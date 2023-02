“Les armes sont partout” en Israël et dans les territoires occupés alors que la violence augmente

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Lors des précédents épisodes de violence meurtrière ici, les assaillants palestiniens solitaires se sont souvent appuyés sur des couperets de cuisine ou des voitures comme béliers. Deux attaques récentes contre des Israéliens juifs ont été perpétrées avec des armes de poing. Premièrement, un homme de 21 ans a tué sept personnes devant une synagogue ; le lendemain, un garçon de 13 ans a blessé deux personnes juste au-delà des murs de la vieille ville. Aucun des deux assaillants ne semblait être affilié à un groupe armé palestinien.

Au moins 7 morts dans une fusillade dans une synagogue de Jérusalem-Est

La violence souligne ce que les experts en sécurité ont observé ces dernières années – un flot d’armes illégales dans les communautés palestiniennes, y compris Jérusalem-Est, où les trafiquants d’armes locaux disent que les affaires n’ont jamais été aussi bonnes. La même chose se produit dans les villes palestiniennes israéliennes, où un vide politique et sécuritaire a permis aux gangs criminels de prospérer et a incité les gens ordinaires à acheter des armes pour leur propre protection.

Certaines des armes du marché noir sont passées en contrebande depuis les pays voisins ; d’autres sont reconstitués dans des usines de fortune ou volés dans des armureries militaires israéliennes.

En réponse aux récentes attaques, le nouveau gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à délivrer des milliers de nouveaux permis d’armes à feu aux civils israéliens.

Netanyahu dit que plus d’armes entre les mains d’Israéliens mieux entraînés sauveront des vies, donnant aux citoyens les moyens d’agir comme première ligne de défense.

Les critiques craignent que la stratégie n’attise une dynamique de « Far West », rendant les Palestiniens et les Israéliens juifs de Cisjordanie, par exemple, moins susceptibles de jeter des pierres et plus susceptibles d’ouvrir le feu.

« Le nombre d’armes illégales à Jérusalem-Est est incroyable », a déclaré Sharon Gat, colonel dans une unité des Forces de défense israéliennes (FDI) et fondatrice de Calibre 3, une vaste académie de contre-terrorisme et de sécurité à Gush Etzion, une colonie israélienne. au sud de Bethléem.

“C’est très dangereux pour les Juifs et les Arabes”, a déclaré Gat.

« Une très bonne affaire »

Dans un garage en pierre chauffé par un feu de palettes d’expédition en feu, dans un quartier à flanc de colline à Jérusalem-Est, les journalistes du Washington Post ont rencontré le marchand d’armes Abu Sabir, vêtu d’un jean noir, jouant le rôle d’hôte gracieux, servant du café et des biscuits.

Il a parlé à la condition que son nom complet ne soit pas utilisé pour discuter du commerce illicite.

« Les armes sont partout. Vous voulez une arme ? Vous pouvez acheter une arme en une heure. Vous pouvez acheter une arme de poing. Ils ne sont pas bon marché. Vous pouvez même acheter une mitrailleuse, un fusil d’assaut. Ils sont très chers. Mais la demande est très forte. C’est donc une très bonne affaire », a déclaré Abu Sabir, qui a été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises pour possession et vente d’armes à feu.

Abu Sabir a suggéré qu’être un marchand d’armes était une profession respectable dans sa communauté et non interdite par l’Islam – par opposition au trafic de drogue, qu’il a qualifié de “honteux”.

“Les Américains adorent les armes à feu, non?”, A-t-il demandé avec espièglerie. “Maintenant, les Palestiniens adorent les armes.”

Il était heureux de citer les prix, feuilletant son téléphone pour montrer des armes et des munitions, ainsi que des vidéos de clients satisfaits tirant des armes dans le désert.

Les prix qu’il a nommés étaient exorbitants, suggérant une forte demande et une offre limitée, et confirmés par un expert israélien en sécurité.

Une seule balle de 9 mm pour une arme de poing peut coûter jusqu’à 10 $. Une arme de poing coûterait entre 13 000 $ et 23 000 $ sur le marché noir, selon l’âge, le type et l’état. La même arme, obtenue légalement en Israël, coûte environ 1 350 dollars.

Les armes à feu fabriquées à la main dans des ateliers clandestins, parfois avec des pièces de contrebande – souvent appelées « Carlo » – coûtent moins cher, même si elles sont notoirement peu fiables.

Récemment, a noté Abu Sabir, des armuriers illégaux ont acheté des fusils à plomb et des carabines à air comprimé et les ont convertis avec des mécanismes de déclenchement et des percuteurs pour tirer à balles réelles. Ces anciens “jouets” sont mortels, capables de tirer plusieurs balles avant de s’enrayer.

“Vous pouvez acheter une arme à feu sur un plan de mise de côté”, a déclaré Abu Sabir. “Parfois, un groupe de cinq amis se réunit pour acheter une arme et la partager.”

Il a dit que la plupart de ses clients achètent une arme à feu pour se protéger – pour défendre leurs entreprises et leurs maisons contre leurs rivaux et leurs gangs.

Dans les communautés arabes d’Israël, il y a eu plus de 120 morts par balle l’année dernière. Les mafias criminelles – qui exploitent des prêts usuraires et des raquettes de protection – sont un fléau.

Autrefois, a déclaré Abu Sabir, les militants palestiniens avaient des armes, les gangs criminels avaient des armes, mais pas les familles ordinaires. Maintenant, ils le font. Il a dit que c’est un symbole de statut pour les jeunes hommes, qui partagent des images d’eux-mêmes brandissant leur arme sur les réseaux sociaux.

“Ils regardent des films et la télévision, comme tout le monde”, a-t-il déclaré.

“Pas un insigne d’honneur”

Le marchand d’armes et les experts en sécurité ont décrit le marché noir des armes comme multiforme et florissant. Des armes de marque sont passées en contrebande à travers les frontières avec la Jordanie et l’Égypte, via le Sinaï et depuis le Liban, qui regorge d’armes de la longue guerre civile en Syrie.

Certains gangs criminels se spécialisent dans les vols d’armes à feu, ciblant les maisons de civils et de soldats israéliens qui ont autorisé des armes. Certains Israéliens pourraient prétendre que leurs armes ont été volées, mais en fait elles ont été vendues à des intermédiaires.

Des armes et des munitions ont également été volées dans les armureries militaires israéliennes.

En novembre, les médias israéliens ont rapporté que 70 000 balles et 70 grenades avaient été volées dans une base de Tsahal sur les hauteurs du Golan, dans le nord.

En octobre, environ 30 000 balles ont été volées dans des entrepôts de munitions de la base de Tsahal à Sde Teiman, dans le sud. Huit hommes bédouins israéliens ont ensuite été arrêtés pour leur implication présumée dans l’effraction.

Le journal israélien Haaretz a fait sensation en publiant un graphique montrant les armes volées dans les bases de Tsahal entre 2013 et 2020 : la liste partielle comprenait 32 fusils d’assaut, 527 grenades, 10 308 balles – et deux mines terrestres.

Les vols dans les bases de Tsahal étaient si courants que la commission des affaires étrangères et de la défense du parlement israélien a tenu des audiences en 2021.

À l’époque, le général de division Aharon Haliva, commandant de la direction des opérations de Tsahal, a déclaré aux législateurs que “toute arme délivrée par Tsahal qui se rend au public n’est pas un insigne d’honneur pour nous”.

Des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et les forces israéliennes après un raid dans la ville occupée de Jéricho en Cisjordanie et dans un camp de réfugiés adjacent tôt le 4 février. (Vidéo : Reuters)

Meir Elran, général de brigade à la retraite et chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale en Israël, a co-écrit un rapport l’année dernière qui a révélé que “des dizaines de milliers d’armes” dans les communautés palestiniennes israéliennes sont volées dans des bases de Tsahal ou passées en contrebande depuis l’Occident Bank, où des armes circulent depuis longtemps parmi les groupes militants et où de plus en plus de jeunes hommes ont rejoint des gangs armés peu structurés.

Les jeunes Palestiniens s’arment pour une nouvelle ère de résistance violente

Une augmentation parallèle des armes à feu illégales se produit dans les communautés arabes d’Israël, où “l’anarchie a émergé… et le vide gouvernemental a été comblé par des éléments criminels qui ont progressivement pris le contrôle de vastes domaines de la vie”, ont constaté les chercheurs.

L’anarchie crée son propre cycle de violence criminelle au sein des communautés palestiniennes qui est différent de la violence politique, mais peut être tout aussi meurtrier.

Dans une interview, Elran a déclaré que les forces de sécurité israéliennes se concentraient davantage sur les armes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, car celles-ci sont plus susceptibles d’être détournées pour être utilisées dans des attaques terroristes.

“Les civils sauvent des vies”

Lors d’une réunion d’urgence du cabinet dimanche pour faire face aux récentes attaques, Netanyahu a promis que son gouvernement “étendrait et accélérerait la délivrance de permis d’armes à des milliers de civils israéliens”.

À titre d’exemple, Netanyahu a cité les milliers de volontaires et de personnel qui servent comme ambulanciers, dans les ambulances et les équipes de recherche et de sauvetage. Seul un petit nombre d’entre eux portent des armes.

« Imaginez si eux et d’autres étaient armés », a déclaré Netanyahu, ajoutant que « des civils héroïques, armés et entraînés sauvent des vies ».

Bien que les visiteurs puissent supposer que les armes à feu sont omniprésentes en Israël, avec des policiers armés, des forces frontalières, des soldats et des gardes de sécurité privés, il n’est pas facile pour les civils israéliens d’obtenir un permis d’armes. Ceux qui le font n’ont généralement droit qu’à une arme de poing et 50 balles.

Il n’y a pas de « droit de porter des armes » ici. Pour obtenir un permis, un demandeur doit parler hébreu, être âgé de plus de 27 ans s’il n’a pas servi dans l’armée ou d’au moins 21 ans s’il a servi. Ils doivent soumettre des dossiers médicaux, passer un entretien et sont tenus de démontrer leur compétence à un champ de tir.

Les civils doivent démontrer qu’ils ont besoin d’une arme à feu en raison de leur travail ou de leur lieu de résidence. Les permis sont plus faciles à obtenir pour les Israéliens qui vivent dans des colonies juives en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

“Ce n’est pas comme l’Amérique”, a déclaré Gat, le PDG du Calibre 3. “Vous n’entrez pas dans un supermarché et n’en ressortez pas avec une arme à feu.” Il a dit qu’il était important de s’entraîner et d’être vigilant. « Je ne veux pas que vous ayez une arme cachée chez vous. Vous devez l’avoir avec vous. Tous les permis d’armes à feu israéliens sont des permis de transport.

Selon les données publiées par le ministère de la Sécurité nationale cette semaine, moins de 2 % de la population possède un permis d’armes à feu. En comparaison, 30% des adultes américains déclarent posséder personnellement une arme à feu, selon une enquête du Pew Research Center.

Après l’éclatement de la violence arabo-juive dans les villes israéliennes, un pays divisé pourrait ne plus jamais être le même

Les demandes de possession d’une arme à feu ont augmenté ici après les émeutes de mai 2021 dans des villes mixtes juives et arabes d’Israël, et le dernier bain de sang devrait déclencher une augmentation similaire de la demande.

Le nouveau ministre de la Sécurité nationale du gouvernement, l’homme politique d’extrême droite Itamar Ben-Gvir, a annoncé jeudi qu’il doublerait le personnel du département des licences d’armes à feu et exigerait que le personnel travaille plus longtemps pour éliminer l’arriéré de demandes.

Ben-Gvir a souligné la fusillade à l’extérieur de la synagogue de Jérusalem-Est “où il n’y avait aucun civil armé et avec une grande tristesse sept saints Juifs ont été massacrés, et l’incident dans la Cité de David, où heureusement un civil a tiré avec son arme personnelle et rapidement neutralisé le terroriste.

Mais Samah Salaime, fondatrice du Na’am Arab Women Center, a déclaré que l’assouplissement des permis d’armes à feu n’est pas la solution, soulignant que davantage d’armes dans les villes palestiniennes d’Israël ont déjà alimenté la flambée des taux de criminalité, y compris des homicides qui font à peine l’objet d’enquêtes par la police israélienne. “Quelque chose comme 80 % ne sont jamais résolus”, a-t-elle déclaré.