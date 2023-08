Les armes à sous-munitions américaines jouent un rôle clé dans l’offensive ukrainienne

Les armes à sous-munitions que les États-Unis ont fournies à l’Ukraine sous surveillance internationale jouent un rôle clé dans la contre-offensive contre l’invasion russe.

Les forces ukrainiennes ont utilisé les armes à sous-munitions – qui se fragmentent en essaims de bombes plus petites avant d’atteindre leur cible – pour percer les défenses russes telles que les tranchées et les groupes de véhicules, selon le journal de Wall Street.

La contre-offensive ukrainienne a démarré lentement alors que les troupes rencontraient une résistance russe enracinée. De vastes champs de mines ont également empêché l’utilisation de chars fournis par l’Occident pour déterrer les envahisseurs.

« Les bombes à fragmentation sont bonnes. Elles sont efficaces », a déclaré le capitaine Anatoliy Kharchenko, commandant d’une compagnie de reconnaissance, au WSJ. « Mais les Russes sont creusés profondément et ils apprennent vite. »

L’UKRAINE DIT QUE LA RUSSIE A PERDU 250 000 TROUPES DEPUIS LA PREMIÈRE ENVAHISSEMENT DE POUTINE, ZELENSKYY PARTAGE UN MESSAGE TRIOMPHANT

Lorsque les munitions sont arrivées pour la première fois, Kharchenko dit qu’elles ont été utilisées sur des groupes denses d’infanterie russe, mais il dit que les forces russes ont depuis appris à se disperser plus finement derrière leurs fortifications.

Les munitions ne sont que la dernière pièce d’armement que les États-Unis ont livrée à l’Ukraine. L’administration du président Biden a envoyé quelque 110 milliards de dollars d’aide à la sécurité au pays depuis la première invasion russe en février 2022.

PRÈS DE 50 000 HOMMES RUSSES SONT MORTS DANS LA GUERRE D’UKRAINE, PRÈS DE 9 X PLUS GRAND QUE LE CHIFFRE OFFICIEL DE LA RUSSIE : NOUVELLE ÉTUDE

Malgré quelques progrès ukrainiens, les missiles russes continuent de pleuvoir sur les grandes villes du pays. Fonctionnaires ukrainiens a accusé mardi les forces du Kremlin de cibler les secouristes alors que le nombre de morts de deux frappes de missiles russes qui ont percuté des immeubles résidentiels est passé à sept.

Des missiles, des drones et de l’artillerie russes ont frappé à plusieurs reprises des zones civiles tout au long de la guerre. Le Kremlin affirme que ses forces ne ciblent que des actifs militaires, affirmant que d’autres dommages sont causés par des débris d’armes de défense aérienne ukrainiennes.

Les armes à sous-munitions ont été un choix controversé d’envoyer en Ukraine parmi de nombreux Américains ainsi que des alliés des États-Unis. Les dirigeants du Royaume-Uni et de l’Espagne s’y sont opposés à l’époque.

« Le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak en juillet. « Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée, et j’espère que tous les pays pourront continuer à soutenir l’Ukraine. »

« L’Espagne, sur la base de l’engagement ferme qu’elle a avec l’Ukraine, s’est également fermement engagée à ce que certaines armes et bombes ne puissent en aucun cas être livrées », a déclaré la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus de 120 pays ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions (CCM) interdisant toute utilisation, production, transfert et stockage d’armes à sous-munitions par souci humanitaire. Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie n’en font pas partie.

Danielle Wallace de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.