Les armoiries de la gouverneure générale Mary Simon dévoilées

La gouverneure générale Mary Simon a dévoilé ses nouvelles armoiries, décrites comme le reflet de sa culture inuite et de son « lien profond avec le Nord ».

Rideau Hall a fait l’annonce vendredi, déclarant que les armoiries reflètent l’histoire de la vie de Simon, soulignant non seulement ses liens avec le Nord, mais aussi « son amour de la famille, ainsi que ses carrières distinguées en tant que diplomate canadienne, experte des affaires circumpolaires et sa dévouement en tant que leader inuit.

“Ce blason est mon histoire, ma véritable histoire, et il parle de mon engagement de toute une vie envers la construction de ponts et la famille, et de mes espoirs pour un avenir où nous nous respectons et partageons les histoires de chacun pour aider à favoriser de meilleures relations entre les peuples, », a déclaré Simon dans un communiqué.

Les armoiries d’un gouverneur général apparaissent sur les documents officiels, les médailles académiques et les sceaux privés, ces derniers donnant une approbation formelle à certains documents tels que les commissions d’officiers des Forces armées canadiennes.

Rideau Hall affirme qu’un élément clé des armoiries est l’engagement de Simon envers la réconciliation.

Il comprend sa devise, « Ajuinnata », qui signifie « persévérer » ou « ne jamais abandonner » en inuktitut, a déclaré Rideau Hall.

LES SYMBOLES

Au centre des armoiries se trouve un écu dont les couleurs “représentent la neige et le ciel du nord du Canada”, indique Rideau Hall sur son site Internet. La forme du bouclier s’apparente au « amauti » ou parka porté par les mères inuites.

La crête comprend une huile enneigée, “connue pour son agilité et sa capacité d’adaptation”, ainsi que des bois de caribou, des animaux qui “symbolisent l’interdépendance entre l’homme et la nature”.

Sur chaque flanc se trouvent deux renards arctiques, “célèbres pour leur endurance et leurs longues randonnées migratoires”.

Suspendue au cou du renard à gauche se trouve une fleur d’oseille des montagnes, trouvée au Nunavik dans le nord du Québec où Simon est né, tandis que le renard à droite porte un pendentif fleur de fraise, l’emblème du Clan Fraser, en l’honneur du mari de Simon. , Whit Grant Fraser.

On voit également un harpon “kakivak”, destiné à honorer la grand-mère inuite de Simon.

Un patch de myrtille se trouve au bas, ou dans le compartiment, des armoiries représentant le passe-temps préféré de Simon, la cueillette de myrtilles, selon son bureau. Entre les deux se trouve la linaigrette, une plante nordique utilisée pour fabriquer des mèches pour le « qulliq », une lampe inuite traditionnelle.

“Les armoiries de Son Excellence sont simples dans leur composition et, en même temps, extrêmement complexes dans leur signification”, a déclaré Samy Khalid, le héraut en chef du Canada, dans un communiqué.

« C’est un emblème personnel qui sert un objectif public. Il illustre comment l’héraldique peut exprimer de nombreuses couches de l’identité d’une personne d’une manière structurée mais créative. L’histoire inspirante que racontent ces armoiries enrichit l’héraldique canadienne et perpétue cette tradition vivante.