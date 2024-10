Les armes nord-coréennes sont plus importantes que les troupes dans la guerre russe contre l’Ukraine | Ukraine

Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est allé droit au but dans son discours présidentiel : « Un autre État, a-t-il déclaré, se joignait à la guerre contre l’Ukraine ». Il faisait référence aux renseignements de plus en plus nombreux qui montrent que des soldats d’élite nord-coréens se trouvent en Russie et se préparent à rejoindre ce qui est devenu un combat qui, en fait, s’étend à toute l’Asie.

L’effet sera plus grand que le nombre estimé impliqué. Vendredi, le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) a rapporté que 1.500 membres des forces spéciales de Pyongyang avaient traversé la frontière vers Vladivostok, dans l’extrême-est de la Russie, pour commencer leur entraînement et participer dans une certaine mesure à la guerre en Ukraine.

Dans le passé, la Corée du Nord, isolée, a envoyé des pilotes en Égypte, où ils ont combattu contre Israël lors de la guerre du Kippour en 1973, et au Vietnam, où certains ont effectué des sorties secrètes contre les forces américaines. Mais Pyongyang n’a jamais déployé un si grand nombre de ses troupes à l’étranger.

Ils représentent le premier élément de ce qui pourrait être un déploiement de quatre brigades de 12 000 hommes, ce qui représente un engagement significatif – bien qu’encore modeste par rapport aux quelque 600 000 soldats russes déjà présents en Ukraine. Étant donné que la Russie perd environ 1 200 combattants par jour en termes de morts et de blessés lors de son offensive vers l’Est en automne, les Nord-Coréens pourraient être rapidement épuisés sur la ligne de front.

On ne sait pas ce que feront les Nord-Coréens, mais étant donné la tactique de la Russie sur la ligne de front, qui reste relativement peu soucieuse des vies humaines, il est difficile d’imaginer qu’ils seraient envoyés dans un effort hivernal pour prendre Pokrovsk ou un autre endroit clé du front oriental de l’Ukraine.

Mais Sam Cranny-Evans, du groupe de réflexion Royal United Services Institute, affirme que les troupes nord-coréennes pourraient être utilisées dans divers autres rôles : près de la ligne de front « pour soutenir la logistique et l’ingénierie – déplacer des munitions, creuser des fortifications » ou plus profondément à l’arrière. ou à l’intérieur de la Russie pour libérer davantage de troupes du Kremlin, ou simplement pour effectuer une rotation d’entraînement où elles « acquerraient simplement des connaissances en matière de combat ».

Les forces nord-coréennes ont beaucoup à apprendre, notamment sur la manière dont des drones bon marché de 300 à 400 £ façonnent le champ de bataille en Ukraine, empêchant les concentrations de forces et réduisant les risques de surprise.

Mais il existe également des avantages politiques évidents pour les deux parties, notamment un resserrement significatif des relations entre deux membres de « l’Axe du bouleversement » – le groupe Russie, Chine, Iran et Corée du Nord, dont les membres, à des degrés divers, veulent contester hégémonie militaire occidentale.

Volodymyr Zelenskyy assiste à une réunion avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à Kiev, le 21 octobre 2024, à un moment où il n’est pas clair si l’aide militaire américaine se poursuivra sous une nouvelle présidence. Photographie : Service de presse du président de l’Ukraine/AP

«La Russie a offert à Pyongyang un soutien politique qui n’était auparavant visible qu’à Pékin et encourage le Nord.» [of Korea]. Il pourrait également fournir une technologie de missiles et éventuellement une technologie de sous-marins », a déclaré Richard Fontaine, directeur général du Center for a New American Security, un groupe de réflexion américain, affirmant que le Kremlin utilisait la guerre en Ukraine comme un accélérateur pour rapprocher les deux pays. pays ensemble.

Mais les renseignements sud-coréens ont touché à quelque chose de plus important, du moins pour la Russie. Le NIS estime avoir surveillé 70 expéditions de munitions – obus, missiles et roquettes antichar – en provenance de la Corée du Nord vers la Russie depuis août de l’année dernière, transportant selon ses estimations 8 millions de cartouches d’armes, dont des obus russes de 152 mm et 122 mm, si cruciaux pour les opérations de Moscou. assauts destructeurs sur la ligne de front.

Si c’est exact, il s’agit de quantités importantes, et elles surviennent à un moment où les élections américaines signifient qu’il n’est pas clair si l’aide militaire – les dons d’armes – à l’Ukraine de la part de la superpuissance mondiale restante se poursuivra. L’Europe continue de lutter pour accroître sa propre production de munitions, l’UE reconnaissant qu’à la fin du mois d’août elle n’avait livré que 650 000 obus sur le million d’obus qu’elle avait promis d’envoyer avant avril.

Un prêt de 50 milliards de dollars accordé à l’Ukraine par les pays du G7, financé par les intérêts courus sur les avoirs russes gelés par l’Occident, devrait être confirmé lors de la réunion de la Banque mondiale et du FMI plus tard cette semaine, ce qui pourrait contribuer à atténuer une partie de la pression. Mais la concentration constante de la Russie sur la poursuite de la guerre et l’approfondissement de ses relations avec l’un des rares alliés disposés à l’aider montre que le défi auquel Kiev est confronté reste intense.