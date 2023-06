LE monde serait au bord de la catastrophe si des armes nucléaires tombaient entre les mains des « bandits » de Wagner, a prévenu l’allié de Poutine, Dmitri Medvedev.

Son avertissement est venu alors que les troupes de Prigozhin marchaient vers Moscou avant qu’un revirement de choc ne le voie mettre ses troupes à seulement 120 milles de la capitale.

Medvedev a mis en garde contre une catastrophe nucléaire Crédit : Reuters

Rostov-sur-le-Don est occupé par les combattants de Wagner depuis leur invasion plus tôt dans la journée Crédit : AP

La Russie dispose d’un vaste arsenal d’armes nucléaires, ce qui accroît les craintes Crédit : AP

Il a déclaré à TASS : « Nous sommes bien conscients des conséquences d’un coup d’État dans la plus grande puissance nucléaire.

« Dans l’histoire de la race humaine, il n’y a jamais eu de situation où le plus grand arsenal d’armes nucléaires ait été contrôlé par des bandits.

« Une telle crise ne se limitera évidemment pas à un seul pays. Le monde sera amené au bord de l’anéantissement. »

Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité, a déclaré que peu importe à quel point les « criminels fous » de Wagner veulent voir ces événements se matérialiser, la Russie ne laissera pas cela se produire.

Ses commentaires interviennent alors que Vladimir Poutine fait face au plus grand défi à sa règle de poing de fer depuis qu’il est arrivé au pouvoir à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique et a pris le contrôle du Kremlin il y a plus de deux décennies.

Ce que nous savons:

Les forces du groupe Wagner étaient en rébellion ouverte alors qu’un mandat d’arrêt a été émis contre le seigneur de guerre Yevgeny Prigozhin

Poutine a prononcé un discours tôt le matin, rageur : « C’est une trahison »

Une compagnie de mercenaires a marché sur Moscou avec 25 000 soldats après avoir traversé la frontière depuis les champs de bataille en Ukraine

Et puis une intervention de la onzième heure a apparemment vu Priogzhin accepter de retirer ses hommes

Rishi Sunak a convoqué une réunion Cobra alors que le Royaume-Uni surveillait la situation avec le reste de l’Occident

L’Ukraine a célébré les luttes intestines en Russie – et a déclaré qu’elle faisait preuve de faiblesse

Les experts ont averti que cela pourrait être le début d’une guerre civile à grande échelle et que le régime de Poutine pourrait ne pas durer plus de 24 heures

Les troupes de Wagner engagées avec les forces militaires russes sur la route de Moscou

Des hélicoptères et un avion espion auraient été abattus et un dépôt pétrolier aurait explosé

Le seigneur de guerre Wagner Yevgeny Prigozhin a affirmé qu’il voulait évincer les hauts gradés de l’armée russe

Priogzhin était un allié fidèle de Poutine, mais semble s’être retourné contre lui à propos de l’Ukraine

Yevgeny Prigozhin affirme qu’il a accepté de se retirer et de mettre fin au chaos en Russie – même avec ses troupes à seulement 120 milles de Moscou.

Les armes nucléaires ont été au centre de la controverse pour la Russie et ses alliés, car il y a seulement quelques semaines, des missiles nucléaires ont été déplacés vers la Biélorussie à une distance de frappe des territoires de l’OTAN.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a promis qu’il « n’hésitera pas » à utiliser les armes mortelles s’il est menacé.

L’ajout d’armes nucléaires à la Biélorussie donne à la Russie un avantage, car elle peut désormais frapper dans les territoires de l’OTAN.

Poutine a lancé une menace nucléaire effrayante : « Les États-Unis prétendent ne pas avoir peur d’une escalade du conflit en Ukraine, mais les gens sains d’esprit là-bas ne veulent manifestement pas en faire une troisième guerre mondiale.

« En cas de troisième guerre mondiale, il n’y aura pas de gagnants, y compris l’Amérique. »

Le mouvement des armes nucléaires meurtrières vers la Biélorussie est le premier mouvement de Moscou de telles ogives hors de Russie depuis la chute de l’Union soviétique.

La famille de missiles Iskander est conçue pour atteindre des cibles à des distances relativement courtes avec une puissance et une vitesse élevées – jusqu’à 5 800 mph.

Medevev a critiqué Wagner et a mis en garde contre le désastre s’ils mettaient la main sur des armes nucléaires Crédit : AP

Aujourd’hui, Poutine a qualifié Wagner de traître pour avoir marché vers Moscou Crédit : AFP