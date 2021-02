Les armes nucléaires de la Corée du Nord ne vont nulle part et les États-Unis doivent s’en remettre

Joe Biden, alors président de la commission des relations extérieures du Sénat, au village frontalier de Panmunjom, Corée du Sud, le 11 août 2001. Chung Sung-Jun / Getty Images

Le départ des administrations Biden de l’approche de Trump à l’égard de la Corée du Nord est un changement utile.

Mais l’insistance continue de Biden sur la dénucléarisation est contre-productive, écrit Bonnie Kristian, collègue de Defence Priorities.

Si les États-Unis mettent cela de côté, une multitude d’objectifs plus pratiques deviennent réalisables.

Les observateurs ne devraient pas confondre l’absence d’engagement direct entre Washington et Pyongyang avec un désintérêt pour le sort des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, a déclaré le représentant du département d’État Ned Price lors d’un récent point de presse.

Price a souligné que les «objectifs stratégiques» de l’administration avec le régime de Kim Jong Un seront[ed] sur la réduction de la menace qui pèse sur les États-Unis et sur nos alliés ainsi que sur l’amélioration de la vie des populations nord-coréenne et sud-coréenne. Et, encore une fois, le principe central est que nous restons attachés à la dénucléarisation de la Corée du Nord. «

L’approche professionnelle de l’équipe Biden est un changement opportun par rapport à la diplomatie photo-op de leurs prédécesseurs. Mais cette insistance continue sur la dénucléarisation comme objectif principal de l’engagement entre les États-Unis et la Corée du Nord est incroyablement contre-productive.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un passe en revue un missile balistique intercontinental Hwasong-15 sur une photo non datée publiée par l’Agence centrale de presse coréenne, le 30 novembre 2017. Reuters

Si Biden et son équipe souhaitent sérieusement progresser sur leurs deux premiers objectifs stratégiques – réduction de la menace et gains humanitaires dans la péninsule coréenne – ils doivent abandonner le troisième. Pour progresser avec la Corée du Nord, oubliez la dénucléarisation.

Nous pouvons le faire en toute sécurité pour trois raisons. Premièrement, comme l’a fait remarquer Price lui-même, «les États-Unis restent, bien entendu, le pays le plus puissant et le plus fort du monde». Même avec des armes nucléaires, la puissance militaire de la Corée du Nord est minuscule en comparaison. Dans l’armement nucléaire comme dans l’armement conventionnel, l’avantage américain est écrasant, comme le régime Kim le sait bien.

Cela ne veut pas dire que Pyongyang ne pouvait pas faire de réels dégâts. C’est possible – la capitale sud-coréenne de Séoul, une ville de 10 millions d’habitants, n’est qu’à 30 miles de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, bien à portée de frappe de la Corée du Nord.

Mais Kim est incontestablement conscient des conséquences qu’une agression non provoquée contre un allié américain (sans parler des États-Unis proprement dits ou de notre armée, qui a une présence sud-coréenne étendue) entraînerait. Il ne finirait pas le conflit de pouvoir qui en résultait; il pourrait ne pas le finir vivant.

Cette vérité manifestement évidente crée une dissuasion puissante pour les États-Unis, et c’est une dissuasion que le maintien indéfiniment du statu quo nucléaire n’évitera pas.

Kim sur ce qu’on a dit être un site d’essai de missiles dans un lieu non divulgué en Corée du Nord, le 15 mai 2017. KRT via AP Video

Deuxièmement, Price répète l’affirmation de longue date selon laquelle la dénucléarisation est en soi un objectif. Ce n’est pas – ou, du moins, ne devrait pas être – tout à fait correct. Le but approprié est d’éviter une guerre nucléaire horrible, qui change le monde et qui change l’histoire.

La dénucléarisation est une moyen d’accomplir cet évitement. Mais ce n’est pas le seul manière, et la simple existence des armes nucléaires de la Corée du Nord ne signifie pas qu’elles seront utilisées.

Les États-Unis coexistent déjà en toute sécurité avec une Corée du Nord nucléaire. Nous coexistons également de manière stable avec d’autres puissances nucléaires, dont plusieurs (principalement la Chine et la Russie, mais aussi le Pakistan, si la sagesse conventionnelle est correcte) qui ne sont guère amicales de manière fiable avec l’Amérique.

L’arsenal nucléaire de la Russie est d’une force similaire à la nôtre, et la Chine possède une armée et une économie beaucoup plus puissantes que la Corée du Nord ne le pourrait jamais. Pourtant, la dénucléarisation complète de ces pays n’est pas la politique américaine standard, non seulement parce que c’est un objectif irréalisable pour Washington mais parce qu’il n’est pas nécessaire d’éviter la guerre nucléaire.

Nous pouvons également éviter un conflit nucléaire impliquant la Corée du Nord sans parvenir à la dénucléarisation – en fait, nous le faisons depuis des décennies.

Enfin, oublier la dénucléarisation pour le moment peut finalement nous amener à la dénucléarisation, et cela nous aidera certainement à atteindre les deux autres objectifs de l’administration, à savoir la désescalade et l’amélioration de la qualité de vie du peuple coréen.

Biden, alors vice-président, avec des soldats du Joint Joint Security Area à Panmunjom, le 7 décembre 2013. Chung Sung-Jun / Getty Images

Si nous mettons de côté la dénucléarisation – une concession que Pyongyang ne fera pas tant qu’elle perçoit un risque de changement de régime forcé et orchestré par les États-Unis comme celui en Irak et en Libye – une multitude d’objectifs plus pratiques et réalisables nous deviennent accessibles.

La diplomatie de travail de l’administration Biden pourrait entraîner un gel nucléaire, des inspections régulières de l’arsenal de Kim, ou même une réduction de son stock nucléaire ou de ses systèmes de missiles. Il pourrait produire, sept décennies de retard, un traité de paix mettant officiellement fin à la guerre de Corée. Il pourrait négocier des concessions avec Pyongyang en proposant la cessation des sanctions américaines qui nuisent aux Nord-Coréens ordinaires. Cela pourrait permettre un engagement élargi dirigé par la Corée du Nord et la Corée du Sud, y compris le commerce et la reconnexion de familles divisées.

Il pourrait prendre des mesures pour faire de la Corée du Nord un pays beaucoup plus normal, ouvrir le «royaume de l’ermite» à la culture et à l’économie mondiales et donner à ses habitants une chance de se déprogrammer du lavage de cerveau sadique de leur gouvernement. Et cela pourrait finalement jeter les bases d’une nouvelle ère dans les relations étrangères nord-coréennes, une ère qui pourrait mûrir un jour, probablement longtemps après la fin de cette administration, en un Pyongyang dénucléarisé et même démocratique.

Rien de tout cela n’est possible, cependant, si l’administration Biden insiste sur la dénucléarisation dès maintenant. Une demande à courte vue de Kim de concéder ce qu’il considère comme sa seule garantie contre l’invasion américaine permettra à Biden de quitter ses fonctions, tout comme l’ancien président Donald Trump, après avoir déplacé d’un pouce les relations américano-nord-coréennes.

Bonnie Kristian est membre de Defence Priorities, rédactrice en chef de The Week et chroniqueuse à Christianity Today. Ses écrits ont également été publiés sur CNN, NBC, USA Today, le Los Angeles Times et Defense One, entre autres.

