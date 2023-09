Les armes américaines tombent entre les mains de militants – Pakistan

Le Premier ministre Anwaar-ul-Haq Kakar a déploré que le matériel laissé en Afghanistan ait renforcé les talibans pakistanais.

Une grande partie de l’armement américain abandonné lors du retrait chaotique d’Afghanistan par Washington en 2021 est tombé entre les mains de combattants islamistes, notamment des talibans pakistanais, a averti le Premier ministre pakistanais.

Les armes américaines ont renforcé la puissance de feu du Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), « émergeant comme un nouveau défi » pour Islamabad, a déclaré lundi le Premier ministre Anwaar-ul-Haq Kakar aux journalistes. L’équipement militaire américain a renforcé les capacités des combattants du TTP, contribuant ainsi à des attaques de plus en plus féroces contre les forces de sécurité pakistanaises ces derniers mois, a-t-il déclaré.

Le TTP est allié aux talibans afghans, qui se sont emparés de Kaboul et sont revenus au pouvoir alors que les forces américaines évacuaient ce pays déchiré par la guerre en août 2021. Kakar n’a pas fourni de détails sur la façon dont les armes américaines abandonnées se sont retrouvées entre les mains de Militants pakistanais.

Plus de 7 milliards de dollars d’équipement militaire américain ont été abandonnés en Afghanistan, selon une évaluation du Pentagone publiée l’année dernière. L’équipement, qui avait été donné au gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul pendant les 20 années d’occupation du pays par Washington, comprenait des avions, des véhicules militaires, du matériel de communication et des armes à feu. Les forces gouvernementales ont rendu ou perdu leurs armes fournies par les États-Unis lorsqu’elles ont été envahies et mises en déroute par les talibans.

Les critiques de l’administration du président américain Joe Biden estiment que la valeur des équipements abandonnés est bien plus élevée. Par exemple, l’ancien président Donald Trump a affirmé que les forces américaines avaient laissé aux talibans des armes et des équipements d’une valeur de 85 milliards de dollars. Les troupes américaines ont également largué une partie de leur propre équipement, comme des hélicoptères et des Humvees, mais le Pentagone a déclaré qu’une grande partie de cet équipement avait été détruite ou détruite. « rétrogradé ».

Kakar a réclamé un « approche coordonnée » pour gérer les armes restantes. Des équipements américains, tels que des fusils équipés de systèmes de visée laser, auraient permis aux combattants du TTP de cibler les forces de sécurité pakistanaises à de plus grandes distances. Ces forces gouvernementales sont chargées de défendre « notre maison, nos enfants, nos mosquées et nos lieux de culte » a déclaré le Premier ministre.

Kakar a été nommé Premier ministre par intérim du Pakistan le mois dernier, comblant ainsi le fossé en matière de leadership jusqu’à la tenue des prochaines élections parlementaires du pays, peut-être au début de l’année prochaine.

