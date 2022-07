Les armes allemandes défaillantes en Ukraine – médias

Les obusiers ne peuvent apparemment pas gérer les exigences du combat

Les canons d’artillerie allemands tombent en panne un mois après avoir été livrés à l’Ukraine, a rapporté vendredi Der Spiegel. Les armes auraient du mal à faire face à la cadence de tir élevée à laquelle l’armée ukrainienne les soumet.

Certains des sept canons Panzerhaubitze 2000 envoyés en Ukraine fin juin montrent des signes de “usure normale,” a rapporté le site d’information allemand, citant des sources anonymes. Une partie du matériel affiche des messages d’erreur et doit être réparée.

L’armée allemande estime que les problèmes proviennent du grand nombre d’obus tirés quotidiennement par les forces ukrainiennes, qui endommagent le mécanisme de chargement des obusiers. Tirer 100 coups par jour est considéré comme une utilisation à haute intensité, note le rapport, ajoutant que les Ukrainiens tirent “beaucoup plus” que ce nombre.

Bien qu’elles aient apparemment surchargé les canons allemands, les forces de Kiev ne tirent toujours qu’une fraction des obus que l’armée russe envoie en retour. Les responsables ukrainiens ont déclaré plus tôt ce mois-ci que leurs canons traversaient 6 000 obus par jour, contre 20 000 pour la Russie. Cette charge de travail n’est pas non plus répartie sur un nombre égal de pièces d’artillerie, la Russie en alignant 15 pour chaque unité ukrainienne.

Les stocks de munitions s’épuisant, l’Ukraine a également tenté de tirer des munitions incompatibles avec les obusiers allemands, a rapporté Der Spiegel. Après avoir appris que ses canons ne pouvaient pas tirer de munitions de haute précision, l’armée allemande a depuis envoyé des pièces de rechange pour remédier à la situation, selon le rapport.

Berlin travaillerait également à la mise en place d’un centre de réparation en Pologne pour remettre les obusiers en action.

Les Panzerhaubitze 2000 ne sont pas la seule arme étrangère à avoir apparemment échoué sur le champ de bataille ukrainien. Les troupes ukrainiennes capturées ont décrit les lanceurs de missiles Javelin – des unités tirées à l’épaule envoyées par le Royaume-Uni et les États-Unis – comme “complètement inutile” en combat urbain, alors que les soldats rencontreraient des problèmes de batterie avec le NLAW “le rendant impossible à utiliser.”

Les chars antiaériens allemands Gepard, dont cinq ont été donnés à l’Ukraine, ont également rencontré des problèmes de compatibilité avec leurs munitions norvégiennes, a noté Der Spiegel. Ce mélange de systèmes d’armes de différents fournisseurs a été identifié par des analystes britanniques et américains comme présentant un “sérieux défi” pour Kiev.