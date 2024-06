Les armes que l’Ukraine pourrait utiliser pour tirer sur la Russie

Plusieurs pays – la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Norvège et les États-Unis – ont doté l’Ukraine de lanceurs au sol capables de tirer des missiles à plus longue portée. Ces systèmes sont connus sous le nom de lanceurs HIMARS et MLRS, et ils peuvent également tirer sur les systèmes de missiles tactiques de l’armée de fabrication américaine, ou ATACMS, qui ont une portée allant jusqu’à 190 milles.

Cependant, en révélant la nouvelle politique, les responsables américains ont déclaré que leur politique ne permettrait pas l’utilisation d’ATACMS ou de missiles à longue portée capables de frapper profondément en Russie. L’Allemagne a également refusé jusqu’à présent de faire don de son missile Taurus, d’une portée de 310 milles, en partie par crainte qu’il ne soit tiré profondément en Russie et n’aggrave la guerre. Cela est désormais encore moins probable, a déclaré jeudi Rafael Loss, expert en armement au Conseil européen des relations étrangères, dans une interview.

De plus, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des missiles à moyenne portée ou des bombes au sol de petit diamètre pouvant atteindre la Russie à une distance de 50 à 90 milles.

Mais les nouvelles autorisations pourraient avoir leur plus grand impact dans la guerre pour la supériorité aérienne – surtout si les alliés autorisent leurs avions à réaction et drones donnés à attaquer dans l’espace aérien russe.

Vendredi, le ministre néerlandais des Affaires étrangères a déclaré que l’Ukraine pourrait utiliser les 24 avions de combat F-16 que les Pays-Bas se sont engagés à envoyer sur le territoire russe dans le cadre de missions de guerre.