La plupart de ces escroqueries ont lieu pendant les heures normales de bureau et dans des endroits comme les places et les centres commerciaux, dit-il. Alors que certains escrocs utilisent de fausses enseignes de taxi ou de faux autocollants pour tromper les clients, il n’y a pas de profil commun pour les auteurs – la seule chose qu’ils ont en commun, dit Ricciardi, est d’essayer de gagner de l’argent rapidement.

Const. Marco Ricciardi, du service de police de Toronto, affirme que les gens continuent de tomber dans le piège des arnaques aux taxis, où les chauffeurs travaillent avec un complice pour distraire les clients et voler les informations de leur carte. (Shutterstock)

“Ils essaieront d’atteindre votre limite dès qu’ils le pourront, et ils feront des achats à divers endroits”, a déclaré Ricciardi.

“Et ils continueront à l’utiliser jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien sur le compte.”

Ricciardi dit que les gens devraient garder un œil sur les chauffeurs de taxi qui disent qu’ils ne prennent pas d’argent liquide, car toutes les compagnies de taxi agréées acceptent l’argent liquide comme moyen de paiement. Et si vous êtes victime de cette arnaque, assurez-vous de le signaler à votre banque et à la police, dit-il.

Mais si vous vous demandez si un taxi est légitime ?

“Partez, car cela vous évitera beaucoup de chagrin et beaucoup d’argent”, a déclaré Ricciardi.