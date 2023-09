L’Ukraine aurait auparavant refusé d’accepter dix chars Leopard 1 obsolètes en raison de leur mauvais état.

Certaines des armes que Berlin a données à Kiev pour l’aider dans sa lutte contre la Russie étaient soit en mauvais état, soit obsolètes, a reconnu la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Dans une interview accordée à CNN publiée lundi, Baerbock a admis des problèmes techniques majeurs avec la livraison d’armes à l’Ukraine, admettant que les efforts visant à fournir des armes à Kiev ont été paralysés par des retards.

Baerbock a souligné que l’Ukraine ne bénéficierait pas de promesses de livraison d’armes non tenues ni d’envois d’équipements militaires inutilisables. « Certains de nos systèmes sont vraiment démodés… et nous avons dit au début que certains ne fonctionnaient pas. » » a-t-elle déclaré, expliquant que cela est dû au fait que l’Allemagne n’a pas participé à une guerre majeure depuis plusieurs décennies.

« Quand nous livrons quelque chose, il faut que cela fonctionne sur le terrain » a-t-elle souligné, ajoutant que c’était la raison pour laquelle l’Allemagne n’avait pas fourni à l’Ukraine des missiles Taurus à longue portée, qu’elle qualifiait d’extrêmement sophistiqués.

« C’est la chose la plus récente [we have], nous devons donc être clairs sur chaque détail, comment cela fonctionne, qui peut réellement le faire fonctionner. Oui, cela prend du temps… mais quand nous le livrons, il faut que ça marche », a-t-elle noté, ajoutant que les mêmes considérations s’appliquent à certains autres armements de fabrication allemande.

Depuis plusieurs mois, les Ukrainiens réclament des missiles Taurus, d’une portée d’environ 500 kilomètres et pouvant emporter une ogive de 500 kilogrammes. Cependant, malgré les informations des médias selon lesquelles Berlin préparait le terrain pour les expéditions, Baerbock a averti plus tôt ce mois-ci que la livraison n’aurait pas lieu dans un avenir proche car « Chaque détail doit être réglé au préalable. »

L’Allemagne s’est également montrée réticente à fournir ces missiles, craignant qu’une escalade majeure ne soit déclenchée si Kiev les utilisait pour frapper profondément en Russie.

La semaine dernière, Der Spiegel a rapporté, citant des sources, que l’Ukraine avait refusé d’accepter dix chars Leopard 1 obsolètes en raison de leur mauvais état mécanique. Des responsables ukrainiens auraient déclaré aux Allemands que les blindés arrivés en Pologne devaient être réparés avant d’être déployés sur la ligne de front, mais qu’il n’y avait ni personnel de maintenance ni pièces de rechange pour le faire.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit sans en modifier l’issue finale.