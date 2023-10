Les armes israéliennes ont discrètement aidé l’Azerbaïdjan à reprendre le Haut-Karabakh, au grand désarroi des Arméniens

Ces vols ont ébranlé les responsables arméniens à Erevan, longtemps méfiants à l’égard de l’alliance stratégique entre Israël et l’Azerbaïdjan, et ont mis en lumière les intérêts nationaux d’Israël dans la région agitée au sud des montagnes du Caucase.

Quelques semaines seulement avant que l’Azerbaïdjan ne lance son assaut de 24 heures le 19 septembre, des avions cargo militaires azerbaïdjanais ont volé à plusieurs reprises entre une base aérienne du sud d’Israël et un aérodrome près du Haut-Karabakh, selon les données de suivi des vols et les diplomates arméniens, alors même que les gouvernements occidentaux appelaient à des pourparlers de paix. .

Le blitz azerbaïdjanais de septembre impliquant de l’artillerie lourde, des lance-roquettes et des drones – largement fournis par Israël et la Turquie, selon les experts – a contraint les autorités séparatistes arméniennes à déposer les armes et à s’asseoir pour des négociations sur l’avenir de la région séparatiste.

Le Haut-Karabagh va se dissoudre, mettant fin au rêve d’indépendance des Arméniens de souche

L’offensive azerbaïdjanaise a tué plus de 200 Arméniens dans l’enclave, pour la grande majorité des combattants, et quelque 200 soldats azerbaïdjanais, selon les responsables.

Il y a des ramifications au-delà de l’enclave volatile de 4 400 kilomètres carrés (1 700 milles carrés).

Les combats ont poussé plus de 100 000 personnes – plus de 80 pour cent des résidents de souche arménienne de l’enclave – à fuir au cours des deux dernières semaines. L’Azerbaïdjan s’est engagé à respecter les droits des Arméniens de souche. L’Arménie qualifie cet exode de forme de nettoyage ethnique.

Les ministères israéliens des Affaires étrangères et de la Défense ont refusé de commenter l’utilisation d’armes israéliennes au Haut-Karabakh ou les inquiétudes de l’Arménie concernant son partenariat militaire avec l’Azerbaïdjan.

En juillet, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant s’est rendu à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, où il a salué la coopération militaire des deux pays et leur « lutte commune contre le terrorisme ».

Israël a de gros intérêts en Azerbaïdjan, qui constitue une source essentielle de pétrole et un allié fidèle contre l’ennemi juré d’Israël, l’Iran. C’est aussi un client lucratif d’armes sophistiquées.

« Il n’y a aucun doute sur notre position en faveur de la défense de l’Azerbaïdjan », a déclaré l’ancien ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan, Arkady Milman. « Nous avons un partenariat stratégique pour contenir l’Iran. »

Bien qu’Israël, autrefois pauvre en ressources, dispose désormais de beaucoup de gaz naturel au large de sa côte méditerranéenne, l’Azerbaïdjan fournit toujours au moins 40 pour cent des besoins pétroliers d’Israël, gardant les voitures et les camions sur ses routes.

Réfugiés du Haut-Karabakh en route vers l’Arménie. Photo : Reuters

Israël s’est tourné vers les gisements offshore de Bakou à la fin des années 1990, créant un oléoduc passant par le centre de transport turc de Ceyan, isolant l’Iran, qui à l’époque capitalisait sur le pétrole circulant par ses oléoducs depuis le Kazakhstan vers les marchés mondiaux.

L’Azerbaïdjan se méfie depuis longtemps de l’Iran, son voisin musulman chiite de la mer Caspienne, et s’irrite de son soutien à l’Arménie, qui est chrétienne orthodoxe.

L’Iran a accusé l’Azerbaïdjan d’héberger une base pour les opérations de renseignement israéliennes contre lui – une affirmation que l’Azerbaïdjan et Israël nient.

« Il est clair pour nous qu’Israël a intérêt à maintenir une présence militaire en Azerbaïdjan, en utilisant son territoire pour observer l’Iran », a déclaré le diplomate arménien Tigran Balayan.

Ce qu’il faut savoir sur le conflit azerbaïdjano-arménien au Haut-Karabakh

Rares sont ceux qui ont autant bénéficié des relations étroites entre les deux pays que les sous-traitants militaires israéliens. Les experts estiment qu’Israël a fourni à l’Azerbaïdjan près de 70 % de son arsenal entre 2016 et 2020, donnant à l’Azerbaïdjan un avantage sur l’Arménie et renforçant l’importante industrie de défense israélienne.

« Les armes israéliennes ont joué un rôle très important en permettant à l’armée azerbaïdjanaise d’atteindre ses objectifs », a déclaré Pieter Wezeman, chercheur principal à l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui suit les ventes d’armes.

Les missiles israéliens à longue portée et les drones explosifs connus sous le nom de munitions errantes ont compensé la petite force aérienne de l’Azerbaïdjan, a déclaré Wezeman, frappant même parfois en profondeur en Arménie elle-même.

Parallèlement, les missiles sol-air israéliens Barak-8 ont protégé l’espace aérien de l’Azerbaïdjan en abattant des missiles et des drones, a-t-il ajouté.

La ville de Stepanakert, Haut-Karabakh, reprise lors d’une opération militaire azerbaïdjanaise. Photo : AFP

Juste avant l’offensive du mois dernier, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que l’armée avait procédé à un test de missile Barak-8. Son développeur, Israel Aerospace Industries, a refusé de commenter l’utilisation par l’Azerbaïdjan de son système de défense aérienne et de ses drones de combat.

Mais l’Azerbaïdjan s’est vanté du succès des drones israéliens à percer les défenses arméniennes et à faire pencher la balance au cours de la guerre sanglante de six semaines en 2020.

Son ministre de la Défense a qualifié en 2016 un drone de combat fabriqué par le groupe aéronautique israélien de « cauchemar pour l’armée arménienne », qui a soutenu les séparatistes de la région lors du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh cette année-là.

Le président Ilham Aliyev en 2021 – une année d’affrontements meurtriers à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie – a été filmé en souriant alors qu’il caressait le petit drone suicide israélien « Harop » lors d’une exposition d’armes.

Israël a déployé des drones suicides similaires lors de raids militaires meurtriers contre des militants palestiniens en Cisjordanie occupée.

« Nous sommes heureux de cette coopération, elle a été très bénéfique et très bénéfique pour la défense », a déclaré l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Israël, Mukhtar Mammadov, à l’Associated Press, parlant de manière générale du soutien d’Israël à l’armée azerbaïdjanaise. « Nous ne le cachons pas. »

Début septembre, à un moment crucial – alors que les diplomates s’efforçaient d’éviter une escalade – les données de suivi des vols montrent que des avions cargo azerbaïdjanais ont commencé à affluer vers Ovda, une base militaire dans le sud d’Israël dotée d’une piste d’atterrissage de 3 000 mètres de long, connue comme le seul aéroport. en Israël qui s’occupe de l’exportation d’explosifs.

AP a identifié au moins six vols opérés par la compagnie azerbaïdjanaise Silk Way Airlines atterrissant à l’aéroport d’Ovda entre le 1er et le 17 septembre en provenance de Bakou, selon le site de suivi de l’aviation FlightRadar24.com. L’Azerbaïdjan a lancé son offensive deux jours plus tard.

Des soldats azerbaïdjanais à un poste de contrôle. Photo : AFP

Durant ces six jours, le transport militaire Iliouchine Il-76, de fabrication russe, est resté plusieurs heures sur le tarmac d’Ovda avant de repartir vers Bakou ou Ganja, la deuxième plus grande ville du pays, juste au nord du Haut-Karabagh.

En mars, une enquête par le journal Haaretz a déclaré avoir dénombré 92 vols de fret militaire azerbaïdjanais vers l’aéroport d’Ovda entre 2016 et 2020. Des augmentations soudaines de vols ont coïncidé avec une recrudescence des combats au Haut-Karabakh, a-t-on constaté.

« Pendant la guerre de 2020, nous avons vu des vols un jour sur deux et maintenant, à nouveau, nous constatons cette intensité de vols qui a conduit au conflit actuel », a déclaré Akopian, l’ambassadeur arménien. « Ce qui se passe est clair pour nous. »

Le ministère israélien de la Défense a refusé de commenter ces vols. L’ambassadeur d’Azerbaïdjan, Mammadov, a déclaré qu’il était au courant de ces informations mais a refusé de commenter.

La décision de soutenir un gouvernement autocratique contre une minorité ethnique et religieuse a alimenté un débat en Israël sur la politique permissive du pays en matière d’exportation d’armes. Parmi les dix plus grands fabricants d’armes au monde, seuls Israël et la Russie ne disposent pas de restrictions légales sur les exportations d’armes fondées sur des préoccupations en matière de droits de l’homme.

« Si quelqu’un peut s’identifier à la peur persistante du nettoyage ethnique des Arméniens (du Haut-Karabakh), c’est bien le peuple juif », a déclaré Avidan Freedman, fondateur du groupe de défense israélien Yanshoof, qui cherche à mettre fin aux ventes d’armes israéliennes aux violateurs des droits de l’homme. « Nous ne souhaitons pas devenir complices. »