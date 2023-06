Les armes nucléaires russes entre les mains d’un « dictateur fou » | Nouvelles du monde

Alexandre Loukachenko dit que la Biélorussie a « exigé » les armes nucléaires de la Russie (Photo : Natalia KOLESNIKOVA/AFP) Le chef de l’opposition biélorusse en exil a mis en garde contre le danger de La Russie remet l’arme nucléaire « entre les mains d’un dictateur fou ». Svetlana Tikhanovskaya a fait des commentaires cinglants sur le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko en parlant à la BBC à Varsovie, Pologne. Elle a accusé l’Occident de « garder le silence » sur le premier déploiement d’armes nucléaires en dehors de la Russie depuis l’effondrement de l’URSS en 1991. Loukachenko est considéré comme un allié clé de la Russie, la Biélorussie agissant comme une rampe de lancement pour l’invasion de l’Ukraine par Poutine en février dernier. Loukachenko a annoncé que les premiers «missiles et bombes» étaient arrivés dans le pays à la télévision d’État russe, et lorsque le présentateur lui a demandé de confirmer si la Biélorussie avait reçu des armes plus tôt que prévu, il a répondu: «Pas tous. Progressivement.’ Il a affirmé que les bombes russes étaient « trois fois plus puissantes » que celles larguées sur Nagasaki et Hiroshima au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Loukachenko a également déclaré qu’il n’avait pas simplement demandé les armes à Poutine – « Je les ai exigées », a-t-il déclaré, affirmant qu’il en avait besoin pour se protéger contre les agressions extérieures. La Biélorussie, comme l’Ukraine et le Kazakhstan, a renoncé à son arsenal nucléaire dans les années 1990 en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie post-soviétique et de l’Occident. Svetlana Tikhanovskaya a décrit Loukachenko comme un «dictateur fou» (Photo: SERGEI GAPON / AFP via Getty Images)



Poutine et Loukachenko sont de proches alliés (Photo: via .) Il n’y a pas encore de preuve que des armes nucléaires aient été livrées à la Biélorussie, mais si elles le sont, cela marque un renversement significatif. Plus: Tendance

Moscou a annoncé cette décision en mars et a déclaré qu’il conserverait le contrôle des missiles. « Ce déploiement ne crée aucune nouvelle menace pour les pays de l’OTAN, ils ne le prennent donc pas au sérieux », a déclaré Mme Tikhanovskaya, estimant que les pays occidentaux ne voient aucune différence entre un missile tiré depuis la Russie ou depuis la Biélorussie. «Mais la Biélorussie est notre pays et nous ne voulons pas d’armes nucléaires. «C’est comme la dernière étape pour garder notre indépendance. Et ils [in the west] restent silencieux à ce sujet. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

