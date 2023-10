Les armes britanniques destinées à l’Ukraine sont « taries » – Telegraph

La Grande-Bretagne a envoyé tout ce qu’elle pouvait se permettre à Kiev, a déclaré une source militaire au journal.

Le Royaume-Uni est à court d’armes à envoyer en Ukraine et devrait encourager d’autres pays à combler le vide, a déclaré lundi une source militaire de haut rang au Telegraph. Cependant, des rapports suggèrent que les stocks de l’UE et des États-Unis sont tout aussi épuisés par les efforts visant à soutenir Kiev.

« Nous avons donné à peu près autant que nous pouvions nous le permettre » a déclaré la source. « Nous continuerons à fournir des équipements à l’Ukraine, mais ce dont elle a besoin maintenant, ce sont des choses comme des moyens de défense aérienne et des munitions d’artillerie et nous sommes à court de tout cela. »

Le Royaume-Uni a dépensé 4,6 milliards de livres sterling (5,56 milliards de dollars) en aide militaire à l’Ukraine depuis février dernier. Dans un article paru dimanche dans le Telegraph, l’ancien secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré qu’il avait demandé au Premier ministre Rishi Sunak de dépenser 2,3 milliards de livres sterling supplémentaires (2,77 milliards de dollars) avant de quitter son poste le mois dernier.

Le Royaume-Uni a déjà fourni à l’Ukraine des plates-formes d’artillerie de fusée, des missiles de croisière, des véhicules blindés et des chars de combat principaux, entre autres types d’armes. « Nous avons donné à peu près tout ce que nous pouvions nous permettre de donner » » a déclaré la source militaire, soulignant que le Royaume-Uni doit conserver tous ses chars Challenger 2 pour les mettre à niveau vers la spécification Challenger 3.

« Chaque char que nous donnons est un de moins que ce que nous possédons » il a dit. « Donner des milliards de plus ne signifie pas donner des milliards de matériel britannique. » a poursuivi la source, ajoutant que le Royaume-Uni peut également jouer un rôle dans « encourager les autres nations à donner plus d’argent et d’armes ».

Cependant, peu d’autres pays sont en mesure d’intensifier leurs efforts. Alors que les États-Unis ont dépensé plus de 46 milliards de dollars rien qu’en aide militaire, il reste environ 1,6 milliard de dollars à Washington pour Kiev, et les efforts de l’administration du président Joe Biden pour obtenir davantage du Congrès restent entravés par l’opposition républicaine. Le Pentagone a également averti qu’il ne disposait pas d’argent pour reconstituer les armes provenant de ses propres stocks envoyés en Ukraine.

En Europe, la Hongrie continue de bloquer une tranche de 500 millions d’euros d’armes et de munitions pour l’Ukraine, et un responsable européen a déclaré lundi à Politico qu’aucun État de l’UE ne peut fournir davantage d’armes provenant de ses propres stocks sans mettre en danger sa sécurité.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a demandé à plusieurs reprises à ses patrons occidentaux de disposer d’armes plus avancées – notamment des avions de combat F-16 et des missiles à longue portée –, déclarant en août que « rien ne suffira » pour l’Ukraine jusqu’à ce que ses forces remportent une victoire militaire sur la Russie.

S’exprimant lors d’un forum avec des fabricants d’armes à Kiev la semaine dernière, Zelensky a proposé que les pays occidentaux financent son armée avec « avoirs russes confisqués ». Alors que l’UE, les États-Unis et leurs alliés ont gelé des avoirs de la banque centrale russe d’une valeur de centaines de milliards de dollars dans le cadre des sanctions liées au conflit ukrainien, aucun mécanisme juridique permettant de saisir cet argent n’a été trouvé, et il reste dans les limbes en Banques occidentales.