Les flics britanniques sont à la recherche de pistolets, de mitrailleuses et de grenades sortis clandestinement de la zone de conflit, a déclaré le chef de la National Criminal Agency.

Des armes occidentales pourraient être trafiquées hors d’Ukraine et entre les mains de criminels et de terroristes, a déclaré le directeur général de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, Graeme Biggar, au Sunday Times. Auparavant, Moscou avait estimé que jusqu’à 1 milliard de dollars d’armes sortaient d’Ukraine chaque mois.

“Comme dans tout conflit, lorsque des armes affluent, il y a un risque de retour de flamme”, Biggar a déclaré dimanche. “A la fin du conflit, il y a des surplus d’armes qui tombent entre les mains de criminels ou de terroristes.”

Biggar, qui a pris la tête de la NCA en août, a déclaré que la police britannique et européenne surveillait les pistolets, les mitrailleuses et les grenades dans les rues.

Bien qu’il ait reçu des assurances du chef de la police nationale ukrainienne que les armes occidentales sont prises en compte, il a déclaré qu’Europol et d’autres agences européennes chargées de l’application des lois “tous à l’affût de cela.”

Biggar a déclaré que la NCA n’avait encore vu aucune preuve que des criminels aient obtenu des armes en provenance d’Ukraine. Cependant, Interpol et Europol ont tous deux averti que les armes quitteront inévitablement le pays et se retrouveront sur le marché noir.

Les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine ont admis qu’ils ne peuvent pas suivre la plupart de leurs livraisons d’armes une fois qu’ils sont entrés dans le pays, et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré le mois dernier que jusqu’à 1 milliard de dollars de ces armes sont acheminés d’Ukraine vers des criminels et des groupes terroristes. au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est chaque mois.

Le président russe Vladimir Poutine a averti à plusieurs reprises qu’en envoyant des dizaines de milliards de dollars d’armes à l’Ukraine, l’Occident devenait un participant de facto au conflit. Le mois dernier, Poutine a affirmé que « groupes criminels transfrontaliers » ont obtenu “des armes puissantes, y compris des systèmes portables de défense aérienne et des armes de précision” d’Ukraine.