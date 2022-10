Les armes à feu, Dieu et les fausses nouvelles dominent la course présidentielle au Brésil

São Paulo

Le son tonitruant des coups de feu se répercute dans une pièce pendant un barrage apparemment sans fin.

Il est un peu plus de sept heures du soir et le champ de tir du G-16 à São Paulo est bondé, car les clients arrivent pour se détendre après une journée de travail bien remplie. Les champs de tir comme le G-16 ont prospéré et se sont développés au cours des dernières années, gagnant plus de membres à mesure que les ventes d’armes et de munitions augmentent.

Le mérite, selon le copropriétaire de G-16, Daniel Pazzini, revient au président brésilien Jair Bolsonaro.

“Il a essentiellement fait de la publicité gratuite, encourageant les gens à acheter des armes à feu et à se défendre de cette façon”, a déclaré Pazzini, faisant référence au message pro-armes de longue date de Bolsonaro. Deux grands portraits du président ornent les murs de sa gamme, à côté d’une pléthore d’armes de poing, de fusils de chasse et de quelques carabines de gros calibre.

Les lois sur les armes à feu sont devenues un champ de bataille clé – aux côtés de la religion – avant le second tour de l’élection présidentielle de dimanche entre Bolsonaro et son rival de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

La campagne agitée a vu les deux hommes prendre des positions opposées dans le débat sur la propriété des armes à feu, tout en tentant de courtiser les chrétiens évangéliques, qui représenteraient plus de 30% de la population brésilienne, selon l’institut de recherche Datafolha.

Alors que les personnes de toutes les affiliations politiques sont les bienvenues dans son club, Pazzani dit que le choix de ses membres sera probablement simple. “Bolsonaro défend les droits des propriétaires d’armes, pour les bonnes personnes, alors que Lula [da Silva] défend le désarmement », dit-il.

Pendant la présidence de Bolsonaro – entre 2018 et 2021 – le nombre d’armes à feu enregistrées dans le pays est passé de 350 000 à plus d’un million, selon la police fédérale brésilienne.

En revanche, Lula da Silva s’est engagé à renforcer le contrôle des armes à feu s’il est élu. Selon sa proposition, les citoyens ordinaires seraient toujours autorisés à posséder des armes mais pas à les porter.

Pazzini dit qu’il ne s’attend pas à ce que Lula da Silva ait beaucoup d’impact sur ses moyens de subsistance même s’il devient président – ​​mais il mise sur Bolsonaro.

Dans une saison de campagne qui s’est davantage concentrée sur les questions sociales et les guerres culturelles que sur les rouages ​​​​de la politique, un nombre croissant d’églises et de chefs religieux ont commencé à prêcher ouvertement le salut électoral.

Les deux candidats à la présidence ont reconnu l’impact et l’influence des églises sur l’électorat et se sont empressés d’avoir autant de groupes religieux que possible de leur côté.

La tâche semble plus facile pour le titulaire Bolsonaro, qui prie régulièrement lors de ses rassemblements et a une position socialement conservatrice sur l’avortement, le mariage homosexuel et le genre, qui sont plus alignés sur la plupart des églises.

Lors de l’Assemblée de Dieu de la Victoire en Christ, une église pentecôtiste de Santo André, une ville de banlieue à la périphérie de Sao Paulo, le pasteur en chef Odilon Santos, n’hésite pas sur son affiliation politique, affirmant qu’il « votera pour Bolsonaro en raison des principes il défend.

Santos ne croit pas seulement qu’il est juste pour l’église de s’impliquer dans la politique, il savoure l’opportunité.

“Nous pensons que c’est excellent, c’est un privilège pour nous, car pendant de nombreuses années, l’église n’a pas pris position à un moment aussi important pour la nation”, dit-il. « Je suis un prédicateur de l’église mais je suis aussi un citoyen brésilien, je remplis mes obligations, je paie mes impôts. Je crois que j’ai le droit de prendre position et d’influencer les autres.

Lula da Silva a également fait des efforts pour courtiser les églises du Brésil. L’ancien président dirigeait déjà Bolsonaro 53% contre 28% parmi les catholiques – la plus grande dénomination religieuse du pays – avant le premier tour de vote plus tôt cette année, selon une enquête DataFolha du 22 septembre.

Et la semaine dernière, Lula a également publié une lettre ouverte aux évangéliques, promettant de sauvegarder les libertés religieuses et se distanciant de certaines des questions les plus controversées, comme l’avortement.

“Je suis personnellement contre l’avortement et je rappelle à tous que ce n’est pas une question qui doit être tranchée par le président de la République, mais par le Congrès”, a écrit Lula.

Mais ses paroles sont tombées dans l’oreille d’un sourd dans la congrégation de Santos, dit-il. “Pour nous, cette lettre n’a aucune valeur.”

La méfiance a été exacerbée par une campagne électorale amère, marquée par d’intenses campagnes de désinformation et des injures des deux côtés.

Les autorités brésiliennes ont intensifié leurs efforts pour supprimer les informations inexactes des sites Web de médias sociaux, créant même leur propre plate-forme pour démystifier certaines des accusations. Mais cet effort a déclenché des cris de censure parmi les partisans de Bolsonaro, qui ont fait l’objet de plus d’enquêtes sur la diffusion présumée de fausses informations que ceux qui soutiennent Lula.

En octobre, la Cour suprême du Brésil a ordonné à une station de radio affiliée à Bolsonaro de donner à la campagne de Lula da Silva le droit de répondre à certaines accusations, que le tribunal a jugées « fausses, déformées ou offensantes ». La décision a enflammé les partisans de Bolsonaro, qui ont affirmé que la station, Jovem Pan, était injustement supprimée.

« Ils disent que ce sont de fausses nouvelles, des actes anti-démocratiques. Qu’est-ce que c’est? Quelle est la définition ? a déclaré le fils de Bolsonaro, le législateur Eduardo Bolsonaro, lors d’un rassemblement à Sao Paulo le 25 octobre en soutien à Joven Pam. “C’est incroyable. Ils disent juste que ce sont de fausses nouvelles. Ce sont des actes anti-démocratiques et ils vous arrêtent.

Les sondages ne montrant qu’une faible marge entre les candidats avant le vote de dimanche, il est difficile de prédire qui sortira vainqueur. Ce qui est clair cependant, c’est que les campagnes polarisantes, qui ont exacerbé les nombreuses failles du Brésil, rendront la tâche plus difficile pour le nouveau président.