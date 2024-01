Les arnaques à surveiller en tant que photographe

Les arnaques à la photographie me font CRIER ! C’est une nouvelle année, et de nombreuses nouvelles façons permettant aux voleurs d’essayer de vous soutirer de l’argent sont disponibles en force. Monty Python a une mélodie pour ce genre de chose. Chantez-le avec moi sur l’air de la chanson Spam… Arnaque, arnaque, arnaque, arnaque arnaque ! Soyons vigilants et partageons toutes les arnaques que vous avez rencontrées.

Attention aux photographes débutants

En tant que photographe professionnel, j’ai détecté bon nombre de ces escroqueries et je peux les repérer de loin. Mais si vous êtes nouveau dans la photographie et pensez qu’il y a une pause beaucoup trop facile sur votre chemin, c’est certainement le cas. Voici un exemple tiré d’un groupe Facebook de débutants que j’essaie d’aider.

« Je me demande simplement si une demande que j’ai reçue hier soir aurait pu être une arnaque.

J’ai reçu un SMS (je reçois très rarement des SMS pour des demandes de renseignements mais mon numéro est répertorié) à propos d’un homme qui voulait que je photographie une fête surprise pour sa femme. Ma réponse était mon estimation et il m’a dit que tout semblait bien, puis il m’a dit que si je lui disais mon adresse, il m’enverrait un chèque de banque avec le montant total.

Je lui ai dit que pour des raisons de sécurité personnelle, je ne divulguais pas mon adresse personnelle, et il a dit que c’était la seule façon de le faire sans que sa femme ne se méfie. De plus, j’ai dit que je pouvais effectuer un dépôt via Venmo, Paypal ou lui envoyer une facture à payer par carte, et j’ai même proposé de le rencontrer dans un lieu public pour recevoir le chèque. Il a ensuite fantôme et n’a plus jamais répondu. Serait-ce une sorte de tentative d’arnaque ? Je veux juste savoir pour l’avenir.

La réponse a la question? Oui, c’est une tentative d’arnaque.

Une recherche Google d’images illustrant des escroqueries contre les photographes a donné 256 MILLIONS de résultats. Soyez prudent là-bas !!

Revendication de gloire

Les entreprises ou les individus prétendant vous rendre célèbre ou vous obtenir un travail instantané en échange de frais initiaux doivent être rejetés sans autre recherche. « Aucune expérience nécessaire » est également un indice important ! Veuillez être extrêmement prudent lorsqu’une séance photo comprend également une offre de représentation ou de promotion au-delà de la séance photo.

« Nous avons vu votre portfolio et souhaitons que vous photographiiez notre séance photo de mode. Nous vous paierons XXXX $ et vous paierez les mannequins/maquilleurs, etc… » Cela peut ressembler à un magazine de mode. Ensuite, vous recevez un faux chèque. Après avoir payé les autres, vous découvrirez que le chèque n’est pas bon. Et devinez qui n’a pas d’argent ? Ce serait toi.

Regardez attentivement l’adresse e-mail de retour, il y a souvent des indices d’arnaqueurs. Faute d’orthographe de la prétendue adresse professionnelle, provenant d’un inconnu ou si elle est envoyée par courrier électronique à des « destinataires non divulgués ».

Notez que cette tentative d’arnaque s’adresse à des « destinataires non divulgués ». Ils essaient de vous effrayer pour que vous preniez contact. S’abstenir.

Comme votre mère vous l’a dit, si cela semble trop beau pour être vrai, pariez que c’est le cas et détruisez ces conneries.

Faux emplois

Une arnaque qui revient régulièrement chez les photographes est le « Je veux que vous me photographiiez » (portrait de mariage/famille, équipe sportive, fête… etc). Je vous paierai par carte bancaire (ou chèque) mais je souhaite vous envoyer un supplément car l’organisateur du lieu/du mariage, le coiffeur, le maquilleur ou le traiteur et. Nous n’avons pas tous de distributeurs de cartes de crédit. Il vous sera demandé de leur transmettre cette partie de l’argent. Le temps que la poussière se dissipe, si vous avez envoyé de l’argent, il aura disparu ! Il en va de même pour l’argent qui vous a été envoyé parce qu’il s’agissait d’un faux chèque ou d’une carte de crédit volée.

Plusieurs fois, vous recevrez une description du tournage comme celle-ci. « Photographiez une équipe de volley-ball composée de 12 filles (âgées de 13 à 16 ans) qui souhaite 15 images par joueuse. Pouvez-vous faire 2 photos dans la tête, 2 photos de groupe, 6 photos du corps entier et quelques photos d’action ? Ils diront que leur budget est de 900 $. Ceci serait envoyé à un débutant autoproclamé sans antécédents de tir d’action ou de sport, juste un débutant. Ce photographe voudrait savoir si c’était un prix raisonnable. Premièrement, ce n’est pas un prix équitable. Deuxièmement, c’est un scénario irréaliste. Trois, ce photographe n’avait aucune expérience dans ce genre. Pourquoi demanderaient-ils à un photographe inexpérimenté de faire un travail rémunéré même si le service était bon marché ?

Attention aux virus et aux demandes d’amis

Lorsque vous cliquez sur le lien, il s’attache à votre Facebook et peut vous verrouiller définitivement, puis le marquer et le diffuser sur les fils d’actualité de vos amis. Facebook permet à ce virus de proliférer. Mon fil d’actualité Facebook en regorge.

“Peut-être que tu peux devenir ami avec moi?” Je crois que non!

Voici un exemple :

Selena Zhang

«Je veux savoir pourquoi vous êtes sur ma page. Avons-nous des intérêts communs ou des amis ? Peut-être pourriez-vous m’ajouter comme ami et nous pourrons mieux nous connaître. Je vous souhaite le meilleur.”

NE PAS COMME AMI. Cela leur donne un moyen d’entrer et un pas de plus vers une arnaque sur vous et votre liste d’amis. Une version similaire de ceci vous complimente sur l’image, ou sur votre photographie en général, tout en notant qu’ils ne peuvent pas sembler être vos amis.

Première chose à faire sur ces messages ? Bloquez le profil. Ne pas répondre. Cliquez sur “Je ne veux pas entendre parler de qui que ce soit”.

Un autre est le lien qui apparaît dans votre flux Facebook ou dans votre messagerie. «Je ne peux pas croire qu’il soit parti, il va tellement me manquer…» avec des émojis en pleurs ajoutés apparemment d’un ami. Votre compte amis aura été repris. NE CLIQUEZ PAS SUR LE LIEN.

Publication d’invité sur votre site Web

J’ai entendu parler de celui-ci en recherchant des escroqueries de photographes pour cet article. Je dois admettre que j’étais moi-même sur le point de craquer pour celui-ci ! Bien sûr, j’aimerais gagner 50 dollars pour quelqu’un d’autre qui fournit du contenu pour mon site Web. Lisez la suite pour savoir comment celui-ci fonctionne. Il s’agit peut-être de la tentative d’arnaque la plus sournoise de toutes, car ils vous contactent comme s’ils allaient vous rendre service. Ils veulent rédiger un article d’invité gratuit, ou même vous payer pour un « placement » sur votre blog ! Si vous manifestez de l’intérêt, ils essaient d’obtenir la connexion à votre site Web. Pourquoi? Ainsi, ils peuvent rédiger l’article de blog pour vous. Tout cela fait partie du service, n’est-ce pas ? À ce stade, vous constaterez que votre identifiant a changé et ils rançonnent votre site.

Remarque : lorsque vous êtes frustré par tous les spams de communication et que vous cliquez sur le lien « se désabonner » ou « se désabonner » dans leurs e-mails, vous êtes envoyé vers un site de phishing. Jetez-les simplement et continuez. Pensez au temps passé à détruire ces e-mails comme faisant partie du prix à payer pour faire des affaires dans le monde d’aujourd’hui.

Protège toi

Surveillez l’adresse e-mail. Vérifiez les destinataires non divulgués avec vous en tant que destinataire supplémentaire. Pas bien. Vérifiez l’adresse e-mail de l’expéditeur. S’il ne vient pas de l’entreprise ou s’il y a une soupe alphabétique de caractères, jetez-la. Assurez-vous de voir l’adresse en survolant l’e-mail pour voir l’adresse réelle, pas seulement ce que l’expéditeur veut que vous voyiez.

Vous pensez que cela pourrait être légitime ? Appelez les numéros de téléphone et essayez de parler à une personne. Vous n’êtes pas sûr du numéro de téléphone ? Recherchez le nom de l’entreprise et connectez-vous directement. S’ils refusent et souhaitent négocier uniquement par courrier électronique, jetez-le.

Si vous pensez être la cible d’une fraude, arrêtez de vous engager. Signalez le cas à la Federal Trade Commission en appelant leur hotline 877-382-4357 (877-FTC-HELP) ou déposez un plainte en ligne. Vous pouvez également visiter le site du Federal Bureau of Investigation Centre de plaintes pour fraude sur Internet.

Partager

Si vous avez rencontré une arnaque que je n’ai pas abordée ici, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Prenons soin les uns des autres ! Soyez en sécurité là-bas !

Bien à vous en photographie créative, Bob