Les armes Predator de la sortie Blu-ray

Tous ceux qui sont déçus de ne pas avoir pu voir l’année dernière, c’était génial Prédateur-préquelle Proie dans les salles obtiendra bientôt la meilleure chose suivante. Le titre en streaming devient sa propre version 4K/Blu-ray la semaine prochaine et io9 propose un extrait exclusif des fonctionnalités spéciales.

Réalisé par Dan Trachtenberg, Proie met en vedette Amber Midthunder dans le rôle de Naru, une jeune femme Comanche qui se retrouve, avec sa tribu, dans une bataille avec une créature mystérieuse. Celui qui, on s’en rend vite compte, est très similaire au Prédateurs, nous avons vu Arnold Schwarzenegger et Danny Glover enchevêtrement avec il y a plus de 30 ans. C’est un film phénoménal et même s’il a fait ses débuts sur Hulu, il sortira maintenant en version physique le 3 octobre. La sortie est accompagnée de toutes sortes de fonctionnalités spéciales (voir la liste complète ci-dessous), mais en voici un petit avant-goût, exclusif à io9, avec Trachtenberg parlant de l’évolution, ou plutôt de la dévolution, des armes du Predator dans le film.

Clip exclusif de Prey : Les armes du prédateur

Ce clip est issu du making-of documentaire présent sur le disque, ce qui n’est qu’une des fonctionnalités spéciales. Voici le récapitulatif complet.

● Réalisation de Proie: Entrez dans les coulisses de Proie alors que les acteurs et l’équipe explorent la genèse du projet, comment ils ont donné de l’authenticité à l’histoire, l’entraînement physique intense que les acteurs ont enduré et le travail d’effets qui a ramené l’emblématique Predator à l’écran.

● Proie Panel FYC avec acteurs et équipe : Allez plus profondément dans Proie avec une table ronde animée mettant en vedette le réalisateur Dan Trachtenberg, l’acteur Amber Midthunder, le producteur Jhane Myers, le directeur de la photographie Jeff Cutter, la monteuse Angela M. Catanzaro et le concepteur d’effets de créatures Alec Gillis.

● Scène d’ouverture alternative : Découvrez une scène qui n’a pas été retenue avec les commentaires de Dan Trachtenberg.

● Scène supprimée : Grand Guerrier, Petit Guerrier : Découvrez une scène qui n’a pas été retenue avec les commentaires de Dan Trachtenberg.

● Scène supprimée : Poursuite à la cime des arbres (pré-visible) : Découvrez une scène qui n’a pas été retenue avec les commentaires de Dan Trachtenberg.

● Commentaire audio : Regardez le film avec le commentaire audio de Dan Trachtenberg, Amber Midthunder, Jeff Cutter et Angela M. Catanzaro.

Proie sortira en 4K et Blu-ray le 3 octobre. Best Buy a un Steelbook exclusif et la version normale est disponible partout où les disques physiques sont encore vendus. Aussi, c’est toujours sur Hulu pour diffuser ici.

